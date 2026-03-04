バルセロナ、ハムストリングの負傷が相次ぐ。アレハンドロ・バルデがアトレティコ・マドリード戦でジュール・クンデに代わって出場後、再び負傷した。

水曜日の朝にクラブの医療施設で実施された一連の臨床検査の結果、負傷の全容が明らかになった。 クラブはサポーター向けにクンデの状態を更新する公式声明を発表し、フランス人選手が不特定期間離脱することを明記した。クラブ声明は次のように述べている：「水曜日に実施したジュール・クンデ選手とアレハンドロ・バルデ選手の検査結果により、フランス人DFが左ハムストリングの大腿二頭筋中部に損傷を負っていることが判明した。復帰時期は回復状況次第となる」

クンデの復帰時期は不透明だが、バルデの診断結果はより明確で、指導陣にとって戦術上の大きな頭痛の種となっている。 今季バルサの攻撃の要として機能してきた若手左サイドバックは、1ヶ月間スタンド観戦を余儀なくされる。クラブは「左サイドバックのバルデは左ハムストリングの大腿二頭筋遠位部に損傷を負った。回復には約4週間を要する見込み」と発表した。これによりフリック監督は、国内リーグと欧州カップ戦における数試合の重要試合に向け、守備陣の再構築を迫られることとなった。