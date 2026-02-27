AFP
バルセロナ、マーカス・ラッシュフォードの去就を決定！ラ・リーガクラブがマンUからレンタル中の選手獲得についてついに決断
ラッシュフォード契約の詳細が明らかに
ラシュフォードは今季、ハンジ・フリック監督の下で輝きを放ち、スペインの巨人バルセロナがリーガ優勝防衛を目指す中、4ゴール6アシストを記録している。しかし、6月30日に期限を迎えるレンタル移籍期間終了後もラシュフォードを保持すべきか、クラブは検討を重ねてきた。
スペイン紙ムンド・デポルティボによれば、バルセロナはラッシュフォードの完全移籍を正式に決定し、フォワードの獲得のために3000万ユーロ（約26億円）を支払う用意があるという。移籍金は1000万ユーロずつ3回に分けて支払われる見込みで、28歳の選手個人との契約条件は問題にならない見通しだ。
バルセロナは移籍の最終承認をまだ得ておらず、ラッシュフォードに提示される契約期間や、彼の年俸がラ・リーガの財政規則に適合できるかについては疑問符が付いている。しかし、ラッシュフォードがバルセロナで満足しており、クラブもスペインでの彼の影響力に満足しているため、この取引を成立させたい意向があるようだ。
バルセロナはラッシュフォードで即座に利益を上げられる可能性がある
逆に、バルセロナはラッシュフォードを完全移籍で獲得し、即座にこのフォワードを市場に放出し、プレミアリーグにおけるイングランド人選手の市場価値の高さを活用して巨額の利益を得る選択をする可能性もある。
「ローン移籍は彼に支払う余裕がなかったためだが、3000万ポンドなら期待通りの活躍をすれば支払えると考えた」とスペインサッカー専門家のギレム・バラゲは明かす。「財政状況が改善し、交渉の必要がなくなることを期待していたのだろう」
しかし（バルセロナのスポーツディレクター）デコがアストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドの関係者と話し合ったところ、マンチェスター・ユナイテッドが彼を手放したこと、そして27歳で移籍金がわずか3000万ポンドであることに驚いた。そこで彼らは市場における好機を見出したのだ。
「二つの可能性があった：彼を気に入って成功すれば買い取る。あるいは、とにかく買い取ってプレミアリーグで転売する（彼には明らかに大きな市場がある）。しかし本人は常に残留を希望していた。クラブは最近までどうするか決めていなかった」
大統領候補はアカデミーを活用したいと考えている
バルセロナ会長候補のシャビエル・ビジャホアナは、ラシュフォードのクラブ残留に疑問を呈し、クラブは高額な資金を投じてフォワードを獲得するよりも、アカデミーに目を向けるべきだと示唆した。
「私は常に言ってきたように、まずは内部を見据えるべきだと考える人間だ。そして、自チームの選手層の特性に応じて外部に目を向けるべきだ」とビジャホアナは語った。
「例えば、現在マヨルカでプレーしているヤン・ヴィルギリを挙げたい。彼は素晴らしいウインガーだ。ラシュフォードの契約解除条項を支払うよりも、彼を再獲得する条項を行使する選択肢を検討するかもしれない」
とはいえ、決定権は会長一人にあるわけではない。会長が提案を持ち込み、代替案を検討し、議論を経て決定が下される。私が明確に言えるのは、スポーツ面での最善策と判断されれば、ラシュフォード獲得に必要な資金は用意されるということだ」
「我々は彼に満足している」とデコは語った
一方、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは最近、ラッシュフォードを称賛し、彼の影響力とクラブへの献身を強調した。「我々は彼に非常に満足している。また、ここに来るのは容易なことではないと思う」とデコは語った。
「彼は非常に高いレベルでプレーしてきた選手であり、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブでは膨大な要求が課される。その後アストン・ヴィラで6ヶ月間プレーし、そこで非常に良い仕事をした。実際、アストン・ヴィラは可能であれば彼を残留させたかったはずだ。現地の関係者と話をしたから知っている。
「しかし彼が望んだのはバルサだけだった。これは非常に前向きな姿勢だ。我々はレンタル移籍を実現できた。移籍を実現するために自身の年俸を下げる選択をした事実は、彼が本当に移籍を望んでいた明確な証左であり、我々はそれを大変喜んでいる。彼は我々に多くのものをもたらす選手だ」
ラッシュフォード自身も昨年12月、スペイン紙『SPORT』に「バルサに残留したい。それが究極の目標だが、ハードにトレーニングし全力を尽くす理由はそこではない。目的は勝利だ。バルサはタイトル獲得のために築かれた巨大で素晴らしいクラブだ」と残留意欲を語っている。
