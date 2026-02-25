バルセロナ会長選候補陣営、ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンからの移籍に「関心」と主張

ビジャホアナ陣営のジョルディ・コディーナ広報責任者は、ケインとの接触があったと主張し、移籍の可能性に関する噂をさらに煽った。ムンド・デポルティーボ紙に対し「先日説明した通り、我々は——個人的にではなく代理人を通じて——話し合いなどを行っており、選手も興味を示す可能性があると考えている。実際、バルサから声がかかれば、数えきれないほどの選手が話し合いに応じ、バルサに移籍する意思を示すだろう」と語った。

「先日も説明した通り、ハリー・ケインは連携プレーに優れた選手だ。得点能力を持ち、実績ある選手である。ハリー・ケインがバルサのプレースタイルに完璧にフィットすると確信している。

「ここから先はいくつかの条件が整う必要がある。第一に我々が現地に赴き、クラブの実態と財政状況を実際に確認することだ。残念ながら、伝えられている以上に深刻な状況かもしれないと懸念している。次に所属クラブと本人との交渉が必要だが、これは最も容易な部分だと考えている」