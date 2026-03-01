Getty Images
バルセロナ、アトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝第2戦を前に深刻な負傷者続出
レヴァンドフスキ、ビジャレアル戦で負傷
ベテランストライカーは土曜日のビジャレアル戦（リーガ）で負傷した。日曜朝に検査を受けた結果、クラブ医療スタッフは損傷の深刻さを明らかにした。これによりポーランド代表選手は、クラブのシーズンを左右する重要な週を欠場することになる。主力攻撃陣の不在は、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリード戦の前にバルサの攻撃陣に大きな穴を開ける。
バルセロナ、レヴァンドフスキの負傷を確認
クラブは日曜日の午後、この負傷に関する厳しい詳細を記載した公式の医療声明を発表しました。報告書によると、元バイエルン・ミュンヘンの選手は、イエロー・サブマリンとの衝突で大きな打撃を受け、骨折に至ったとのことです。この診断により、彼は今週半ばの試合を欠場することは確実であり、回復のスピードや保護措置の必要性によっては、さらに今後の試合も欠場する可能性があります。
クラブは「トップチームのロベルト・レヴァンドフスキ選手が、昨日のビジャレアル戦で外傷を負いました。本日実施した検査の結果、左眼窩内壁の骨折が確認されました。同選手は火曜日のアトレティコ・マドリード戦を欠場します」と発表しました。
フリックの増大する人員問題
レヴァンドフスキの欠場は、バルセロナのコーチ陣にとって戦術上の悪夢である。マドリードでの第 1 戦から 4 点のビハインドを背負っているカタルーニャのチームは、大会に残留するためには完璧な攻撃力が必要だ。ポーランド人選手の身体能力と決定力あるフィニッシュは、逆転の試みの中心となることが期待されていた。今、フリック監督は、より若い攻撃陣に目を向けるか、あるいは戦術を全面的に変更して、合計スコアを同点にするために必要な 4 点を奪う必要がある。
この打撃にもかかわらず、クラブ内には依然として反抗的な気運が漂っている。ジョアン・ラポルタ会長は、最近の挫折を原動力として、スポティファイ・カンプ・ノウで奇跡を起こすようチームを公に支持した。「私は逆転を固く信じている。クバルシに対する無効とされた、しかし合法的なゴールが選手たちを奮い立たせるだろう」とラポルタ会長は述べた。
チーム内のヒーローを探す
レヴァンドフスキの欠場は、ここ数週間安定感に苦しんでいるバルセロナにとって、懸念事項のリストに新たな1つを追加することになった。主力選手が欠場することで、その穴を埋めるプレッシャーはペドリやクラブの新進気鋭の若手選手たちに移る。 ペドリは最近、バルセロナのファンにとって希望の光となっており、そのパフォーマンスは、重要な場面でより大きなリーダーシップを発揮する準備ができていることを示唆している。このミッドフィールドの巨匠は、間違いなく深く陣取り、4点のリードを守ろうとするアトレティコの守備を打ち破るために、最高の創造力を発揮する必要があるだろう。
