Getty Images Sport
翻訳者：
バーンリー、チェルシー戦引き分け後にハンニバル・メジュブリへの人種差別的暴言を非難せざるを得ず
ハンニバル、チェルシー戦引き分け後に人種差別的虐待を受ける
ハンニバルは土曜日の午後、バーンリーがチェルシー戦で終盤に同点に追いついた試合後、人種差別的な虐待の被害者となった。23歳の選手はソーシャルメディアで有害なメッセージを受け取り、自身のインスタグラムストーリーで共有した。
94分にジアン・フレミングのヘディングシュートが決まり、バーンリーはスタンフォード・ブリッジで予想外の勝ち点1を獲得。チェルシーは試合を決めきれなかった代償を払い、プレミアリーグ2試合連続で昇格チームにホームで勝ち点を落とす結果となった。
しかしこの結果は、チュニジア代表メジュブリが受けた人種差別的虐待によって影を潜めた。彼は120万人のインスタグラムフォロワーに対し、こうした人種差別的事件を止めるためには人々の教育が必要だと訴えた。これは、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードとベンフィカが対戦した際にヴィニシウス・ジュニアが受けたとされる人種差別的虐待に関する調査が進行中である中で起きた出来事である。
- Getty Images Sport
バーンリー、クラブ声明を発表し人種差別反対の強い姿勢を示す
バーンリーFCはクラブ声明で次のように述べた：「本日のプレミアリーグ試合後にハンニバル選手に向けられたオンライン上の人種差別的虐待に対し、バーンリーFCの関係者全員が強い嫌悪感を抱いています。
「このような行為は社会に存在すべきではなく、我々は断固として非難する。クラブは一貫して明確な姿勢を堅持している——あらゆる形態の差別に対しては一切の容赦をしない方針だ。
クラブは当該投稿をInstagramの親会社Metaに通報済みであり、同社ならびにプレミアリーグ、警察からの強力な支援を期待するとともに、責任者の特定と調査を確実に行うべく取り組む。
「ハンニバル選手には、クラブとバーンリーサポーターから全面的な支援が寄せられるでしょう。既に多くのサポーターが差別行為を非難しています。人種差別には一切の容赦はありません」
ハンニバル、衝撃的な人種差別的暴言の後に発言
- AFP
人種差別事件がバーンリーの好成績を覆い隠す
バーンリーの声明は、降格回避を目指す今季のプレミアリーグにおいて、チームの堅実なパフォーマンスと勝ち点獲得という成果が、このような望ましくない事件によって影を落とされた事実を反映している。クラレッツは現在19位で、残り11試合を残し安全圏まで8ポイント差となっている。
広告