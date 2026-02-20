(C)Getty images
バルセロナ、アトレティコ・マドリードからジュリアン・アルバレスの驚異的な要求額を提示される
アトレティコが史上最高額の移籍金を要求
カデナ・セルによると、バルセロナはアルバレスの価値を 2 億ユーロ（1 億 6700 万ポンド）と評価し、断固として「ノー」の回答を受けた。ワールドカップ優勝選手の獲得可能性について内部調査を行った後、バルセロナは、この取引には 2017 年にパリ・サンジェルマンがネイマールを獲得した 2 億 2200 万ユーロに次ぐ、史上 2 番目の高額な移籍金が必要になるとの通知を受けた。
カタルーニャの首脳陣は、アルバレスを今後 10 年間の攻撃陣を率いる理想的な戦力と見なしている。彼のハイプレスによるエネルギーと技術的な多様性は、スポーツディレクターのデコとその部門にとって、誰もが認める最優先事項となっている。しかし、アトレティコは、この看板選手をこれほど早く手放すつもりはまったくない。
カンプ・ノウの政治情勢により、状況はさらに複雑になっている。会長選挙が間近に迫っているため、現在、スポーツ分野への大規模な投資は保留されている。アルゼンチンからの報道によると、選手とは予備的な合意が成立しているようだが、ジョアン・ラポルタは、入札を検討する前に、まず再選を確保し、クラブをリーガの 1 対 1 の支出ルールに戻さなければならない。
資金面の障壁と競合他社の関心
バルセロナの強い関心にもかかわらず、アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレソ会長は1月の移籍期間中の売却の可能性を公に否定した。ロヒブランコスは主力選手の残留を固く決意しており、求愛者を退けるため有利な契約延長を準備していると報じられている。この戦略は26歳の選手への貢献への報奨であると同時に、彼の市場価値をさらに高めることを目的としている。
プレミアリーグの強豪クラブ（アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなど）が「スパイダー」の動向を注視する中、アルバレス自身はスペイン残留を希望していると見られている。報道によれば、もしメトロポリターノを離れる場合、バルセロナが第一希望の移籍先となるという。しかしアトレティコは、2030年まで契約が残るストライカーを擁する強固な立場にある。
この差を埋めるには、バルセロナが財政均衡を図るため複数の主力選手の放出を承認する必要があるだろう。経済状況に大幅な変化がない限り、リーガの厳格な給与総額制限下で2億ユーロの要求額を支払うことは不可能だ。現時点では、この移籍はバルサにとってスポーツ面での現実というより、夢の域を出ていない。
シメオネがアルバレスを擁護
「ジュリアンはアトレティコ・マドリードと契約中の選手であり、彼は満足している」とエンリケ・セレソ会長は、カタルーニャ移籍説についてエジプトの放送局ウィンウィンに語った。「バルサから正式な獲得の打診は一切なく、それ以上言うことはない」
ディエゴ・シメオネ監督も、特に最近の得点力低下を受けて、このフォワードを公に支持している。「マジで？ そんなこと本気で聞くのか？」アルゼンチン人選手の得点力に疑問を呈する記者団にシメオネ監督は反論した。「ジュリアン・アルバレスは、その名声、持つ権威、築いてきたキャリアによって、自らを語る存在だ。そうだろう？」
アルバレスへの称賛はバルセロナのロッカールームにも広がり、将来のチームメイト候補たちは既に彼の能力を称賛し始めている。「彼は偉大な選手だ。私にとって世界最高のストライカーの一人だ」とバルサDFロナルド・アラウホは最近語った。「彼の持つ質の高さは一目瞭然だ」
同僚からの高い評価は、カタルーニャのクラブが彼の獲得にこれほど執着する理由を物語っている。しかし、シメオネ監督が同胞への絶対的な信頼を堅持し、セレーソ会長が交渉を拒否する中、移籍への道は依然として障害だらけだ。アルバレスほどの才能を持つ選手でさえ、それを乗り越えるのは困難かもしれない。
慣らし運転の準備
アルバレスは、アトレティコが試合に復帰する際に、批判を黙らせ、天文学的な移籍金を正当化することを目指すだろう。シメオネ監督の下でのタイトル獲得が依然として焦点であり、リーガ・エスパニョーラと欧州大会で一連の重要な試合が控えている。
バルセロナにとって、
焦点はクラブ経営に移る。クラブは迫る選挙に臨み、夏の移籍市場を前に財政基盤を強化するため複数のスポンサー契約を最終決定しなければならない。
バルサが日曜日のレバンテ戦（ホーム）に向け準備を進める一方、ロス・ロヒブランコス（アトレティコ）は前日（土曜）にリーガでエスパニョールと対戦予定だ。その後、来週にはチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフのクラブ・ブルージュとの第2戦を控えている。第1戦ではアトレティコは3-3の引き分けに終わり、アルバレスが先制点を挙げた。
