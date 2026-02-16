17分後、ラフィーニャが同等の好機を外した後、ラミーヌ・ヤマルが控えGKパウロ・ガッザニーガと1対1の局面を作り出したが、そのシュートは元トッテナムGKの正面に飛んだ。

バルサが先制の好機を幾度も逃す中、ジローナのFWウラディスラフ・ヴァネツがオフサイドトラップを突破。ガルシアに好セーブを強いるこのプレーは、バルサへの警告弾となった。

さらに前半中盤、ブライアン・ギルが左サイドから見事なクロスを上げると、ウクライナ代表のヴァネトが得点すべき場面を迎えたが、ボールに触れることはできなかった。

前半終了間際、ラフィーニャのシュートがポストを叩いた。直後にダニ・オルモがペナルティエリア内でデリー・ブラインドに倒されPKを獲得。ヤマルが蹴ったボールはポストに阻まれた。

60分、バルサがついに先制。ジュール・クンデのクロスをパウ・クバルシが驚異的なヘディングでゴール上隅に叩き込んだ。このディフェンダーにとってクラブ初となるリーグ戦ゴールだった。

しかし1分後、クバルシのクリアミスをトーマス・ルマルが至近距離で押し込み、ジローナが同点に追いついた。

その後、ジローナは別人のようなチームに変貌し、ガルシアはバルサのリードを守らなければならなかったが、87分にフラン・ベルトランにゴールを決められてしまった。VARによるレビューが行われ、レフェリーは、そのプレーの過程でジュール・クンデに対するファウルがあったとして、このゴールを無効とするかのように見えたが、結局、このゴールを有効とし、バルサのベンチは激怒した。

バルサは後半に同点ゴールを決めたと思ったが、ロベルト・レヴァンドフスキがオフサイドと判定され、ジローナがリーガのタイトル争いに大きな衝撃を与えた。

GOAL は、モンティリビでのバルサの選手たちを評価しています...