バルセロナ、激しい争奪戦を制しノリッジから16歳の天才少年を獲得

ノリッジ・シティのスポーツディレクター、ベン・ナッパーは心からの声明で次のように述べた。「アジェイのような才能ある若手アカデミー選手を失うことは非常に悲しいが、何よりも大きな誇りを感じている。 アジェイの成長は、彼の人生に影響を与え、この素晴らしい成果に貢献したアカデミー関係者全員の素晴らしい仕事の証です…そして彼が世界サッカー界で最も象徴的なクラブとアカデミーの一つへこの一歩を踏み出す姿を見られることに、これ以上ない誇りを感じています。

12歳以下で当クラブに加入したアジェイは、在籍期間を通じて常に期待を上回り、我々が課した数々の課題を乗り越えてきた。 U-15時代にはU-16プレミアリーグ全国決勝進出チームの一員となり、その後U-18チームのレギュラー選手へと成長。U-21チームでもプレーし、2025年夏のプレシーズンフレンドリーでは15歳でFCヴォレンダム戦にトップチームの一員として出場しました。

国際舞台ではイングランド代表としてU-15、U-16、U-17レベルでプレー。今後数年間でクラブと国の両方でさらなる飛躍を遂げることは疑いようがありません。彼は素晴らしい若者であり、輝かしい未来が待っています。今回の昇格はアカデミーにおける数多くの優れた取り組みの成果を称えるものであり、我々は皆、大きな誇りを持って彼の成長を見守り続けます」