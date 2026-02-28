Goal.com
Barcelona Villarreal Yamal

翻訳者：

バルセロナ対ビジャレアル戦 選手評価：ラミネ・ヤマルが史上初のハットトリックを達成。スペインの若き天才がクラブをリーガ優勝争いで4ポイント差に押し上げる

ラミネ・ヤマルのハットトリックにより、バルセロナは土曜日のビジャレアル戦で圧巻の4-1勝利を収め、リーガ首位でのリードを4ポイントに広げた。このウイングは3得点を挙げ、キャリア初のマッチボールを獲得する活躍を見せた。今季スペイン3位のチームを相手にバルセロナは楽勝し、月曜日に試合を控えるレアル・マドリードに対する優位をさらに拡大した。

バルセロナは異例の緊張したスタートを切り、ビジャレアルが早い段階でホームディフェンスにプレッシャーをかけた。アレハンドロ・バルデに対するハンドの抗議は当然ながら退けられたが、この危ない場面がバルセロナに活気をもたらした。ハンス・フリック率いるチームはテンポを上げ、パペ・ゲイエが不要な華麗な足さばきの後にボールを失った瞬間、優位性を活かした。 フェルミン・ロペスがセネガル代表選手からボールを奪い、ヤマルへスルーパス。ヤマルは体を開いて28分に低い弾道のシュートをゴール隅に流し込んだ。

9分後、この輝かしいウイングが自身とバルセロナの得点を倍増させた。右サイドラインでボールを受けたヤマルはセルジ・カルドナに突進し、ステップオーバーでフルバックをかわすと、アルベルト・モレイロの伸ばした足の上をボールをかわした。ボールはウイングにとって好都合な位置に落ち、彼は強烈なシュートを右上隅に叩き込み2-0とした。

後半開始直後、ビジャレアルは即座に攻勢を強め、数分で1点を返した。バルセロナがニコラス・ペペのコーナーキックをクリアできず、ラフィーニャのオフサイドトラップをかわしたゲイエがボールを拾い、至近距離からジョアン・ガルシアをかわしてゴールを決めた。54分にはアヨセ・ペレスが抜け出しガルシアをかわしたが、シュートは枠を外れた。 

試合がオープンになる恐れがあったため、フリックはオルモをペドリと交代させ、ペドリはコントロール力を加え、試合を決定的なものにした。69 分、このミッドフィールダーはヤマルを見つけ、ヤマルは内側に切り込み、再び左下隅にシュートを決めた。勝ち点をすでに確保していたジュール・クンデがビジャレアルのディフェンスの裏に抜け出し、ロベルト・レヴァンドフスキを見つけ、レヴァンドフスキは追加タイムに空いたゴールにパスを流し込み、4-1 とした。

GOALは、Spotify カンプ・ノウのバルセロナの選手たちを評価しています...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジョアン・ガルシア（6/10）：

    ガルシアは守備陣で圧倒的な存在感を示したが、前線に飛び出した際にペレスのシュートが枠を外れたのは非常に幸運だった。

    ジュール・クンデ（8/10）：

    このフランス人ディフェンダーは、バルセロナの右サイドを縦横無尽に駆け回り、レヴァンドフスキのゴールをアシストし、自らも得点するチャンスがあった。

    パウ・クバルシ（6/10）：

    このディフェンダーは、バルセロナのディフェンスをほとんど脅かすことのなかったビジャレアルに、ほとんど悩まされることはなかった。

    エリック・ガルシア（6/10）：

    元マンチェスター・シティの選手は、クバルシと並んで、快適な午後を過ごした。

    アレハンドロ・バルデ（6/10）：

    前半早々にPKの判定を免れたが、試合の大半で活発なペペを封じ込めた。

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    中盤

    マーク・バーナル（7/10）：

    時折中盤を支配し、ボールを持っている時と同様にボールから離れている時も印象的だった。

    フェルミン・ロペス（8/10）：

    前半に2アシストを記録し、攻撃的ミッドフィルダーのパートナーを上回る活躍を見せた。

    ダニ・オルモ（5/10）：

    試合の流れに浮き沈みが見られ、60分に交代でペドリと入れ替わった。

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    攻撃

    ラミン・ヤマル（10点満点中10点）：

    ウインガーは冷静に先制点を決め、2点目では世界クラスの才能を披露した。見事なハットトリックに値する活躍だった。

    フェラン・トーレス（5/10）：

    スペイン人FWはゴール前で決定力を欠き、ラフィーニャの絶妙なパスから得た絶好機を逃した。

    ラフィーニャ（6/10）：

    ブラジル人選手は疲れを知らず創造的なプレーを見せたが、コーナーキック時の怠慢な守備がビジャレアルの得点を許す結果となった。

  • Flick BarcaIMAGO / NurPhoto

    サブスクリプションとマネージャー

    ペドリ（8/10）：

    オルモと交代後、アウェーチームが同点に追いつきそうな絶好のタイミングで、一定の支配力をもたらした。

    ロナルド・アラウホ（6/10）：

    バルセロナの3点目直前に投入され、問題なくプレーした。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（7/10）：

    トーレスに代わって出場したポーランド人FWは、終盤に4点目を決め、4-1とした。

    マーカス・ラッシュフォード（6/10）：

    バルセロナは、このイングランド人選手の完全移籍を目指しているが、ラッシュフォードはベンチに留まった。出場した際には、輝かしい活躍を見せた。

    ルーニー・バルディ（5/10）：

    ハットトリックを達成したヤマルに代わって出場したが、スペイン人選手の活躍を再現することはできなかった。

    ハンス・フリック監督（8/10）：

    ドイツ人指揮官は任務を完遂。適切なタイミングで選手交代を行い、ビジャレアルを寄せ付けない戦術を貫いた。

0