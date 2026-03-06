Getty Images
バルセロナ、トッテナム所属の10代センターバック獲得に向け交渉開始
新星をめぐる競争
フリック監督の守備的補強の探求は、スカイスポーツの報道によればハンブルクへと向かっている。トッテナムからレンタル移籍中のヴスコヴィッチが、目覚ましいブレイクシーズンを送っているのだ。23試合に出場し4得点を記録した19歳の選手は、HSV守備陣の要として確固たる地位を築き、攻守両面で脅威となっている。 基礎データも同様に印象的で、パス成功率84％、個人対決勝率68％を誇る。ハンブルクはクロアチアU-21代表選手の残留を切望しているが、欧州の強豪クラブと比較した財政力の不足から、ドイツでの完全移籍はますます困難となっている。
ロマンチックな夢と現実
カンプ・ノウからの関心が高まる一方で、ヴスコヴィッチにはハンブルク残留への強い感情的な思いが残っている。このディフェンダーの兄マリオもハンブルクに所属しており、現在はドーピングによる出場停止処分中だが、11月に復帰予定だ。 2月のインタビューでルカは、兄弟と共にプレーすることが大きなモチベーションだと認めた。「マリオが秋に復帰できれば、彼とプレーする機会が得られる。それが今の最大の願いだ」と明かし、「それは私にとって夢が叶う瞬間になる」と語った。
ハンブルクのプロサッカー部門責任者クラウス・コスタはこの状況について現実的な見解を示した。「契約上、彼が留まる可能性は皆無だ。純粋なレンタル移籍であり、ルカをHSVに長期的に確保する手段はない」とSport1に語った。同責任者は「もちろん、ルカがいつか兄マリオとプレーするというロマンチックな構想は存在する」と認めた。
フリックのバルサ構想
フリック監督には今夏、既存の戦力に競争をもたらすため、少なくとも1人の目玉となる守備的補強が提示される見込みだ。2030年までトッテナムと契約を結んでいるヴスコヴィッチは、即効性のある解決策というより長期的な投資と言える。 スパーズは当初、複数のトップクラブを抑えて彼の獲得に成功しており、クラブが北ロンドンで若くダイナミックなチーム構築を目指す中、バルセロナがプレミアリーグのチームに最も貴重な戦力の1人を手放すよう説得するのは困難な任務となる可能性がある。
スパーズにとっての重大な決断
ヴスコヴィッチにとって当面の焦点は、ハンブルクでのシーズンを力強く締めくくり、チームの目標達成に貢献することだ。ローン契約が満了すれば、主導権は完全にトッテナムに移る。スパーズは、この若手をプレシーズンに向けたトップチームに組み込むか、あるいは再びローン移籍（おそらくハンブルクへの復帰）を認めるか決断しなければならない。後者の場合、ヴスコヴィッチ兄弟のロマンチックな再会が実現する可能性もある。 バルセロナは今後数週間で正式な関心を示す見込みだが、契約があと4年残っているため、移籍には多額の移籍金が必要となる。夏の移籍市場で、ラ・リーガの誘惑がプレミアリーグでのキャリアの見通しを上回るかどうかが明らかになるだろう。
