Getty Images
翻訳者：
バルセロナ、ハムストリングの負傷が相次ぐ。アレハンドロ・バルデがアトレティコ・マドリード戦でジュール・クンデに代わって出場後、再び負傷した。
ダブルの負傷者という痛手によりカップ戦敗退が決まった
ハンス・フリック監督率いるチームにとって、この夜は早くも暗雲が立ち込めた。開始15分も経たぬうちにクンデが負傷退場を余儀なくされたのだ。 その穴埋めとしてベンチからバルデが投入されたが、スペイン代表選手もまた試合を完走できず、同様の悔しさを味わう結果となった。バルセロナはこの試合を3-0で勝利したものの、合計スコア4-3で敗退したため、この結果は苦いものであった。ディエゴ・シメオネ率いるチームとの激しい戦いで、クラブは身体的な代償を払うことになったのである。
- Getty Images Sport
詳細な医療報告書が公開された
水曜日の朝にクラブの医療施設で実施された一連の臨床検査の結果、負傷の全容が明らかになった。 クラブはサポーター向けにクンデの状態を更新する公式声明を発表し、フランス人選手が不特定期間離脱することを明記した。クラブ声明は次のように述べている：「水曜日に実施したジュール・クンデ選手とアレハンドロ・バルデ選手の検査結果により、フランス人DFが左ハムストリングの大腿二頭筋中部に損傷を負っていることが判明した。復帰時期は回復状況次第となる」
クンデの復帰時期は不透明だが、バルデの診断結果はより明確で、指導陣にとって戦術上の大きな頭痛の種となっている。 今季バルサの攻撃の要として機能してきた若手左サイドバックは、1ヶ月間スタンド観戦を余儀なくされる。クラブは「左サイドバックのバルデは左ハムストリングの大腿二頭筋遠位部に損傷を負った。回復には約4週間を要する見込み」と発表した。これによりフリック監督は、国内リーグと欧州カップ戦における数試合の重要試合に向け、守備陣の再構築を迫られることとなった。
カンプ・ノウでの混沌とした夜
火曜日の試合の流れは、バルセロナチームを現在苦しめている不運を浮き彫りにした。13分にクンデが退場したことで当初のゲームプランが崩れ、即座の布陣変更を余儀なくされた。途中出場で活気をもたらしたバルデも71分に早々に退場し、ロナルド・アラウホを投入して試合終了まで凌ぐための追加交代が必要となった。 90分という限られた時間内に守備の要となる2選手を失ったことで、リーガ首位を走るバルサはシーズン終盤の重要な局面において守備陣の脆弱さを露呈した。
バルセロナが過密日程をこなす中で発生した負傷は、バルデのスピードとクンデの万能性を大きく失うことを意味する。シーズン終盤の勝負所を控えた今、主力2選手が連続する試合に出場不能となる事態は、フリック監督が最も避けたいシナリオだった。
- Getty Images Sport
トレーニンググラウンドでの仕事に戻る
医療室からの厳しいニュースにもかかわらず、残りの選手たちは水曜日に予定されていた回復トレーニングのために練習場に戻りました。シウタ・エスポルティバの雰囲気は、アトレティコ戦に出場した選手たちがジムでのトレーニングを行う中、集中力と適応力が入り混じったものとなりました。 一方、ガビ、エリック・ガルシア、マルク・カサドなど、控え選手や完全復帰に向けて調整中の選手たちは、芝生の上でトレーニングに励んでいた。興味深いことに、ロベルト・レヴァンドフスキもこのセッションに参加している姿が見られたが、彼は最近顔面に外傷を負ったため、参加には特別な注意が必要だった。
バルサがアスレティック・クラブとの次のリーグ戦に向けて準備を進める中、焦点は、欠場する2人の選手をチームがどのように補うかに移っている。チャンピオンズリーグではニューカッスル・ユナイテッドとの対戦が控えており、これらの大きな挫折にもかかわらず、タイトル争いを順調に進めるためには、残りのディフェンダーたちがステップアップし、プレッシャーに耐えることが求められている。
広告