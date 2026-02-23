AFP
翻訳者：
バルセロナ、イングランドU-17代表FWの獲得完了に向けFIFAの承認を得る
バルセロナがタヴァレスを獲得した
ムンド・デポルティーボ紙によると、数週間にわたる激しい交渉と行政手続きの遅れを経て、バルセロナはついにFIFAからイングランドU-17代表かつノリッジ・シティ所属のウインガー、タヴァレス選手の移籍手続きに必要な承認を得た。統括団体の書面による承認を受け、16歳の同選手はすでにバルセロナに到着し、メディカルチェックと新契約への署名を行う予定だ。
これはクラブのスカウト部門にとって大きな勝利と言える。同部門は数ヶ月間、この若手の成長を追跡し、エリート級の国際的才能でユース層を強化しようとしてきた。タヴァレスは、ハムザ・アブデルカリーム、ジュウェンスレイ・オンシュタイン、パトリシオ・パシフィコが加入した冬の移籍市場に続く、最新の若手加入選手となる。
- AFP
身体能力の驚異に欧州の利点を兼ね備えた選手
タヴァレスは、同世代で最も期待される若手選手の一人として急成長中の評価を得てスペインに上陸した。 イングランド代表ユース選手でもあるこのウインガーは、ポルトガル国籍も保持している。この重要な要素が、ブレグジット後の移籍規制を回避し、18歳になる前にEU加盟クラブへ移籍することを可能にした。この二重国籍こそが、チャンピオンシップで市場価値をさらに高める前に、バルサがライバルクラブに先んじて獲得を決められる鍵となった。
若年ながら、このノリッジの若き選手は年齢をはるかに超えた身体能力で知られている。この早期発達により、彼はシニアレベルのトレーニング環境にシームレスに移行し、イングランドのユースシステムにおいて2～3歳年上の選手たちと効果的に競い合うことができた。
ラ・マシア育成システムへの統合
ジョアン・ガンペル・スポーツシティにおけるタヴァレスの育成ロードマップは既に明確に定義されている。当初の計画では、この10代の選手はポル・プラナス監督率いるジュベニルAチームで経験を積み、「バルサDNA」の技術的要件に適応することが求められる。しかし、彼の身体的成熟度と高い潜在能力を考慮し、クラブは彼が早期に頭角を現し、アカデミー組織のプロフェッショナル層へ移行することを期待している。
バルセロナ関係者は、このウインガーの段階的かつ着実な昇格を構想しており、最終目標はクラブの象徴的存在であるジュリアーノ・ベレッティ監督率いるバルサ・アトレティックへの統合を見据えている。リザーブチーム環境へ配置することで、コーチングスタッフはタヴァレスがスペイン下位リーグの高強度な競争から恩恵を受け、上昇軌道が予想通り続けば、将来的にハンス・フリック監督率いるトップチームへの飛躍に向けた準備が整うと考えている。
- Getty
明るい未来への競争に勝利する
タヴァレスの急速な成長は欧州中のスカウトの目に留まり、イングランド国内外の複数トップクラブがノリッジでの彼の動向を注視していた。しかしバルセロナの積極的なアプローチと、ラ・マシアを通じた明確なキャリアパスを提示する能力が決定的となった。クラブは素早く動き、爆発的なスピードと最終ラインでの直線的な突破で常に頭角を現してきた才能を見逃さないよう、彼の将来を確保した。
タヴァレス獲得劇の成功により、クラブは次世代のスター発掘に注力しつつ、将来を見据えた活動に集中できる。 FIFAへの書類提出とメディカルチェックが完了したことで、イングランドU-17代表のこの選手は、世界中のサッカー界が羨むユースシステムに新たに加わる注目株となる。バルセロナサポーターは、このパワフルなウインガーが、リーガ・エスパニョーラ随一の才能工場で複雑な環境に適応する姿を熱望している。
広告