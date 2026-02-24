バルセロナ、夏の移籍市場でアーリング・ハーランドまたはフリアン・アルバレス獲得に向け「準備完了」

2021年からジョアン・ラポルタ会長の理事会メンバーを務める重要人物、ジョアン・ソレルが、クラブがこれほど高水準の移籍を実現できる能力について重要な最新情報を提供した。 カデナ・セルのインタビューでソレールは、現代サッカーのトップストライカー獲得に伴う巨額コストをクラブが吸収できる余地があると明言。長年にわたる「財政的調整策」と給与削減が、ラポルタ現会長の任期を決定づける可能性のある夏の移籍市場への道筋を整えたことを示唆した。特に再選を目指す現職にとって重要な局面だ。

ノルウェーの現象級選手やアルゼンチンのワールドカップ優勝者の獲得可能性について議論する中で、ソレールはクラブの準備態勢について驚くほど率直に語った。彼は次のように述べた：「はい、ジュリアン・アルバレスやハーランドのような選手を獲得することは可能です。こうした獲得は5年で元が取れ、バルサの財政はこうしたことに備えています。結局のところ、バルサは給与総額という観点で、どの選手を獲得するかについて非常に慎重でなければなりません。 我々は上限を設定しており、それを超えるつもりはない。給与体系を考慮しつつ、市場価格に沿った選手獲得を堅持する」