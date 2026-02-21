ラッシュフォードは今シーズン、ハンス・フリック監督率いるチームにおいて非常に有用な戦力であることを証明した。前線全体で活躍し、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグで重要な得点を挙げている。28歳の選手をわずか2600万ポンドで完全移籍させるオプションが、今季のローン契約の一部として存在する。バルセロナが彼を完全移籍で獲得したい強い意向を示していたとの過去の報道にもかかわらず、このイングランド代表選手の将来は依然として不透明だ。

バルサの次期会長選挙は、ジョアン・ラポルタの2期目となる5年間の任期終了後、2026年3月15日に実施される。63歳のラポルタは再選を目指すものの、ビクトル・フォント、シャビエル・ビジャホアナ、マルク・シリアの3名が対抗馬として名乗りを上げる見込みだ。

大統領選運動を続けるビジャホアナはESPNの最近のインタビューで、ラシュフォードのノウ・カンプでの将来について言及し、同クラブがフォワードの完全移籍に踏み切る前に「内部」の選択肢を検討すべきだと示唆した。 代替案として19歳のウインガー、ヴィルジリを挙げた。バルサは昨夏350万ユーロ（約3000万ポンド／410万ドル）で売却したマヨルカの若手選手に対し、買い戻し条項を保持している。