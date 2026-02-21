AFP
バルセロナ、マーカス・ラッシュフォード移籍に警告 会長候補が代替案を検討中
ラッシュフォードは好調だが、将来はまだ保証されていない
ラッシュフォードは今シーズン、ハンス・フリック監督率いるチームにおいて非常に有用な戦力であることを証明した。前線全体で活躍し、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグで重要な得点を挙げている。28歳の選手をわずか2600万ポンドで完全移籍させるオプションが、今季のローン契約の一部として存在する。バルセロナが彼を完全移籍で獲得したい強い意向を示していたとの過去の報道にもかかわらず、このイングランド代表選手の将来は依然として不透明だ。
バルサの次期会長選挙は、ジョアン・ラポルタの2期目となる5年間の任期終了後、2026年3月15日に実施される。63歳のラポルタは再選を目指すものの、ビクトル・フォント、シャビエル・ビジャホアナ、マルク・シリアの3名が対抗馬として名乗りを上げる見込みだ。
大統領選運動を続けるビジャホアナはESPNの最近のインタビューで、ラシュフォードのノウ・カンプでの将来について言及し、同クラブがフォワードの完全移籍に踏み切る前に「内部」の選択肢を検討すべきだと示唆した。 代替案として19歳のウインガー、ヴィルジリを挙げた。バルサは昨夏350万ユーロ（約3000万ポンド／410万ドル）で売却したマヨルカの若手選手に対し、買い戻し条項を保持している。
ヴィラホアナ、ラッシュフォードの代替案を検討する意向を示す
ヴィラホアナはESPNにこう語った。「私は常に言っているように、まずは内部で探すべきだと考える人間だ。そして、自チームの選手の特性に応じて外部を探すべきだ」
例えば、現在マヨルカでプレーしているヤン・ヴィルギリを例に挙げたい。彼は素晴らしいウインガーだ。例えば、ラッシュフォードの契約解除条項を支払うよりも、彼との再契約条項を行使する選択肢を検討するかもしれない。
とはいえ、決定権は会長一人にあるわけではない。会長が提案を持ち込み、代替案を検討し、議論を経て決定が下される。
「私が明確に言えるのは、スポーツ面での最善策として[ラッシュフォード獲得]が判断されれば、それを実現するための資金は用意されるということです。」
ケイン、夏にバルセロナへ？
ラシュフォードの将来だけがヴィラホアナが議論した主題ではなかった。彼はまた、夏の移籍市場でハリー・ケインをバルセロナに獲得する構想を提案した。イングランド代表主将のバイエルン・ミュンヘンにおける長期的な将来は依然として不透明であり、53歳のヴィラホアナ（若き日にバルサの名門育成機関ラ・マシアでプレーした経歴を持つ）は、ケインがカンプ・ノウへの移籍に興味を示すだろうと確信していると述べた。
「我々に不足しているのはストライカーだ」と彼は語った。「プレーをつなぐ能力を持ちながら、ペナルティエリア内では決定力のあるセンターフォワードが必要だ」
「その人物は存在する。実際、我々は既に接触を試みており、契約状況次第ではあるが、彼は我々のスタイルに完璧にフィットする選手だ。ハリー・ケインである。
「ケインは我々のプレースタイルに完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するために下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9として、決定力あるフィニッシャーとしても機能する」
「彼もバルセロナを好んでいることは承知している」と彼は付け加えた。「実際、バルセロナを好まない選手はほとんどいない。だから、当然ながら話し合う必要がある」
ラシュフォードが将来を確かなものとするため、今後数ヶ月が重要となる
ラッシュフォードは、シーズン終盤にバルセロナで重要な役割を果たすことで、夏にカタルーニャへの完全移籍を実現させたいと考えている。
マイケル・キャリックが来季もクラブに残留する場合、マンチェスター・ユナイテッド復帰の可能性が囁かれているが、ラッシュフォードはバルセロナでの生活に順応し、長期的な在籍を強く望んでいると報じられている。ビジャホアナのコメントは、現状ではこのフォワードの将来が決して保証されていないことを示唆している。
