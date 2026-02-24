Getty Images
バルセロナはPSGからラミン・ヤマルに対し2億5000万ユーロの移籍オファーを受領したことをジョアン・ラポルタ会長が確認した
バルサが世界最高額のオファーを受ける
2023-24シーズンにカタルーニャの巨人（バルセロナ）で鮮烈なデビューを飾ったヤマルは、2024年夏にPSGの最優先獲得ターゲットとなった。 キリアン・エムバペのレアル・マドリード移籍で揺れるフランス強豪は、目玉となる攻撃的補強を渇望し、わずか17歳という若さにもかかわらずこの若手に照準を定めた。スペイン代表のユーロ2024優勝に貢献した彼の圧倒的な活躍は、パリジャンズの獲得意欲をさらに強め、最終的にバルセロナ理事会が拒否した驚異的な2億5000万ユーロのオファーへと発展した。
このオファーは、PSGが2017年にネイマール獲得で支払った当時の世界最高額2億2200万ユーロを凌駕するものであったが、財政難が公然の事実であるバルサ首脳陣は断固として拒否した。この決断を振り返り、ラポルタ会長は「これほどの巨額を断ったクラブの判断に、多くの外部関係者が疑問を抱いた」と認めている。
財務リスクとスポーツ的報酬
ジジャンテスの報道によれば、ラポルタ会長は次のように述べた。「PSGがラミン・ヤマルに2億5000万ユーロのオファーを提示した際、我々がこれを拒否した時、彼は17歳だった。我々が狂っていると思った者もいた」
10代の選手に2億5000万ユーロを提示されたにもかかわらず売却を拒否する決断は、過去5年間の大半を経済的不確実性の狭間で過ごしてきたクラブにとって、極めて大きな賭けであった。 この規模の売却はクラブ債務の大部分を解消し、移籍市場での即時的な柔軟性を提供したはずだ。しかしラポルタとスタッフはヤマルを「不可侵」の資産と位置づけ、その長期的なスポーツ的価値と商業的魅力が、世界記録的な資金流入すらもはるかに上回ると確信していた。
18歳の成長軌跡は、クラブの「狂気じみた」姿勢を確かに正当化した。オファーが拒否されて以来、ヤマルは世界的なアイコンとなり、クラブのレジェンドであるアンドレス・イニエスタでさえ、近い将来にこの若者がバロンドールを獲得すると支持している。 このティーンエイジャーはカンプ・ノウにおける「メッシ後時代」の象徴となり、銀行残高に関わらず、ある種の才能には価格を付けることすらできないほど貴重であることを証明した。
ラ・マシアの中核を維持する
この発表は、バルセロナがラ・マシアの精鋭たちを中心に未来を築くという決意を裏付けるものだ。ユーロ2024優勝に貢献したヤマルは、その後世界サッカー界で最も恐れられる攻撃的選手の一人としての地位を確立した。 彼の台頭は、シャビ監督最後のシーズンにおける数少ない明るい材料であり、ハンス・フリック監督の下では、クラブがスペインサッカーの頂点に返り咲く一翼を担った。前シーズンには国内3冠を達成し、2025年バロンドールランキングでは2位に入賞している。
元理事のジョアン・ソレールはこの育成選手保持方針をさらに強調し、ヤマルだけが欧州強豪クラブの標的となった自クラブ育ちのスター選手ではないと指摘した。SPORT紙が報じたところによると、ソレールは今夏チェルシーからフェルミンに対して非常に重要なオファーがあったことを認めつつも、クラブは売却する意思は全くなかったと述べた。 「今夏チェルシーからフェルミンに対し非常に重要なオファーがあったが、選手は移籍を望まず、我々も売却を望まなかった。バルサは売却クラブであってはならず、自クラブ育成選手を保持しなければならない。近年ではラミン［ヤマル］の売却に対し2億5000万ユーロのオファーもあった。代理人経由で提示されたが、この取引も破談となった」
歴史的な逆転劇への挑戦
バルセロナは移籍市場でこれ以上脅威を感じないことを明確に示している。国営の巨人が1億ユーロ単位の小切手を振りかざしても、揺るがない姿勢だ。この組織的な強靭さは今週ピッチ上で試される。 バルサは今週土曜、リーガ・エスパニョーラでビジャレアルを迎え撃つ。この重要な国内戦は、コパ・デル・レイでの歴史的逆転劇を目指す壮大な挑戦の前哨戦となる。3月3日の準決勝第2戦では、アトレティコ・マドリードに4点差の合計スコアを覆さねばならず、カップ戦での夢を繋ぐための死闘が待ち受ける。
