バルセロナ、スペイン審判委員会がリーガ首位チーム対ジローナの決勝点におけるVAR誤審を認めた件に爆笑の反応

バルセロナはこの認否を静かに受け流すつもりはなかった。特に優勝争いの行方が懸かっている状況ではなおさらだ。クラブは公式SNSで、スペインの審判基準に向けた絶妙なタイミングの皮肉を投稿した。RFEF（スペインサッカー連盟）が失点判定を誤りと認めた後、クラブ公式アカウントはこう発信した。「過ちを認めるのは大きな一歩。それを回避するのが次の課題だ」

審判技術委員会（CTA）は本件を徹底分析し、競技規則の細則を引用して当日の審判団の誤りを指摘。委員会は「『第12条：ファウルと不正行為』では、無謀な踏みつけはファウルかつ警告対象と明記されている」と指摘した。 ボールへの競り合いは、選手が反則を犯すことを免除しない。選手が過剰な力で相手を踏んだ場合、制裁が課されなければならない。RFEF審判委員会の見解によれば、ジローナのフォワードはディフェンダーを守備行動から排除しており、この違反はファウルとイエローカードで処罰されるべきである。これは明白な誤審に該当するため、VARが介入し、主審に判定変更を助言すべきであった。」