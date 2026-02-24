バルセロナはPSGからラミン・ヤマルに対し2億5000万ユーロの移籍オファーを受領したことをジョアン・ラポルタ会長が確認した

ジジャンテスの報道によれば、ラポルタ会長は次のように述べた。「PSGがラミン・ヤマルに2億5000万ユーロのオファーを提示した際、我々がこれを拒否した時、彼は17歳だった。我々が狂っていると思った者もいた」

10代の選手に2億5000万ユーロを提示されたにもかかわらず売却を拒否する決断は、過去5年間の大半を経済的不確実性の狭間で過ごしてきたクラブにとって、極めて大きな賭けであった。 この規模の売却はクラブ債務の大部分を解消し、移籍市場での即時的な柔軟性を提供したはずだ。しかしラポルタとスタッフはヤマルを「不可侵」の資産と位置づけ、その長期的なスポーツ的価値と商業的魅力が、世界記録的な資金流入すらもはるかに上回ると確信していた。

18歳の成長軌跡は、クラブの「狂気じみた」姿勢を確かに正当化した。オファーが拒否されて以来、ヤマルは世界的なアイコンとなり、クラブのレジェンドであるアンドレス・イニエスタでさえ、近い将来にこの若者がバロンドールを獲得すると支持している。 このティーンエイジャーはカンプ・ノウにおける「メッシ後時代」の象徴となり、銀行残高に関わらず、ある種の才能には価格を付けることすらできないほど貴重であることを証明した。