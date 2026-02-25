Getty/GOAL
バルセロナ会長選候補陣営、ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンからの移籍に「関心」と主張
ケインの将来はまだ確定していない
ケインはバイエルンでブンデスリーガを席巻し、バイエルンの巨人でゴールを量産し続けている。イングランド代表のケインは、レヴァンドフスキの有名な記録を塗り替えようと、今シーズンはリーグ戦23試合で28ゴールを記録している。彼の得点力の高さから、バルセロナがシーズン終了後に彼をカンプ・ノウに迎え入れたいと考えているとの憶測が飛び交っている。 ケインのバイエルンとの現在の契約は 2027 年に満了し、契約延長についてはまだ合意に至っていません。バイエルンはケインが留まることを「確信」していると言われていますが、合意に達するまでは、彼の将来に関する憶測は続くでしょう。
ビジャホアナ氏は、ケインはバルサにぴったりだと述べている。ESPN に対して、同氏は「契約状況次第では、彼はバルサにぴったりな選手だと思う。その選手とは、ハリー・ケインだ」と語った。 ケインは我々のプレースタイルに完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため後方へ下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9として、決定力あるフィニッシャーとしても機能する。機動性を備えた選手であり、相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」
「彼も興味を持つかもしれない」
ビジャホアナ陣営のジョルディ・コディーナ広報責任者は、ケインとの接触があったと主張し、移籍の可能性に関する噂をさらに煽った。ムンド・デポルティーボ紙に対し「先日説明した通り、我々は——個人的にではなく代理人を通じて——話し合いなどを行っており、選手も興味を示す可能性があると考えている。実際、バルサから声がかかれば、数えきれないほどの選手が話し合いに応じ、バルサに移籍する意思を示すだろう」と語った。
「先日も説明した通り、ハリー・ケインは連携プレーに優れた選手だ。得点能力を持ち、実績ある選手である。ハリー・ケインがバルサのプレースタイルに完璧にフィットすると確信している。
「ここから先はいくつかの条件が整う必要がある。第一に我々が現地に赴き、クラブの実態と財政状況を実際に確認することだ。残念ながら、伝えられている以上に深刻な状況かもしれないと懸念している。次に所属クラブと本人との交渉が必要だが、これは最も容易な部分だと考えている」
バルセロナは「間違いなくセンターフォワードが必要だ」
コディナはまた、バルセロナが夏にセンターフォワードを獲得する必要性を強調した。ベテランストライカーのロベルト・レヴァンドフスキは契約満了とともに退団すると予想されており、コディナは37歳のレヴァンドフスキの後継者が必要になると述べている。
「チームには間違いなくセンターフォワードが必要だと考えています。特に、レヴァンドフスキが留まらない可能性が非常に高いようです。したがって、レヴァンドフスキが留まらない場合、センターフォワードは間違いなく必要になります」と彼は付け加えました。
「チームの特性とフォーメーションを考えると、さまざまな選択肢があるだろう。センターバックは絶対に必要だ。現在、非常に優れたセンターバックが数人いるが、彼らを補完する別のタイプの選手が不足しているかもしれない。そして、個人的には、フルバックのポジションを強化する必要があると思う」
ケインの次の目標はクラシック
ケインは最近バルセロナ移籍の噂について問われ、全く知らないと主張し次のように述べた：「その件については何も聞いていない。父と兄が全てを扱っているが、彼らは私に何も話していない。既に述べた通り、私はバイエルンで非常に幸せだ。今シーズンとバイエルンでの時間に集中している。それは褒め言葉として受け止めている」
このストライカーは現在、土曜日にブンデスリーガで首位決戦を戦うドルトムントとの大一番に向け、バイエルンでの次の重要な試合に集中している。
