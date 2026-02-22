Goal.com
Cancelo De Jong Fermin Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

バルセロナ対レバンテ戦選手評価：ジョアン・カンセロが往年の輝きを取り戻す一方、フレンキー・デ・ヨングが貴重なゴールを奪取。バルサが巻き返し、リーガ首位に返り咲く

バルセロナは日曜日にレバンテを3-0で下し、勝利の軌道に戻った。これにより、24時間前にオサスナに敗れたレアル・マドリードの失速に乗じ、リーガ首位に返り咲いた。前半に中盤のマルク・ベルナルとフレンキー・デ・ヨングが立て続けに得点を挙げ、ホームチームが主導権を握ると、フェルミン・ロペスが驚異的なゴールを決めた。この日、ジョアン・カンセロが真の主役となった。

バルセロナは、ジュール・クンデがカンセロのクロスをボレーでバーの上に飛ばし、4分にコーナーキックからエリック・ガルシアが6ヤードボックスの縁でベルナルを見つけ、ベルナルが先制点を決め、早い段階で勢いに乗りました。

レバンテは、自陣ペナルティエリアの端でボールを奪われ、バルサに2点目を献上するところだった。しかし、マティ・ライアンがラフィーニャのシュートを阻止し、ロベルト・レヴァンドフスキがこぼれ球をゴール前に放ったが、バーを越えてしまった。しかし、アウェイチームはロングボールで脅威を与え、ジョアン・ガルシアは、ジョン・オラサガスティの同点ゴールを防ぐために素早く飛び出さなければならなかった。

カンセロはバルサの左サイドで引き続き脅威となり、ペナルティエリア内の誰にも届かないクロスでポストを直撃した直後、彼の低いボールがデ・ヨングに流され、バルサは快適なリードを奪った。

バルセロナは優位を保ったが、勝利を決定づけたのはフェルミンだった。25ヤードからの強烈なシュートがポストを直撃してゴールに吸い込まれ、宿敵マドリードを1ポイント上回る首位復帰を確定させた。しかしこの交代選手は、ラフィーニャのヘディングをレバンテのGKライアンが防いだ直後、至近距離から再びシュートを放つもライアンに阻まれ、なぜ2点目を決められなかったのかと悔やむかもしれない。

GOALがカンプ・ノウのバルサ選手を採点...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジョアン・ガルシア（7/10）：

    出番は少なかったが、オラサガスティの同点弾を防ぐべく常に警戒していた。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    序盤に好機を逃したが、その後も積極的に前線に上がりヤマルとの連携を見せた。ライアンが対応を迫られる危険なクロスを数本供給。

    エリック・ガルシア（7/10）：

    ベルナルのゴールをアシストする冷静さを示し、その後バルサのバックラインをうまく統率した。

    ジェラール・マーティン（5/10）：

    センターバックとしてのプレーにはあまり慣れていないようだった。何度かミスを犯し、出場停止となるイエローカードも受けた。

    ジョアン・カンセロ（9/10）：

    傑出していた。クンデのチャンスをアシストし、ベルナルのゴールにも貢献した。左サイドで何度も脅威を与え、クロスでポストを直撃し、デ・ヨングのゴールをアシストした。1月にバルサが彼を獲得した理由がまさにここにある。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    中盤

    フレンキー・デ・ヨング（8/10）：

    素晴らしい中盤のプレーを締めくくる形で、後半終了間際にボックス内へ鋭く切り込み、カンセロのクロスに飛びついて今季リーグ初ゴールを決めた。

    マルク・ベルナル（7/10）：

    至近距離からのフィニッシュで先制点を挙げ、中盤で力強く落ち着いたプレーを見せた。後半中盤に交代する前に警告を受けた。

    ダニ・オルモ（5/10）：

    バルサの攻撃を繋ぎ続けたが、最終ラインでは決定的な質の高いプレーを見せられなかった。

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    攻撃

    ラミン・ヤマル（6/10）：

    レバンテのディフェンスを時折翻弄したが、今回は彼の最終パスやシュートが要求されるレベルに達していなかった。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（4/10）：

    ゴール前で自信を完全に失ったようだ。2点目となる絶好のチャンスを逃し、その他のシュートも弱かった。後半に交代となったことは残念だった。

    ラフィーニャ（7/10）：

    カンセロの走りを活用してスペースを空け、多くの問題を引き起こした。前半と後半の両方でライアンにゴールを阻まれた。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    フェラン・トーレス（5/10）：

    レヴァンドフスキと交代したが、唯一の決定的なチャンスでライアンにヘディングシュートを直撃。

    ペドリ（6/10）：

    負傷から復帰し、中盤でいくつかの目を引くパスを繰り出し、ホームのファンを喜ばせた。

    フェルミン・ロペス（7/10）：

    出場機会を逃して失望しただろうが、見事なロングシュートで完璧な反応を見せた。ライアンが至近距離からのシュートを阻止したとき、なぜ2点目を決められなかったのか不思議に思うだろう。

    ロナルド・アラウージョ（評価なし）：

    終了間際の3分間に出場。

    ルーニー・バルジ（評価対象外）：

    ヤマルに最後の数分間の休息を与えた。

    ハンス・フリック（7/10）：

    リーグ2位下位のチームを倒しただけでは特筆すべきことではないが、連敗後のチームを立て直し、仕事を成し遂げた。

