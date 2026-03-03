Getty Images Sport
バルセロナは、リーガ優勝争いが激化する中、アトレティコ・マドリード戦でジュール・クンデが早々に退場する新たな負傷の打撃を受けた
負傷の痛手：クンデがアトレティコ戦で早期に退場を余儀なくされる
バルセロナは、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリードに0-4の大敗を喫した後、カンプ・ノウでの一戦に臨み、歴史的な逆転勝利を目指していた。しかし、右サイドでの守備的リカバリー直後に起きたこの出来事で、彼らの使命はさらに困難なものとなった。クンデはすぐに地面に倒れ込み、右ふくらはぎを押さえながら明らかに苛立った表情を浮かべた。 フリック監督は事態の深刻さを察知し、アレハンドロ・バルデのウォームアップを即座に指示した。リカルド・プルナ医師率いるクラブの医療スタッフがピッチ上で元セビージャ選手に迅速に対応したが、診断結果は即座に下った。クンデは試合続行が不可能だった。
ハンス・フリック監督の守備陣再編
クンデの突然の離脱により、フリック監督は即座に戦術の再調整を迫られた。試合開始時はジョアン・カンセロを4バックの左サイドに配置していたが、ドイツ人指揮官はポルトガル代表選手をより自然な右サイドバックの位置に移し、クンデの穴を埋めた。左サイドにはバルデを投入。これにより自然な幅は確保されたものの、クンデがトランジション時に提供していた守備の堅牢さは失われた。 試合がリズムに乗る前に、監督の戦術的規律に関する試合前の発言は究極の試練に直面した。医療部門は現在、クンデのふくらはぎ負傷の正確な程度を判断するため一連の検査を実施中だが、初期の兆候から、彼は他の複数の主力選手と共に治療室での療養期間を余儀なくされる可能性がある。
バルセロナの負傷者リストが増加中
バルセロナの負傷者リストにクンデが加わり、トロフィー獲得への大きな障害となりつつある。 カタルーニャの巨人は、アトレティコとの対戦では、出場停止処分を受けたエリック・ガルシアをすでに欠いており、長期離脱中のガビとアンドレアス・クリステンセンも依然として出場できない状態が続いている。フリック監督は、中盤の指揮官であるフレンキー・デ・ヨングと、チームの象徴的存在であるロベルト・レヴァンドフスキも欠く状況の中でチームを率いている。ポーランド人FWは復帰間近だが、ビジャレアル戦で顔面骨折を負ったため、今週末のアスレティック・クラブ戦に出場する場合は保護マスクの着用を余儀なくされる。
重要なポジションでの負傷者の蓄積は、バルセロナの選手層の厚さに多大なプレッシャーをかけている。リーガとヨーロッパでの重要な試合が立て続けに控えているため、フリック監督はクンデの回復スケジュールに関する良いニュースを切実に待ち望んでいるだろう。 今のところ、焦点はピッチ上にある。その場しのぎのバックラインが、リーグで最も決定力のある攻撃の1つを食い止めなければならない。タイトル争いが激化する中、こうした個々の選手の体調不良は、サッカー界の頂点に返り咲こうと決意したクラブの回復力を試す、バルセロナの今シーズンを象徴する出来事のように感じられ始めている。
バルセロナの次なる展開は？
コパ・デル・レイのアトレティコ・マドリード戦を終えたバルセロナは、ライバルであるレアル・マドリードが最近ヘタフェ戦で失点したことで生まれた絶好の機会を活かすべく動いている。 バルサは今週土曜日にアトレティコ・クラブとのアウェー戦に臨み、リーグ優勝争いにおける優位を固めようとしている。現在64ポイントで首位に立つバルサは、レアル・マドリードに4ポイントの差をつけており、シーズン終盤を迎える中、フリック監督率いるチームはこのリードを維持する決意だ。
