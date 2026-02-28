バルセロナは異例の緊張したスタートを切り、ビジャレアルが早い段階でホームディフェンスにプレッシャーをかけた。アレハンドロ・バルデに対するハンドの抗議は当然ながら退けられたが、この危ない場面がバルセロナに活気をもたらした。ハンス・フリック率いるチームはテンポを上げ、パペ・ゲイエが不要な華麗な足さばきの後にボールを失った瞬間、優位性を活かした。 フェルミン・ロペスがセネガル代表選手からボールを奪い、ヤマルへスルーパス。ヤマルは体を開いて28分に低い弾道のシュートをゴール隅に流し込んだ。

9分後、この輝かしいウイングが自身とバルセロナの得点を倍増させた。右サイドラインでボールを受けたヤマルはセルジ・カルドナに突進し、ステップオーバーでフルバックをかわすと、アルベルト・モレイロの伸ばした足の上をボールをかわした。ボールはウイングにとって好都合な位置に落ち、彼は強烈なシュートを右上隅に叩き込み2-0とした。

後半開始直後、ビジャレアルは即座に攻勢を強め、数分で1点を返した。バルセロナがニコラス・ペペのコーナーキックをクリアできず、ラフィーニャのオフサイドトラップをかわしたゲイエがボールを拾い、至近距離からジョアン・ガルシアをかわしてゴールを決めた。54分にはアヨセ・ペレスが抜け出しガルシアをかわしたが、シュートは枠を外れた。

試合がオープンになる恐れがあったため、フリックはオルモをペドリと交代させ、ペドリはコントロール力を加え、試合を決定的なものにした。69 分、このミッドフィールダーはヤマルを見つけ、ヤマルは内側に切り込み、再び左下隅にシュートを決めた。勝ち点をすでに確保していたジュール・クンデがビジャレアルのディフェンスの裏に抜け出し、ロベルト・レヴァンドフスキを見つけ、レヴァンドフスキは追加タイムに空いたゴールにパスを流し込み、4-1 とした。

GOALは、Spotify カンプ・ノウのバルセロナの選手たちを評価しています...