Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナはニューカッスル戦勝利には「完璧」が求められると指摘される。デコ理事はエディ・ハウ率いるチームに対する過去のチャンピオンズリーグ勝利の再現を望んでいる。
デコはセント・ジェームズ・パークの雰囲気をよく理解している
両チームは今シーズンのリーグ戦で既に対戦しており、バルサが僅差で勝利を収めたが、ディレクターは欧州最高峰の大会における決勝トーナメントの重要性が格段に高まったと確信している。 元ポルトガル代表選手は、カタルーニャの巨人が欧州の強豪を回避したにもかかわらず、この組み合わせを幸運とは断じなかった。代わりにデコは、エディ・ハウ率いるチームを2試合制で打ち破るために必要な戦術的規律と強度を強調した。バルサ首脳陣は、サン・ジェイムズ・パークで待ち受ける雰囲気を十分に認識している。このスタジアムは、ヨーロッパの夜にはマグパイズ（ニューカッスル）の要塞と化しているのだ。
- Getty Images
バルセロナは完璧な青写真を追い求めている
今シーズン序盤のタイズサイドでの2-1勝利は、欧州で支配的な存在としての地位を再確立しようとするバルセロナにとっての最高基準となっている。これまでの戦いを振り返り、彼はチームが欧州のエリート相手に見せた輝きの一端を認めつつも、PSGなどとの他の注目試合で痛手を負った後半の失態を避ける必要性を指摘した。
「ニューカッスル戦は今シーズンを通じて最高のパフォーマンスの一つだった。守備と攻撃の両面、そして試合の支配力において完璧だった。 PSG戦でも我々は良いプレーを見せたが、後半にレベルを落とした。ニューカッスル戦は完璧だった。つまり、勝ち進むためには完璧な試合をしなければならないということだ。世界有数の熱狂的なサポーターを擁する相手との試合は非常に厳しいものになるだろう。彼らは選手たちに大きなプレッシャーとエネルギーを与える」とデコは抽選結果の分析の中で述べた。
プレミアリーグの激しさに立ち向かう
ニューカッスルが現在プレミアリーグで中位に位置しているにもかかわらず、デコはバルセロナが有利な組み合わせを得たという見方を即座に否定した。 スポーツディレクターはイングランドの対戦相手を評価する中で一貫して敬意を込めた口調を保ち、タインサイドでの試合がもたらす雰囲気的な困難を強調した。抽選会にイバン・ラキティッチが同席したことで古巣に幸運をもたらしたと冗談を言う者もいたが、デコは今後数週間でフリック監督率いるチームが直面する身体的・戦術的な障壁に焦点を当て続けた。
「歴史的に見て、プレミアリーグは非常に競争が激しく、激しいプレーが展開される。我々はボールを奪い、攻守両面で強さを発揮するために戦わねばならない。それができれば、どの相手にも勝つチャンスはある。だからこの姿勢で臨む必要があるが、現時点で最も重要なのはビジャレアル戦だ」とディレクターは付け加えた。
- Getty Images Sport
カンプ・ノウでの期待値管理
バルセロナは第2戦をカンプ・ノウで戦うという有利な立場にあると見られているが、デコは決勝戦におけるホームアドバンテージの重要性を過大評価しないよう慎重だった。ニューカッスルがホームで発揮する激しいプレーに選手たちが心理的に備えられていなければ、第1戦で勝敗が決まる可能性があると彼は考えている。デコはチームとサポーターに対し、タイトル獲得には試合ごとの集中力が必要だと即座に念を押した。 監督の「完璧」を追求する姿勢は、モチベーション向上と並行して、現在のプレミアリーグに存在する実力の高さを冷静に認識させる役割も果たしている。
「第2戦をバルセロナで戦えるのは有利だが、ニューカッスルのホームグラウンドは非常に厳しい」と彼は強調した。
広告