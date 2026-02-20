パリ・サンジェルマン、キリアン・エムバペの執行官が未払い200万ユーロの請求書をめぐり再訪へ

パリ・サンジェルマン（PSG）と元エース選手キリアン・エムバペの間で注目を集める法的紛争が、クラブが2025年12月の裁判所の判決を完全に履行しなかったことを受け、激化している。フランスの強豪クラブは債務の清算で大きな進展を見せたものの、200万ユーロの不足額が原因で、選手の弁護団が執行官によるクラブ管理事務所への2度目の訪問を警告したと『レキップ』紙が報じた。

この紛争は、パリ労働裁判所がPSGに対し、マドリード所属のフォワードに総額6000万ユーロの支払いを命じた判決に端を発する。この金額には、未払い給与、契約金、およびパリ在籍最終数ヶ月分の延滞利息が含まれる。PSGは当初、主要な5500万ユーロを支払ったものの、執行官による物理的介入を受けてようやく追加で400万ユーロを支払ったため、最終残高が未払いとなっている。

こうした圧力にもかかわらず、クラブ側は税務・社会保障に関する技術的問題を理由に、財務上の義務は完全に履行済みと主張。PSG広報担当者は「クラブはムバッペへの支払義務を全て履行済み」と述べ、現在の不一致は単に「従業員の社会保障負担額」に起因すると説明した。