バーンリー、チェルシー戦引き分け後にハンニバル・メジュブリへの人種差別的暴言を非難せざるを得ず

ハンニバルは土曜日の午後、バーンリーがチェルシー戦で終盤に同点に追いついた試合後、人種差別的な虐待の被害者となった。23歳の選手はソーシャルメディアで有害なメッセージを受け取り、自身のインスタグラムストーリーで共有した。

94分にジアン・フレミングのヘディングシュートが決まり、バーンリーはスタンフォード・ブリッジで予想外の勝ち点1を獲得。チェルシーは試合を決めきれなかった代償を払い、プレミアリーグ2試合連続で昇格チームにホームで勝ち点を落とす結果となった。

しかしこの結果は、チュニジア代表メジュブリが受けた人種差別的虐待によって影を潜めた。彼は120万人のインスタグラムフォロワーに対し、こうした人種差別的事件を止めるためには人々の教育が必要だと訴えた。これは、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードとベンフィカが対戦した際にヴィニシウス・ジュニアが受けたとされる人種差別的虐待に関する調査が進行中である中で起きた出来事である。