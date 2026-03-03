フェラン・トーレスは序盤に好機を2度逃し、決定的な位置から枠を外した。しかしバルサは先制点を奪う。ラミン・ヤマルがアトレティコのディフェンダー2人を置き去りにし、ゴール前6ヤードボックスに低いクロスを供給すると、ベルナルが空いたゴールに流し込んだ。

アウェーチームはほとんど攻撃の脅威を与えられなかったが、前半終了間際にヘディングの好機を得たアデモラ・ルックマンは確実に決めるべきだった。その直後、ペドリがペナルティエリア内で倒され、ラフィーニャが前半終了間際のPKを成功させてバルサが追加点を奪った。

自信を取り戻したバルサはさらにゴールを求め、ジョアン・カンセロとベルナルがともにペナルティエリア外からフアン・ムッソにセーブを迫った。この2人の連携がバルサの3点目につながり、カンセロのクロスをベルナルがバックポストでボレーシュートを決めた。

バルセロナは次々と攻撃を仕掛けたが、アトレティコのゴールを守るムッソを脅かすことはできず、ジェラール・マーティンのシュートがバーを越えたのが、この試合で最も同点に近づいた場面だった。その代わりに、4月の決勝では、アトレティコがレアル・ソシエダまたはアスレティック・クラブと対戦することになった。

GOAL は、カンプ・ノウのバルサ選手たちを次のように評価している...