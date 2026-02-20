バルセロナ、アトレティコ・マドリードからジュリアン・アルバレスの驚異的な要求額を提示される

カデナ・セルによると、バルセロナはアルバレスの価値を 2 億ユーロ（1 億 6700 万ポンド）と評価し、断固として「ノー」の回答を受けた。ワールドカップ優勝選手の獲得可能性について内部調査を行った後、バルセロナは、この取引には 2017 年にパリ・サンジェルマンがネイマールを獲得した 2 億 2200 万ユーロに次ぐ、史上 2 番目の高額な移籍金が必要になるとの通知を受けた。

カタルーニャの首脳陣は、アルバレスを今後 10 年間の攻撃陣を率いる理想的な戦力と見なしている。彼のハイプレスによるエネルギーと技術的な多様性は、スポーツディレクターのデコとその部門にとって、誰もが認める最優先事項となっている。しかし、アトレティコは、この看板選手をこれほど早く手放すつもりはまったくない。

カンプ・ノウの政治情勢により、状況はさらに複雑になっている。会長選挙が間近に迫っているため、現在、スポーツ分野への大規模な投資は保留されている。アルゼンチンからの報道によると、選手とは予備的な合意が成立しているようだが、ジョアン・ラポルタは、入札を検討する前に、まず再選を確保し、クラブをリーガの 1 対 1 の支出ルールに戻さなければならない。