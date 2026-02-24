Getty/GOAL
バルセロナ、夏の移籍市場でアーリング・ハーランドまたはフリアン・アルバレス獲得に向け「準備完了」
バルサのパズルの最後のピース
長年にわたる財政抑制の後、カンプ・ノウ内部からのメッセージは、バルサが再び世界サッカー界のトップ選手獲得競争に参戦できる立場にようやく立ったことを示唆している。
こうした潜在的な移籍交渉に楽観的な見方が広がる背景には、クラブの上層部が現在の経済再構築が転換点に達したと確信していることがある。 これらのターゲットが注目度の高い選手であるにもかかわらず、バルセロナの首脳陣は、リーガ・エスパニョーラの厳しい給与上限と売却クラブの要求の両方を満たす取引を構築できると確信しているようだ。ハンス・フリック監督率いるチームがピッチ上で高いパフォーマンスを発揮している中、世界クラスの「ナンバーナイン」の獲得は、バルサを欧州サッカーの頂点に返り咲かせるための最後のピースと見なされている。
目玉選手の獲得に向けた資金調達の承認
2021年からジョアン・ラポルタ会長の理事会メンバーを務める重要人物、ジョアン・ソレルが、クラブがこれほど高水準の移籍を実現できる能力について重要な最新情報を提供した。 カデナ・セルのインタビューでソレールは、現代サッカーのトップストライカー獲得に伴う巨額コストをクラブが吸収できる余地があると明言。長年にわたる「財政的調整策」と給与削減が、ラポルタ現会長の任期を決定づける可能性のある夏の移籍市場への道筋を整えたことを示唆した。特に再選を目指す現職にとって重要な局面だ。
ノルウェーの現象級選手やアルゼンチンのワールドカップ優勝者の獲得可能性について議論する中で、ソレールはクラブの準備態勢について驚くほど率直に語った。彼は次のように述べた：「はい、ジュリアン・アルバレスやハーランドのような選手を獲得することは可能です。こうした獲得は5年で元が取れ、バルサの財政はこうしたことに備えています。結局のところ、バルサは給与総額という観点で、どの選手を獲得するかについて非常に慎重でなければなりません。 我々は上限を設定しており、それを超えるつもりはない。給与体系を考慮しつつ、市場価格に沿った選手獲得を堅持する」
アーリング・ハーランド：ラポルタの夢のターゲット
カタルーニャにおけるハーランド獲得の動きは新たな話ではないが、新たな勢いを得つつある。マンチェスター・シティのストライカーは2022年にプレミアリーグに参戦して以来驚異的な活躍を続け、わずか184試合で153得点28アシストという驚異的な数字を記録している。 当然ながら、この数字は欧州の主要クラブすべてにとって彼を最優先獲得目標とさせたが、ラポルタ会長はかねてよりこの25歳の選手をスペインに招きたいという願望を抱いてきた。同会長が以前「不可能ではない」と発言したストライカー獲得は、今やより確固たる財政基盤によって裏付けられているようだ。
エティハド・スタジアムにおけるハーランドの現状は、契約に存在する可能性のある退団条項を中心に、依然として激しい憶測の対象となっている。バルセロナは今夏に機会が訪れた場合、主要な補強の主目標として彼を特定したと報じられている。今シーズンすでに29得点7アシストという驚異的な貢献を果たした彼の価値はかつてないほど高まっており、いかなる移籍の可能性もスペインリーグ首位のクラブにとって真の「声明」となる移籍となるだろう。
バルセロナの新たなターゲット
ハーランド獲得が困難な場合、バルセロナにはアルバレスという優れた代替案が存在する。 このアルゼンチン人FWは、シティでハーランドとチームメイトだった経歴を持ち、2024年8月にレギュラー出場機会を求めてアトレティコ・マドリードへ移籍した。しかしカンプ・ノウへの憧れは依然強く、バルサはスペインの首都での彼の成長を注視していると報じられている。アルバレスはハーランドとは異なる特徴を持ち、その万能性と高い運動量はハンス・フリック監督のハイプレス戦術に理想的に適合する。
マドリード移籍後もアルバレスは、なぜ彼が世界最高峰の攻撃陣の一人と評されるのかを証明し続けている。トップでプレーする能力とサポート役を務める能力の両方を兼ね備えており、バルセロナに戦術的な柔軟性をもたらす点が高く評価されるだろう。アトレティコが直接の国内ライバルへの売却を嫌うのは確かだが、バルセロナの財政基盤が回復したことで、彼らは競合他社の決意を試す覚悟がある。 いずれかの選手の獲得は、クラブの緊縮財政時代の終焉と、伝統的な支出習慣への回帰を明確に示すことになるだろう。
カンプ・ノウでの収支調整
重要なのは、この規模のスーパースター獲得に向けた動きは、クラブの長期的な持続可能性とのバランスが取れている必要がある点だ。ソレールは、クラブが支出に「準備はできている」としながらも、過去に組織を崩壊寸前に追い込んだ無謀な財政習慣には戻らないと強調した。 戦略としては、移籍金を複数年にわたって償却しつつ、給与総額を自主設定した上限内に収めることを含む。この規律あるアプローチは、ハーランドのような選手の獲得が、他の主力選手や将来のアカデミー卒業生の登録を危うくしないことを保証する意図だ。
この発表のタイミングは、クラブの選挙を控えていることから特に意味深い。ラポルタ会長と理事会は再選プロセスの一環として最近辞任しており、ハーランドやアルバレスのような目玉選手獲得を約束することは、クラブ会員の支持を集める確実な方法である。 これが実現可能な現実か、それとも野心的な選挙戦術かは今後の見ものだ。しかし役員会の公式見解は明確である：バルセロナは世界最高の選手獲得競争に復帰し、それを証明する資金力を有している。
