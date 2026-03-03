更新された数値はバルセロナに新たな活気をもたらした。同クラブの給与上限額は9月の3億5100万ユーロから、今年3月には4億3280万ユーロへと拡大。この8150万ユーロの増加分は、主にカンプ・ノウへの復帰による重要な収益源の創出に起因する。この進展は、長年にわたる厳しい制限と経済的不確実性を経て、バルサが徐々に財政的な正常化に向かっていることを示唆している。

しかし、この楽観的な傾向にもかかわらず、クラブは依然として過剰な状態にあり、推定5億ユーロを超える実際の給与総額がリーグが設定した上限を超えている。したがって、バルサは収入と支出の差を完全に埋めるまで、50％または60％の再投資条項などの制限的な移籍ルールのもとで運営を続けなければならない。 スタジアムの完全再開こそが、この持続的な財政的束縛から脱却するために必要な最終的な目標である。