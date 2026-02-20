getty
翻訳者：
パリ・サンジェルマン、キリアン・エムバペの執行官が未払い200万ユーロの請求書をめぐり再訪へ
執行官がパルク・デ・プランスに戻る
パリ・サンジェルマン（PSG）と元エース選手キリアン・エムバペの間で注目を集める法的紛争が、クラブが2025年12月の裁判所の判決を完全に履行しなかったことを受け、激化している。フランスの強豪クラブは債務の清算で大きな進展を見せたものの、200万ユーロの不足額が原因で、選手の弁護団が執行官によるクラブ管理事務所への2度目の訪問を警告したと『レキップ』紙が報じた。
この紛争は、パリ労働裁判所がPSGに対し、マドリード所属のフォワードに総額6000万ユーロの支払いを命じた判決に端を発する。この金額には、未払い給与、契約金、およびパリ在籍最終数ヶ月分の延滞利息が含まれる。PSGは当初、主要な5500万ユーロを支払ったものの、執行官による物理的介入を受けてようやく追加で400万ユーロを支払ったため、最終残高が未払いとなっている。
こうした圧力にもかかわらず、クラブ側は税務・社会保障に関する技術的問題を理由に、財務上の義務は完全に履行済みと主張。PSG広報担当者は「クラブはムバッペへの支払義務を全て履行済み」と述べ、現在の不一致は単に「従業員の社会保障負担額」に起因すると説明した。
評判がかかっている
この金銭をめぐる綱引きは、リーグ1王者にとってイメージ問題へと発展した。報道によれば、PSGは裁判所命令による屈辱的な罰則を回避すべく、ムバッペとの契約交渉を必死で進めているという。裁判所の判決には、クラブが公式ホームページのトップページに法廷敗訴の全文を丸1か月間掲載することを義務付ける条項が含まれていた。
ムバッペ側はこの公表義務や残る200万ユーロの支払いを放棄する意思を示さず、強硬姿勢を貫いている。この頑なな態度により、PSG首脳陣は法的防御とさらなる社会的恥辱のリスクの間で板挟みとなり、危うい立場に追い込まれた。クラブは包括的判決に対する正式な控訴を2月19日までに提出する必要があり、この期限が双方を緊張状態に置いている。
判決内容の詳細は、PSGが履行を怠った金銭的義務の規模を浮き彫りにしている。裁判所はフランス代表主将の月額基本給を驚異的な1180万ユーロと認定。判決によれば、選手は「契約金第3回分の支払いを想起させるもの」として総額3660万ユーロに加え、関連する休暇手当としてさらに360万ユーロの受給権を有していた。
破綻した関係の法的分析
労働審判所の決定は、当該選手がクラブに在籍した最終四半期分の未払い給与に関して、解釈の余地をほとんど残さなかった。裁判所は26歳の選手に対し、2024年4月、5月、6月分の給与として総額1720万ユーロを支給すると同時に、同期間の「有給休暇」として追加で170万ユーロを命じた。
さらに裁判官は「2024年4月、5月、6月の倫理ボーナス」として150万ユーロ、および関連する休暇手当として15万ユーロの支払いを命じた。パリ側の経済的打撃を締めくくる形で、裁判所はPSGに対し、訴訟過程で選手の弁護団が負担した5,000ユーロの訴訟費用の支払いも義務付けた。
この一連の判決は、PSG首脳陣にとって決定的な敗北を意味する。同首脳陣はこれまで、2023年にチームから外された際、ムバッペがこれらのボーナスを放棄することに同意したと主張してきた。しかしこの主張は精査に耐えられず、労働審判所はクラブ経営陣ではなく選手側に味方した2つ目の独立機関となった。
最終期限と現場での集中
法廷チームが会議室で争いを続ける中、双方の焦点は訴訟の影に覆われつつもピッチへと戻った。パリジャンは、裁判所の決定を高等裁判所で争い続けるか、あるいは執行官の介入を避けるため最終的に和解金支払いに応じるかを決断しなければならない。 ピッチ上では、PSGが現在、首位を1ポイントリードするランスからリーグ1のトップの座を奪還しようとしている。ルイス・エンリケ監督率いるチームは土曜日にホームでメッツと対戦する。
一方、エムバペの焦点はレアル・マドリードでのシーズン終盤戦に集中している。ロス・ブランコスは現在、バルセロナに2ポイント差をつけてリーガ首位に立ち、土曜日にオサスナと対戦する。その後、来週行われるベンフィカとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第2戦に備える。ただし、フランス代表選手の法律チームは、200万ユーロが未払いの場合、資金差し押さえを追求すると見られている。
