バルセロナの若き天才ラミン・ヤマル、アトレティコ・マドリードに惨敗した試合でディエゴ・シメオネに嘲笑される

アトレティコはスペインの首都で行われた強豪対決で爆発的なスタートを切り、エリック・ガルシアが開始7分以内にオウンゴールを喫した。元バルサFWアントワーヌ・グリーズマンが14分までにロヒブランコス（赤白軍団）のリードを2点に広げた。

1月に加入したアデモラ・ルックマンが30分を過ぎたところで3点目を追加。この得点後、ベンチでシメオネ監督の奇妙な行動が注目を集めた。カリスマ的なアルゼンチン人監督はタッチラインを全力で駆け下りて祝福した。

テクニカルエリアに戻ると、10代のスーパースター、ヤマルが通りかかった。シメオネはバルセロナのウインガーに向かって3本の指を掲げると、すぐに笑顔が広がった。

移籍の噂が絶えないフリアン・アルバレスが前半ロスタイムにアトレティコの4点目を決め、シメオネ率いるチームは3月4日のカンプ・ノウでの再戦を前に決定的なリードを築いた。