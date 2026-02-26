バーンリー戦引き分けで勝ち点を逃したチェルシー監督、リアム・ローゼニアーが「怒りの一面を見せた」と選手団を痛烈に批判

チェルシーが自滅的な失態を繰り返す中、ロゼニオールは「過去2週間にわたりチームミーティングを実施し、なぜこのような状況が今季のテーマとなっているのか、その原因と対策に焦点を当ててきた」と伝えられている。

今シーズン、チェルシーはリードしていた試合でプレミアリーグ19ポイントを落としており、そのうち17ポイントはホームで逃したものである。ロゼニオールは「試合で築いた良い流れを自ら台無しにしている状況」に苛立ちを隠せない。

チェルシーの先発平均年齢はプレミアリーグで最も低い部類に入るが、西ロンドンのクラブはこれを言い訳にはしていない。彼らは現在と長期的な将来において決定的な貢献ができる選手たちに多額の投資を行ってきた。

英紙デイリー・メールは「ロゼニオールの怒りや『4ポイントを自ら台無しにした』という発言に対し、選手からの反発は一切ない。勝利を逃す悔しさをチーム全体が共有しているからだ」と報じている。