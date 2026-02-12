バルセロナの理想の9番か、それともプレミアリーグ復帰か？ アトレティコ・マドリードで2ヶ月間得点がないにもかかわらず、ジュリアン・アルバレスは求められている選手だ

アルバレス自身、2024年にマドリードに移籍する前に、パリ・サンジェルマンへの移籍の可能性について、自身のエージェントが条件について話し合っていたことを認めています。報道によると、ルイス・エンリケ監督は、過去1年間、ウスマン・デンベレが「偽の9番」の役割を存分に発揮しているにもかかわらず、アルバレスの獲得に依然として強い関心を持っているとのことです。

当然のことながら、アトレティコが今夏にアルバレスの移籍を認めた場合、イングランドのエリートクラブが莫大な富を誇っていることを考えると、プレミアリーグへの復帰の可能性もある。 しかし、リバプールは昨夏、ウーゴ・エキティケとアレクサンダー・イサクの両選手を獲得したため、アルゼンチン代表選手への長年の関心を再燃させることはないだろう。また、ペップ・グアルディオラはアルバレスを惜しんでいることを決して隠していないが、アーリング・ハーランドがまだクラブにいる限り、彼がエティハドに戻る可能性はまったくない。

しかし、アーセナルとチェルシーの両方が非常に強い関心を示していると言われており、これは完全に実現可能な話である。 実際、アーセナルがアルバレスに興味を示さないのは驚きだ。なぜなら、彼をアトレティコに獲得したのは、現在のスポーツディレクターであるアンドレア・ベルタだからだ。さらに、調子は上向きになっているものの、ヴィクトル・ヨケレスは、エリートレベルのクラブでトップを張ることによるプレッシャーにまだ苦しんでいるようだ。しかし、ゲイリー・リネカーは、アルバレスにはその心配はないと考えている。

「彼はワールドカップ優勝者だぞ」と元イングランド代表は『スティック・トゥ・フットボール』ポッドキャストで語った。「大舞台で結果を出せる選手だと分かっている。そんな選手がアーセナルにいれば勝負は決まる」

チェルシーも同様の見解を持っているようだ。ブルーズがアルヴァレスこそが、アーセナル同様長年欠いていた得点力抜群の9番であり、限られた能力のリアム・デラップよりも、万能型ジョアン・ペドロと遥かに効果的に連携できる機動性のあるセンターフォワードだと確信しているとの憶測が高まっている。