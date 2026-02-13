Getty/GOAL
Translated by
バルセロナの若き天才ラミン・ヤマル、アトレティコ・マドリードに惨敗した試合でディエゴ・シメオネに嘲笑される
シメオネはヤマルにスコアを思い出させた
アトレティコはスペインの首都で行われた強豪対決で爆発的なスタートを切り、エリック・ガルシアが開始7分以内にオウンゴールを喫した。元バルサFWアントワーヌ・グリーズマンが14分までにロヒブランコス（赤白軍団）のリードを2点に広げた。
1月に加入したアデモラ・ルックマンが30分を過ぎたところで3点目を追加。この得点後、ベンチでシメオネ監督の奇妙な行動が注目を集めた。カリスマ的なアルゼンチン人監督はタッチラインを全力で駆け下りて祝福した。
テクニカルエリアに戻ると、10代のスーパースター、ヤマルが通りかかった。シメオネはバルセロナのウインガーに向かって3本の指を掲げると、すぐに笑顔が広がった。
移籍の噂が絶えないフリアン・アルバレスが前半ロスタイムにアトレティコの4点目を決め、シメオネ率いるチームは3月4日のカンプ・ノウでの再戦を前に決定的なリードを築いた。
ヤマルをどう止める？リーガ監督が計画を明かす
シメオネ監督は、ヤマルがもたらす明らかな脅威を抑える方法について正しい考えを持っているかもしれない。同僚のジローナ監督ミシェルは最近、バロンドール候補のヤマルをイライラさせるのが、彼の守備陣破壊を防ぐ最善策だと主張した。
ミシェルは月曜にバルサ対ジローナ戦を控えてこう語った。「全ての監督がバルサ攻撃を止める方法を探していると思う。彼らの右サイドは武器だ。ラミン・ヤマルがいるからだ。彼がリーガに加入してすぐに与えた衝撃を見た時、私は既にこう言っていた——世界的に時代を定義する選手の一人になる可能性を秘めた選手だと」
「彼を止めるのは非常に難しい。個人技に加え、パス能力も備えているからだ。多くのドリブラーは前を見据えてクロスや前線へのパスを出すのに苦労するが、ラミンの場合、正面から向かい合えない隙を与えれば、確実にパスを通す。アウトサイドでパスを出し、クロスを上げるのだ。 そして、もし彼に近づきすぎれば、彼はドリブルで抜いていく。つまり、彼は試合の流れを変える選手なのだ。
「具体的な手掛かりは与えたくないが、プレッシャーのかけ方が極めて重要だ。ラミン・ヤマルには少し厄介な状況を作らねばならない」
- AFP
シメオネ監督、圧倒的なパフォーマンスに満足
アトレティコはバルセロナを完封した試合でそれを成し遂げた。ハンジ・フリック監督は、パウ・カバルシが押し込んだバルサ唯一の得点チャンスが、半自動オフサイド技術の不具合により8分間もかかったVAR判定で取り消されたことで、さらに苦境に立たされた。
シメオネ監督は、チームが国内主要タイトル獲得に向け暴れ回る姿を見た後、記者団にこう語った。「我々のサポーターにはこうした祝祭が必要だ。対戦相手が誰かは明らかだ。諦めるわけにはいかない。第2戦まで長い道のりだが、今日はサポーターにふさわしい喜びを届けた」
フリックとバルセロナ、コパ・デル・レイ決勝進出へ険しい道のり
フリック監督は、プロ監督としてのキャリアで最悪の敗戦を喫したことについて、試合終了5分前にバルサのエリック・ガルシアが退場処分を受けた件に触れ、「我々は良いプレーができなかった。第2戦に臨まねばならない。非常に厳しい戦いになるが、戦うつもりだ。ハーフタイムに様々な状況について話し合い、改善すべき点を確認した」と語った。 前半は私が望むチーム像が見られなかった。なぜオフサイドなのか問いたい。彼らの判断は理解できない。受け入れるしかないが納得はいかない」
バルセロナにとって唯一の救いは、主力選手数名が欠場した状態でこの大敗を喫した点だ。ラフィーニャ、ガビ、ペドリ、マーカス・ラッシュフォード、アンドレアス・クリステンセンが全員、フリック監督率いるチームを欠いていた。
広告