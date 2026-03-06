バルセロナ、トッテナム所属の10代センターバック獲得に向け交渉開始

カンプ・ノウからの関心が高まる一方で、ヴスコヴィッチにはハンブルク残留への強い感情的な思いが残っている。このディフェンダーの兄マリオもハンブルクに所属しており、現在はドーピングによる出場停止処分中だが、11月に復帰予定だ。 2月のインタビューでルカは、兄弟と共にプレーすることが大きなモチベーションだと認めた。「マリオが秋に復帰できれば、彼とプレーする機会が得られる。それが今の最大の願いだ」と明かし、「それは私にとって夢が叶う瞬間になる」と語った。

ハンブルクのプロサッカー部門責任者クラウス・コスタはこの状況について現実的な見解を示した。「契約上、彼が留まる可能性は皆無だ。純粋なレンタル移籍であり、ルカをHSVに長期的に確保する手段はない」とSport1に語った。同責任者は「もちろん、ルカがいつか兄マリオとプレーするというロマンチックな構想は存在する」と認めた。