バルセロナの選手たちが、アトレティコ・マドリード戦の大敗後、緊張した練習場での会議でハンス・フリック監督に反論した
バルセロナ、アトレティコに完敗
バルセロナはハンス・フリック監督の下、今シーズンも好調を維持している。リーガ首位を走り、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を決めたほか、1月にはレアル・マドリードを下してスペイン・スーパーカップを制した。しかし木曜夜のコパ・デル・レイ準決勝第1戦でアトレティコに0-4で敗れ、連覇の望みは絶たれた。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコはフリック監督の有名なハイライン守備を容赦なく突いてカタルーニャ勢を苦しめた。クラブにとって厳しい一夜は、パウ・クバルシのゴールがVARによる8分間の遅延の末オフサイド判定で取り消されたことでさらに悪化し、終盤にはエリック・ガルシアが退場処分を受けたため、フリック監督率いるチームは10人で試合を終えることとなった。
練習場での緊張
この結果を受け、翌日にはトレーニング場で自己反省が行われたとザ・アスレティックが報じた。フリック監督は選手たちのメンタリティと集中力に疑問を呈し、監督自身への批判も飛び交った。バルセロナの主力選手たちは戦術について監督に懸念を表明し、ハイライン戦術は「状況が整っていなかったため最善策ではなかった」と主張した。 選手たちは、ラフィーニャやペドリといった主力選手が不在の場合、監督のスタイルを実践するのは非常に困難だと感じている。両選手は負傷のためこの試合を欠場し、フリック監督率いるチームにとって大きな損失となった。バルセロナの選手たちはフリック監督のアプローチを放棄したいわけではないが、「重要な試合や特定の相手に対してはより現実的なアプローチを、また出場可能な選手層に合わせた柔軟な対応を」求めている。
フリック監督、バルサに教訓を与えられたと認める
フリック監督は試合後、チームの敗戦について語り、バルサがアトレティコから教訓を授けられたことを認めた。記者団にこう語った。「前半はチームとしてあまり良いプレーができなかった。選手同士の距離が離れすぎていた。我々が望むようなプレスがかけられなかった。最初の45分以上は、我々は教訓を得た。時には適切なタイミングでそれが良いこともある。おそらく今日はその適切なタイミングだったのだろう」 それでもチームを誇りに思う。今日の前半45分間は別として、シーズン全体を通してだ。我々がシーズンを通して抱えた負傷者の数、適応の仕方を見れば…今日は重い敗戦だが、チームを誇りに思う。我々は立ち直る。試合の最初からやり直す必要がある。アトレティコの選手たちを見れば、彼らの方が強い意志と飢えを持っていた。これが私が最初の1分から求めているものだ。 前半はその姿勢を見せられなかった。まだ第2戦が残っている。我々は戦う。各ハーフを2-0で制することが目標だ。カンプ・ノウでのサポーターの力が必要だ。結果はどうなるか見てみよう。」
認められなかったゴールをめぐる論争
バルセロナは、VARによる途方もなく長い遅延の末にクバルシのゴールが取り消された判定にも激怒している。このディフェンダーは後半早々に得点を挙げ、そのシュートが決まっていれば4-1となり、バルサに試合の流れを変える可能性が生まれたはずだった。この長時間の遅延は、半自動オフサイド判定システムの故障が原因で、VAR担当者が手動でラインを引き直す必要に迫られたためである。 バルセロナの中盤選手、フレンキー・デ・ヨングは、この状況について遠慮なく批判した。彼は、「オフサイドの写真では、フェルミンがシュートを打った瞬間にボールに触れている様子すら確認できない。その後、別の画像が公開され、ディフェンダーがレヴァンドフスキより 1 メートル後ろに立っていたことが明らかになった。これは非常に奇妙で、スキャンダルだ」と述べた。
次に何が来る？
第2戦は3月3日まで行われないため、フリック監督には負傷選手を復帰させる十分な時間がある。その間、ドイツ人指揮官は月曜日にジローナでのアウェー戦を再開する際に、選手たちから反応が見られることを期待している。
