バルセロナ、イングランドU-17代表FWの獲得完了に向けFIFAの承認を得る

タヴァレスは、同世代で最も期待される若手選手の一人として急成長中の評価を得てスペインに上陸した。 イングランド代表ユース選手でもあるこのウインガーは、ポルトガル国籍も保持している。この重要な要素が、ブレグジット後の移籍規制を回避し、18歳になる前にEU加盟クラブへ移籍することを可能にした。この二重国籍こそが、チャンピオンシップで市場価値をさらに高める前に、バルサがライバルクラブに先んじて獲得を決められる鍵となった。

若年ながら、このノリッジの若き選手は年齢をはるかに超えた身体能力で知られている。この早期発達により、彼はシニアレベルのトレーニング環境にシームレスに移行し、イングランドのユースシステムにおいて2～3歳年上の選手たちと効果的に競い合うことができた。