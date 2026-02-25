AFP
翻訳者：
バルセロナ、スペイン審判委員会がリーガ首位チーム対ジローナの決勝点におけるVAR誤審を認めた件に爆笑の反応
VARの故障が確認された
CTAとスペインサッカー連盟（RFEF）は異例の透明性確保措置として共同声明を発表し、マンチェスター・シティからレンタル移籍中のクラウディオ・エチェベリが決勝点前に確かに反則行為を犯したことを確認した。 声明では次のように詳述された：「ペナルティエリア外での個人対決において、ジローナのフォワードがチームメイトにボールをパスする直前に、スパイクでバルセロナのディフェンダーの足を踏んだ。VARは攻撃フェーズ全体を検証し、審判の解釈に委ねられる事象と判断したため、ピッチ上の判定を支持し得点を有効とした」
- AFP
バルサの生意気なSNS投稿
バルセロナはこの認否を静かに受け流すつもりはなかった。特に優勝争いの行方が懸かっている状況ではなおさらだ。クラブは公式SNSで、スペインの審判基準に向けた絶妙なタイミングの皮肉を投稿した。RFEF（スペインサッカー連盟）が失点判定を誤りと認めた後、クラブ公式アカウントはこう発信した。「過ちを認めるのは大きな一歩。それを回避するのが次の課題だ」
審判技術委員会（CTA）は本件を徹底分析し、競技規則の細則を引用して当日の審判団の誤りを指摘。委員会は「『第12条：ファウルと不正行為』では、無謀な踏みつけはファウルかつ警告対象と明記されている」と指摘した。 ボールへの競り合いは、選手が反則を犯すことを免除しない。選手が過剰な力で相手を踏んだ場合、制裁が課されなければならない。RFEF審判委員会の見解によれば、ジローナのフォワードはディフェンダーを守備行動から排除しており、この違反はファウルとイエローカードで処罰されるべきである。これは明白な誤審に該当するため、VARが介入し、主審に判定変更を助言すべきであった。」
RFEFとの緊張の高まり
ジローナ戦の大敗の数日前、バルセロナはコパ・デル・レイ準決勝のアトレティコ・マドリード戦で認められなかったパウ・クバルシのゴールなど、複数の判定の不一致についてスペインサッカー連盟（RFEF）に正式に抗議していた。この特定の判定は、7分間に及ぶ入念なVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の検証を経て、オフサイドを理由にゴールが取り消されたものであり、クラブの不当感にさらに拍車をかけた。
サポーターやクラブ幹部が声を上げた一方で、ハンス・フリック監督は敗戦直後、冷静さを保とうとした。 クンデへの明らかなファウルがあったにもかかわらず、ドイツ人監督はそれを言い訳にしたくないと述べ、選手たちがモンティリビでリズムをつかめなかったことを率直に認めた。しかし、ウインガーのラフィーニャはより率直で、この敗戦により一時的にレアル・マドリードが順位でバルサを追い抜いたことを受け、ライバルとは異なるルールでバルサがプレーしていると示唆した。
- Getty Images Sport
リーガ優勝争いが激化
バルサにとって幸いなことに、審判の誤審が首位陥落を長引かせることはなかった。フリック率いるチームは次の試合を無事に乗り切り、カンプ・ノウでのレバンテ戦を3-0で圧勝して首位を奪還した。この勝利に加え、レアル・マドリードがオサスナに敗れて8連勝が止まったことで、バルサは厳しいシーズン終盤戦を前に自信を取り戻した。
国内リーグ戦残り13試合を控え、失敗の許容範囲は極めて狭い。バルセロナは現在61ポイントで、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）にわずか1ポイント差でリードしている。VARの誤審が認められたことは、今シーズンが歴史的な結末を迎えようとしている緊張感ある背景となっている。両強豪は5月上旬、カンプ・ノウでタイトルを左右する可能性のある大一番となるクラシコで激突する予定だ。
広告