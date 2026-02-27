バルセロナ、マーカス・ラッシュフォードの去就を決定！ラ・リーガクラブがマンUからレンタル中の選手獲得についてついに決断

逆に、バルセロナはラッシュフォードを完全移籍で獲得し、即座にこのフォワードを市場に放出し、プレミアリーグにおけるイングランド人選手の市場価値の高さを活用して巨額の利益を得る選択をする可能性もある。

「ローン移籍は彼に支払う余裕がなかったためだが、3000万ポンドなら期待通りの活躍をすれば支払えると考えた」とスペインサッカー専門家のギレム・バラゲは明かす。「財政状況が改善し、交渉の必要がなくなることを期待していたのだろう」

しかし（バルセロナのスポーツディレクター）デコがアストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドの関係者と話し合ったところ、マンチェスター・ユナイテッドが彼を手放したこと、そして27歳で移籍金がわずか3000万ポンドであることに驚いた。そこで彼らは市場における好機を見出したのだ。

「二つの可能性があった：彼を気に入って成功すれば買い取る。あるいは、とにかく買い取ってプレミアリーグで転売する（彼には明らかに大きな市場がある）。しかし本人は常に残留を希望していた。クラブは最近までどうするか決めていなかった」