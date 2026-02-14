バルセロナの選手たちが、アトレティコ・マドリード戦の大敗後、緊張した練習場での会議でハンス・フリック監督に反論した

フリック監督は試合後、チームの敗戦について語り、バルサがアトレティコから教訓を授けられたことを認めた。記者団にこう語った。「前半はチームとしてあまり良いプレーができなかった。選手同士の距離が離れすぎていた。我々が望むようなプレスがかけられなかった。最初の45分以上は、我々は教訓を得た。時には適切なタイミングでそれが良いこともある。おそらく今日はその適切なタイミングだったのだろう」 それでもチームを誇りに思う。今日の前半45分間は別として、シーズン全体を通してだ。我々がシーズンを通して抱えた負傷者の数、適応の仕方を見れば…今日は重い敗戦だが、チームを誇りに思う。我々は立ち直る。試合の最初からやり直す必要がある。アトレティコの選手たちを見れば、彼らの方が強い意志と飢えを持っていた。これが私が最初の1分から求めているものだ。 前半はその姿勢を見せられなかった。まだ第2戦が残っている。我々は戦う。各ハーフを2-0で制することが目標だ。カンプ・ノウでのサポーターの力が必要だ。結果はどうなるか見てみよう。」