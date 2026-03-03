Goal.com
ライブ
Yamal Bernal Barcelona Atletico GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

バルセロナ対アトレティコ・マドリードの選手評価：今回は逆転劇なし！ラミン・ヤマルとマルク・ベルナルが活躍も、クラシコでの劇的なコパ・デル・レイ逆転劇には至らず

バルセロナはアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝で劇的な逆転劇を目前にしながらも、火曜日の第2戦を3-0で勝利したものの、合計スコア4-3で敗退した。10代の中盤選手マルク・ベルナルが2得点を挙げ、バルサが次々と攻撃を仕掛けた夜だったが、延長戦に持ち込むための4点目を奪うことはできなかった。

フェラン・トーレスは序盤に好機を2度逃し、決定的な位置から枠を外した。しかしバルサは先制点を奪う。ラミン・ヤマルがアトレティコのディフェンダー2人を置き去りにし、ゴール前6ヤードボックスに低いクロスを供給すると、ベルナルが空いたゴールに流し込んだ。

アウェーチームはほとんど攻撃の脅威を与えられなかったが、前半終了間際にヘディングの好機を得たアデモラ・ルックマンは確実に決めるべきだった。その直後、ペドリがペナルティエリア内で倒され、ラフィーニャが前半終了間際のPKを成功させてバルサが追加点を奪った。

自信を取り戻したバルサはさらにゴールを求め、ジョアン・カンセロとベルナルがともにペナルティエリア外からフアン・ムッソにセーブを迫った。この2人の連携がバルサの3点目につながり、カンセロのクロスをベルナルがバックポストでボレーシュートを決めた。

バルセロナは次々と攻撃を仕掛けたが、アトレティコのゴールを守るムッソを脅かすことはできず、ジェラール・マーティンのシュートがバーを越えたのが、この試合で最も同点に近づいた場面だった。その代わりに、4月の決勝では、アトレティコがレアル・ソシエダまたはアスレティック・クラブと対戦することになった。

GOAL は、カンプ・ノウのバルサ選手たちを次のように評価している...

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジョアン・ガルシア (6/10):

    ほとんど試されることはなかったが、セーブを迫られた場面では的確に対応した。

    ジュール・クンデ（評価対象外）：

    わずか12分で負傷により途中交代を余儀なくされた。

    パウ・クバルシ（8/10）：

    自陣ペナルティエリア内外で数々の素晴らしい介入を見せ、ボール保持でも冷静さを発揮した。

    ジェラール・マーティン（6/10）：

    クバルシと並んで堅実なプレーを見せた。ボールを奪われた後も、懸命にボールを奪い返そうとした。

    ジョアン・カンセロ（7/10）：

    クンデの早い段階での負傷により右サイドバックにポジションを変更せざるを得ず、よりインバートされた役割を担うこととなった。ヤマルと時折良い連携を見せ、その見事なボールがベルナルの2点目につながった。

    • 広告
  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    中盤

    ペドリ（7/10）：

    素晴らしい前線へのパスを幾度か見せたが、ペナルティを獲得したのは彼のボックス内への鋭い突破によるものだった。体力の不足が影響したのか、時間の経過とともにやや精彩を欠いた。

    マルク・ベルナル（8/10）：

    先制点を至近距離で決める好位置に居合わせた後、バックポストに飛び込んで冷静なフィニッシュで3点目を奪取。カタルーニャでブスケツと比較される所以を改めて示した。

    フェルミン・ロペス（5/10）：

    高い運動量を見せたが、試合に絡む機会は少なく、60分を過ぎた頃に交代となった。

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    攻撃

    ラミン・ヤマル（9/10）：

    ボールを持つたびにアトレティコの守備陣を後退させ、驚異的なドリブルを披露。先制点をアシストした場面も含まれる。 

    フェラン・トーレス（4/10）：

    前半、好位置で2度のシュートチャンスを逃し、レヴァンドフスキの代役として出場したものの、あまり活躍は見られなかった。

    ラフィーニャ（7/10）：

    いくつかの輝かしい瞬間があり、ペナルティを巧みに決めましたが、オープンプレーではシュートの精度がしばしば落ちました。

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    アレハンドロ・バルデ（6/10）：

    クンデに代わって早い時間帯から出場し、ボール保持時は非常にシンプルなプレーに徹した。守備では時折孤立する場面も見られたが、その後自身も負傷により途中交代を余儀なくされた。

    マーカス・ラッシュフォード（5/10）：

    左サイドで何度か突破を試みたが、目立ったチャンスは作れなかった。

    ダニ・オルモ（6/10）：

    フェルミンと交代するとすぐに攻撃に参加し、アトレティコ守備陣を悩ませた。

    ロナルド・アラウホ（6/10）：

    負傷したバルデと交代したが、ピッチ上の大半を前線で過ごした。

    ハンス・フリック（6/10）：

    これ以上できることはほとんどなかった。攻撃的な布陣を選択したが、負傷により2つの交代を余儀なくされた。第1戦でバルサが敗れた責任は彼にあるが、この試合ではこれ以上できることはなかった。

ラ・リーガ
アスレティック・クルブ crest
アスレティック・クルブ
ATH
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
0