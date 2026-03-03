バルセロナは、リーガ優勝争いが激化する中、アトレティコ・マドリード戦でジュール・クンデが早々に退場する新たな負傷の打撃を受けた

バルセロナの負傷者リストにクンデが加わり、トロフィー獲得への大きな障害となりつつある。 カタルーニャの巨人は、アトレティコとの対戦では、出場停止処分を受けたエリック・ガルシアをすでに欠いており、長期離脱中のガビとアンドレアス・クリステンセンも依然として出場できない状態が続いている。フリック監督は、中盤の指揮官であるフレンキー・デ・ヨングと、チームの象徴的存在であるロベルト・レヴァンドフスキも欠く状況の中でチームを率いている。ポーランド人FWは復帰間近だが、ビジャレアル戦で顔面骨折を負ったため、今週末のアスレティック・クラブ戦に出場する場合は保護マスクの着用を余儀なくされる。

重要なポジションでの負傷者の蓄積は、バルセロナの選手層の厚さに多大なプレッシャーをかけている。リーガとヨーロッパでの重要な試合が立て続けに控えているため、フリック監督はクンデの回復スケジュールに関する良いニュースを切実に待ち望んでいるだろう。 今のところ、焦点はピッチ上にある。その場しのぎのバックラインが、リーグで最も決定力のある攻撃の1つを食い止めなければならない。タイトル争いが激化する中、こうした個々の選手の体調不良は、サッカー界の頂点に返り咲こうと決意したクラブの回復力を試す、バルセロナの今シーズンを象徴する出来事のように感じられ始めている。