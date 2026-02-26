Getty
バーンリー戦引き分けで勝ち点を逃したチェルシー監督、リアム・ローゼニアーが「怒りの一面を見せた」と選手団を痛烈に批判
チェルシーはリーズとバーンリーとの対戦で引き分けに終わった
チェルシーは2月10日、ホームでリーズ相手に2点のリードをふいにした後、スタンフォード・ブリッジではバーンリーに93分に同点弾を許し、10人で試合を終えた。
ホワイトズ（リーズ）とクレアッツ（バーンリー）は昨季ともにイングランド1部リーグに復帰したが、両チームともプレミアリーグでの経験は限られている。一方チェルシーには、最高峰の舞台で実績を積んだ選手たちが多数在籍している。
ローゼニオールは、職務を果たしていない選手たちと話し合うことを誓った
しかし、最近の試合では驚くべきほど統制力の欠如を見せている。バーンリー戦での1-1の引き分けという残念な結果を受けて、ローゼニオールはこう語った。「私が直面しているのは、ホームゲーム2試合で4ポイントを失ったという事実だ。試合を観ている誰もが、このレベルのクラブにとって十分とは言えないと理解しているだろう」
「我々がより優れたチームだったと私が言うだけでは不十分だ。毎試合でより優れたチームでなければならない。試合に勝たねばならない。解決策は分かっている。今週中に取り組む。勝敗に関わらず、試合後は常に検証を行う。だが選手たちについては学び続けている」
さらに彼は続けた。「ある選手が…私は選手を犠牲にするつもりはない。常に選手を守るが、今週中にこの問題に対処する。特定の役割を割り当てた選手が、マークすべき相手を間違えた」
デイリー・メール紙によれば、ロゼニオールは陣営内の問題解決を誓った一方で「怒りを露わにした」という。個々の選手が策定された集団戦術計画を遂行できなかったのを見て「穏やかな反応ではなかった」と報じられている。
チェルシーはリードしていた試合で19ポイントを失った
チェルシーが自滅的な失態を繰り返す中、ロゼニオールは「過去2週間にわたりチームミーティングを実施し、なぜこのような状況が今季のテーマとなっているのか、その原因と対策に焦点を当ててきた」と伝えられている。
今シーズン、チェルシーはリードしていた試合でプレミアリーグ19ポイントを落としており、そのうち17ポイントはホームで逃したものである。ロゼニオールは「試合で築いた良い流れを自ら台無しにしている状況」に苛立ちを隠せない。
チェルシーの先発平均年齢はプレミアリーグで最も低い部類に入るが、西ロンドンのクラブはこれを言い訳にはしていない。彼らは現在と長期的な将来において決定的な貢献ができる選手たちに多額の投資を行ってきた。
英紙デイリー・メールは「ロゼニオールの怒りや『4ポイントを自ら台無しにした』という発言に対し、選手からの反発は一切ない。勝利を逃す悔しさをチーム全体が共有しているからだ」と報じている。
チャンピオンズリーグ出場権獲得が移籍計画の成否を左右する
チェルシー陣営では、チャンピオンズリーグ出場権を逃す危険性があることが認識されており、そうなった場合、「ターゲットに他のクラブよりも自クラブのプロジェクトを選ぶよう説得する、困難な夏を迎えることになる」と認識されています。
ブルーズは、アストン・ヴィラのプレイメーカー、モーガン・ロジャース、ノッティンガム・フォレストのスター選手、エリオット・アンダーソン、クリスタル・パレスのミッドフィールダー、アダム・ワートンなどの選手と関連付けられています。彼らは、これらのターゲットとなる選手たち全員について、他チームとの競争に直面しており、交渉の切り札として、ヨーロッパのエリート大会での活躍を必要としています。
プレミアリーグの過去 5 試合で無失点を達成できなかったチェルシーは、現在 5 位に位置しており、マンチェスター・ユナイテッドに 3 ポイント差、現チャンピオンのリバプールと同ポイントである。
最近の不振に対する対応をローゼニオールが要求する中、ブルーズは日曜日にエミレーツ・スタジアムでリーグ首位のアーセナルと対戦し、厳しい試合に臨むことになる。
