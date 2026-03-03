AFP
バルセロナ、大幅な給与上限引き上げを認められるも、新ラ・リーガ給与上限が明らかにされる中、レアル・マドリードの予算には依然大きく及ばず
レアル・マドリードがリーガ・エスパニョーラで財政的優位を維持
リーガ・エスパニョーラが発表した最新のデータによると、マドリードは支出能力において依然として圧倒的な首位を維持している。クラブは7億6100万ユーロという巨額の給与総額上限を保持し続けており、この数値はシーズン開始時から安定している。この莫大な財政力により、首都のクラブは移籍市場を比類なき自由度で動き回り、世界サッカー界で最も高額かつ競争力のあるチーム編成を維持できることを保証している。
バルセロナは着実な財政回復の兆しを見せている
更新された数値はバルセロナに新たな活気をもたらした。同クラブの給与上限額は9月の3億5100万ユーロから、今年3月には4億3280万ユーロへと拡大。この8150万ユーロの増加分は、主にカンプ・ノウへの復帰による重要な収益源の創出に起因する。この進展は、長年にわたる厳しい制限と経済的不確実性を経て、バルサが徐々に財政的な正常化に向かっていることを示唆している。
しかし、この楽観的な傾向にもかかわらず、クラブは依然として過剰な状態にあり、推定5億ユーロを超える実際の給与総額がリーグが設定した上限を超えている。したがって、バルサは収入と支出の差を完全に埋めるまで、50％または60％の再投資条項などの制限的な移籍ルールのもとで運営を続けなければならない。 スタジアムの完全再開こそが、この持続的な財政的束縛から脱却するために必要な最終的な目標である。
トップリーグのクラブは総支出の増加を経験している
アスレティック・クラブ、バレンシア、ジローナを含む11クラブが給与上限の引き上げに成功し、リーグ経済の全般的な上昇傾向を反映している。この集団的成長は、世界的な経済環境が厳しい中でも、スペインのクラブが商業権と試合日の収益を最適化する方法を見出していることを示している。
一方、アトレティコ・マドリードは3億3600万ユーロの上限額で3位を堅持し、約1000万ユーロの増加となった。この上昇は、アデモラ・ルックマンの大型補強を筆頭とする積極的な冬の移籍市場戦略の成果である。 対照的に、セビージャのような歴史あるクラブは依然として苦戦を強いられており、その上限額はわずか2200万ユーロにとどまっている。これは、エリートクラブとその他クラブの間の財政格差が拡大し続ける「二極化」が進むリーグの実態を如実に物語っている。
サラリーキャップの仕組みを理解する
スクワッドコスト制限とは、クラブが選手、ヘッドコーチ、フィットネススタッフを含む「登録可能」な選手団に支出できる上限額を指す。この数値は、テレビ放映権、マーケティング、チケット収入からなるクラブの総収入から、構造的経費と債務返済額を差し引いて算出される。ラ・リーガの内部検証機関による厳格な監視と最終承認の対象となる。
クラブがシーズン終了時に支出超過となった場合、新規選手の登録や既存契約の更新に即時制限が課される。リーグの経済統制は、クラブが資金のない支出を防止することでスペインサッカーの長期的な持続可能性を確保することを目的としている。この制度は過度に厳格であると批判される一方、スペイン1部・2部リーグの多くの歴史あるクラブを脅かしてきた財政破綻を効果的に防止してきた。
