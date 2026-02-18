Marc Ciria X
翻訳者：
バルセロナ会長選候補者が市中心部で巨大なリオネル・メッシの横断幕を掲げ、過去のジョアン・ラポルタ陣営のスローガンを使用
バルセロナで選挙運動が進行中
バルセロナ会長選の候補者たちは、3月15日に行われる選挙を前に選挙運動に奔走している。ラポルタが最有力候補として再選を目指す一方、複数の対抗馬が立候補している。前回ラポルタに敗れたビクトル・フォントに加え、シリア、シャビエル・ビジャホアナ、ダニエル・フアン、ウィリアム・マドックが立候補している。
シリアは、メッシがバルセロナのユニフォームを掲げる写真を使用した目を引く横断幕で注目を集めている。この画像は、2017年にサンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリード戦終了間際の決勝点を決めた後のメッシの有名なセレブレーションを捉えたものだ。
- Getty/Instagram
シリアはメッシの復帰を望んでいる
メッシの名前は大統領選挙のキャンペーンで頻繁に取り上げられる。候補者たちが有権者にアピールするためだ。今回もアルゼンチン代表のスターの名が再び挙がるのは驚くに当たらない。シリタ前会長は以前からクラブのレジェンドを復帰させるべきだと主張していた。
昨年12月にメッシが改装されたカンプ・ノウを密かに訪問した後、シリアは記者団にこう語った。「我々はクラブのレジェンドが、真夜中にこっそりとではなく、堂々とクラブに戻れるようにしたい。その実現のためにあらゆる手段を講じる」 [メッシ]はこのクラブにとって不可欠な存在だ。確固たる支援体制と優れた仕組みを整えて復帰させる必要がある。メッシとバルサの関係はマイケル・ジョーダンとナイキの関係のようにあるべきだ。クラブの商業・組織部門からスポンサー、ラ・マシアの選手育成に至るまで、あらゆる面で卓越した関係でなければならない。クラブ史上最高の選手を擁すれば、多くのことを成し遂げ、莫大な収益を得られる。 財政難から脱却するには、彼を呼び戻すことが不可欠だ。像を建てたり記念試合を開いたりして説得する話ではない。地球上で最高のスポーツマンを、バルサの最高の大使とする合意こそが肝心なのだ」
ラポルタにとってのメッシ問題？
フォン氏は選挙運動の中でメッシの名前も話題に挙げた。ムンド・デポルティーボ紙にこう語った。「選挙に勝ったら最初に電話するのはレオ・メッシだ。それが最初の電話になる」
しかしラポルタの状況は異なる。2021年の物議を醸した退団以来、メッシとの関係は悪化している。メッシは自身の移籍を巡りラポルタに「非常に、非常に怒っている」とされ、バルセロナ会長もこの騒動が「悲しみを抱かせた」と認めている。
メッシは現在、2028年MLSシーズン終了までインテル・マイアミと契約中だが、過去にバルセロナ復帰への意欲を語っている。彼は『スポルト』紙にこう語った。「本当に戻りたい。僕たちはバルセロナをとても恋しく思っている。妻も子供たちも、バルセロナや移住の話を絶えずしている。家も全てそこにある。それが僕たちの望みだ」 スタジアムが完成したらぜひ戻りたい。パリに移って以来、カンプ・ノウには一度も戻っていないし、その後クラブはモンジュイックに移転してしまったから」
メッシが現役引退後にバルセロナで何らかの役割を担うのは驚くべきことではない。来月の重要な投票を前に、彼がカンプ・ノウの動向を注視していることは間違いないだろう。
- Goal AR
次に何が来る？
バルセロナの新会長候補者は、3月2日までに予備候補者登録プロセスを通過するため1万人の署名が必要だ。最終候補者は同日以降に発表され、3月15日の選挙に臨む。同日はハンス・フリック率いるバイエルン・ミュンヘンがリーガ・エスパニョーラでセビージャと対戦する予定日でもある。
