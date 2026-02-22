バルセロナは、ジュール・クンデがカンセロのクロスをボレーでバーの上に飛ばし、4分にコーナーキックからエリック・ガルシアが6ヤードボックスの縁でベルナルを見つけ、ベルナルが先制点を決め、早い段階で勢いに乗りました。

レバンテは、自陣ペナルティエリアの端でボールを奪われ、バルサに2点目を献上するところだった。しかし、マティ・ライアンがラフィーニャのシュートを阻止し、ロベルト・レヴァンドフスキがこぼれ球をゴール前に放ったが、バーを越えてしまった。しかし、アウェイチームはロングボールで脅威を与え、ジョアン・ガルシアは、ジョン・オラサガスティの同点ゴールを防ぐために素早く飛び出さなければならなかった。

カンセロはバルサの左サイドで引き続き脅威となり、ペナルティエリア内の誰にも届かないクロスでポストを直撃した直後、彼の低いボールがデ・ヨングに流され、バルサは快適なリードを奪った。

バルセロナは優位を保ったが、勝利を決定づけたのはフェルミンだった。25ヤードからの強烈なシュートがポストを直撃してゴールに吸い込まれ、宿敵マドリードを1ポイント上回る首位復帰を確定させた。しかしこの交代選手は、ラフィーニャのヘディングをレバンテのGKライアンが防いだ直後、至近距離から再びシュートを放つもライアンに阻まれ、なぜ2点目を決められなかったのかと悔やむかもしれない。

GOALがカンプ・ノウのバルサ選手を採点...