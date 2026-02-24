Getty Images Sport
バルセロナ、激しい争奪戦を制しノリッジから16歳の天才少年を獲得
バルセロナ、FIFAの承認を得てタヴァレスを獲得
この移籍は、数か月間イングランドのユース代表選手を追跡してきたバルサにとって大きな勝利となった。金銭的な詳細は明らかにされていないが、カナリアスはU-12レベルから育成してきた選手に対する補償パッケージを受け取る権利を有する。報道によれば、FIFAの承認が移籍を正式化する最後の条件であり、このティーンエイジャーの近い将来に関する短期間の不確実性に終止符を打った。
カナリア諸島にとってほろ苦い別れ
ノリッジ・シティのスポーツディレクター、ベン・ナッパーは心からの声明で次のように述べた。「アジェイのような才能ある若手アカデミー選手を失うことは非常に悲しいが、何よりも大きな誇りを感じている。 アジェイの成長は、彼の人生に影響を与え、この素晴らしい成果に貢献したアカデミー関係者全員の素晴らしい仕事の証です…そして彼が世界サッカー界で最も象徴的なクラブとアカデミーの一つへこの一歩を踏み出す姿を見られることに、これ以上ない誇りを感じています。
12歳以下で当クラブに加入したアジェイは、在籍期間を通じて常に期待を上回り、我々が課した数々の課題を乗り越えてきた。 U-15時代にはU-16プレミアリーグ全国決勝進出チームの一員となり、その後U-18チームのレギュラー選手へと成長。U-21チームでもプレーし、2025年夏のプレシーズンフレンドリーでは15歳でFCヴォレンダム戦にトップチームの一員として出場しました。
国際舞台ではイングランド代表としてU-15、U-16、U-17レベルでプレー。今後数年間でクラブと国の両方でさらなる飛躍を遂げることは疑いようがありません。彼は素晴らしい若者であり、輝かしい未来が待っています。今回の昇格はアカデミーにおける数多くの優れた取り組みの成果を称えるものであり、我々は皆、大きな誇りを持って彼の成長を見守り続けます」
タヴァレス移籍の秘密兵器
バルセロナがイングランドの国内ライバルクラブを抑えてタヴァレスの獲得に成功した背景には、決定的な法的優位性があった。このウインガーはポルトガル国籍を保持しており、これによりクラブはブレグジット後の移籍規制を回避できた。通常この規制では、英国人選手が18歳になるまで欧州連合（EU）加盟クラブへの移籍が認められない。この欧州選手としてのステータスが、彼をバルサのスカウト部門にとって最重要ターゲットにした。同部門は、彼が同世代の選手よりもはるかに早くスペインサッカーの過酷な環境に順応できると評価していたのである。
バルサDNAへの道
タヴァレスは、マーカス・マクガーンやルーイ・バリーに続き、バルセロナで実力を試す数少ない英国人若手選手の一人だ。バリーはスペインで1年過ごした後、アストン・ヴィラに復帰したが、バルサ関係者はタヴァレスの身体的準備が整っていることから、彼が異なる軌跡をたどることを期待している。 当初の計画では、ポル・プラナス監督率いるジュベニルAチームに加入し、その後すぐにセカンドチームであるバルサ・アトレティックへの昇格を目指す。
タヴァレスは1月31日のチェルシー戦でノリッジのユースチームでの最後の試合を終え、今や名門バルサのDNAが要求する技術的要件を習得できることを証明するという究極の挑戦に臨む。
