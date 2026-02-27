バルセロナはニューカッスル戦勝利には「完璧」が求められると指摘される。デコ理事はエディ・ハウ率いるチームに対する過去のチャンピオンズリーグ勝利の再現を望んでいる。

今シーズン序盤のタイズサイドでの2-1勝利は、欧州で支配的な存在としての地位を再確立しようとするバルセロナにとっての最高基準となっている。これまでの戦いを振り返り、彼はチームが欧州のエリート相手に見せた輝きの一端を認めつつも、PSGなどとの他の注目試合で痛手を負った後半の失態を避ける必要性を指摘した。

「ニューカッスル戦は今シーズンを通じて最高のパフォーマンスの一つだった。守備と攻撃の両面、そして試合の支配力において完璧だった。 PSG戦でも我々は良いプレーを見せたが、後半にレベルを落とした。ニューカッスル戦は完璧だった。つまり、勝ち進むためには完璧な試合をしなければならないということだ。世界有数の熱狂的なサポーターを擁する相手との試合は非常に厳しいものになるだろう。彼らは選手たちに大きなプレッシャーとエネルギーを与える」とデコは抽選結果の分析の中で述べた。