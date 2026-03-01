バルセロナ、アトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝第2戦を前に深刻な負傷者続出

クラブは日曜日の午後、この負傷に関する厳しい詳細を記載した公式の医療声明を発表しました。報告書によると、元バイエルン・ミュンヘンの選手は、イエロー・サブマリンとの衝突で大きな打撃を受け、骨折に至ったとのことです。この診断により、彼は今週半ばの試合を欠場することは確実であり、回復のスピードや保護措置の必要性によっては、さらに今後の試合も欠場する可能性があります。

クラブは「トップチームのロベルト・レヴァンドフスキ選手が、昨日のビジャレアル戦で外傷を負いました。本日実施した検査の結果、左眼窩内壁の骨折が確認されました。同選手は火曜日のアトレティコ・マドリード戦を欠場します」と発表しました。