バルセロナ対ジローナ戦選手評価：ラミーヌ・ヤマルがPK失敗、パウ・クバルシは劇的決勝点で英雄から零落へ　物議を醸す終盤の決勝点がカタルーニャ勢の優勝争いに暗雲

ジローナが月曜日のモンティリビでの試合でバルセロナを2-1で破り、リーガ・エスパニョーラで大きな衝撃を与えた。ラミーヌ・ヤマルがPKを外し、ハンジ・フリック監督率いるチームは物議を醸す終了間際のゴールに激怒。カタルーニャのチームは、首位争いで宿敵レアル・マドリードとの激しい戦いの最中に、タイトル争いにおいて重要な勝ち点を落とした。

17分後、ラフィーニャが同等の好機を外した後、ラミーヌ・ヤマルが控えGKパウロ・ガッザニーガと1対1の局面を作り出したが、そのシュートは元トッテナムGKの正面に飛んだ。

バルサが先制の好機を幾度も逃す中、ジローナのFWウラディスラフ・ヴァネツがオフサイドトラップを突破。ガルシアに好セーブを強いるこのプレーは、バルサへの警告弾となった。

さらに前半中盤、ブライアン・ギルが左サイドから見事なクロスを上げると、ウクライナ代表のヴァネトが得点すべき場面を迎えたが、ボールに触れることはできなかった。

前半終了間際、ラフィーニャのシュートがポストを叩いた。直後にダニ・オルモがペナルティエリア内でデリー・ブラインドに倒されPKを獲得。ヤマルが蹴ったボールはポストに阻まれた。

60分、バルサがついに先制。ジュール・クンデのクロスをパウ・クバルシが驚異的なヘディングでゴール上隅に叩き込んだ。このディフェンダーにとってクラブ初となるリーグ戦ゴールだった。

しかし1分後、クバルシのクリアミスをトーマス・ルマルが至近距離で押し込み、ジローナが同点に追いついた。

その後、ジローナは別人のようなチームに変貌し、ガルシアはバルサのリードを守らなければならなかったが、87分にフラン・ベルトランにゴールを決められてしまった。VARによるレビューが行われ、レフェリーは、そのプレーの過程でジュール・クンデに対するファウルがあったとして、このゴールを無効とするかのように見えたが、結局、このゴールを有効とし、バルサのベンチは激怒した。

バルサは後半に同点ゴールを決めたと思ったが、ロベルト・レヴァンドフスキがオフサイドと判定され、ジローナがリーガのタイトル争いに大きな衝撃を与えた。

GOAL は、モンティリビでのバルサの選手たちを評価しています...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジョアン・ガルシア (7/10):

    クバルシのひどいクリアに置き去りにされる。ヴェルナットのシュートを驚異的なセーブで防ぐが、ストライカーはオフサイドだった（ガルシアが知る由もない）。ベルトランに抜かれるが、その前のプレーでファウルがあった。

    ジュール・クンデ（7/10）：

    クバルシの先制点を導く見事なアシスト。ギルを完全に封じ込めたバルサ最高の守備者。ベルトランの得点前にはファウルを受けたが、判定されなかった。

    パウ・クバルシ（6/10）：

    見事なヘディングでバルサに先制点をもたらした。しかし直後にレマールの同点弾を許すクリアミスを犯した。

    エリック・ガルシア（5/10）：

    アトレティコが暴れ回った週半ばの試合と同様、時折不器用なプレーを見せた。ヴィトール・レイスへの遅れたタックルでイエローカードを受けた。後半に交代すると、明らかに落胆した様子で、自分のパフォーマンスが貧弱だったことを自覚していた。

    ジェラール・マーティン（6/10）：

    守備面で時折、サイドで苦戦しているように見えた。できる限りボールに触れたが、バルデと交代した。

    中盤

    フェルミン・ロペス (6/10):

    常に前線へ飛び出してシュートを狙う姿勢は見せたが、思うようにボールに触れられなかった。

    フレンキー・デ・ヨング（6/10）：

    守備と攻撃を繋いだ。ボールを持った時の方が持っていない時より良いプレーを見せた。これは彼に共通する傾向だ。

    ダニ・オルモ（7/10）：

    見事なフェイントでPKを獲得。ボールを持つたびに輝きを見せたが、途中交代後はバルサのリズムが完全に崩れた。

    攻撃

    ラミン・ヤマル (5/10):

    1対1の場面で決定的なチャンスを逃す。フィニッシュを考える時間が余りにも長すぎたようだ。ペナルティキックもポストに当てて失敗。常にボールに触れようとする姿勢は見せたが、今夜は彼の日ではなかった。

    フェラン・トーレス（6/10）：

    目立たない存在だった。途中交代。レヴァンドフスキほど効果的に前線を牽引することはできない。

    ラフィーニャ（7/10）：

    前半に複数のチャンスを逃したが、彼だけがそうだったわけではない。前半終了前にポストを直撃。バルジと交代。素晴らしいアプローチプレイも見せたが、フラストレーションの溜まるパフォーマンスだった。

    サブスクリプションとマネージャー

    アレハンドロ・バルデ（5/10）：

    ジローナの同点ゴール後にマーティンと交代。同等の苦戦を強いられた。

    ルーニー・バルディ（4/10）：

    ラフィーニャと交代。奇妙な交代であり、彼は試合にまったく影響を与えられなかった。

    ロナルド・アラウージョ（5/10）：

    ガルシアに代わって出場。終盤に前線に上がり、決定的なチャンスを逃した。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（5/10）：

    フェランと交代。シュートを打つことができなかった。

    マルク・ベルナル（評価なし）：

    終盤にオルモと交代。

    ハンス・フリック（2/10）：

    おっと。彼の交代はほぼ完全に間違っていた。ラフィーニャを交代させたことは自滅行為であり、バルサはジローナの後半のプレッシャーにまったく対応できなかった。アトレティコ・マドリードに惨敗した後、プレッシャーはますます高まっている。

0