バルセロナの理想の9番か、それともプレミアリーグ復帰か？ アトレティコ・マドリードで2ヶ月間得点がないにもかかわらず、ジュリアン・アルバレスは求められている選手だ

バルセロナがアルバレス獲得競争でリードしていると言われているが、クラブの財政的制約とアトレティコの9桁の移籍金要求額を考慮すれば、明らかに荒唐無稽に聞こえる。カタルーニャ勢がユベントスのFWドゥシャン・ヴラホヴィッチをフリー移籍で獲得するとの噂の方がはるかに理にかなっているが、アルバレスのバルサ移籍説は消え去らない噂だ。
木曜日の試合前には、センターバックのロナルド・アラウホもこの件について質問を受けた。「彼は素晴らしい選手だ。僕にとって世界最高のストライカーの一人だよ」 とウルグアイ代表は語った。「彼の持つクオリティは明らかだ。最高の選手は最高のクラブに所属すべきで、それは我々だ。それは明白だ。だが、その仕事や決断を下すのは僕の役目じゃない」
その責任は、ラポルタとスポーツディレクターのデコにある。彼らは、長年にわたる創造的な会計処理と魂の売り渡しを経て、バルサをリーガの財務規制に完全に準拠する状態に近づきつつある。もし彼らがシーズン終了までにその目標を達成すれば、アルバレスの獲得は不可能ではないだろう。
バルセロナは、最近の移籍市場で確かに奇妙な出来事を起こしており、アルバレスが、夏にカンプ・ノウを退団すると予想される 37 歳のフォワード、ロベルト・レヴァンドフスキの素晴らしい後継者となることは間違いないだろう。
アルバレスをバルサに奪われることは、アトレティコファンにとっては明らかに大きな打撃となるだろう。しかし、2019年にアントワーヌ・グリーズマンがバルサに移籍したときのほどの大きな裏切り感は感じられないだろう。アルバレスはマドリードでの生活に満足していると口にはしているものの、移籍の憶測から距離を置くような行動はこれまでほとんど取っていない。
「バルセロナやPSGでプレーするつもりがあるか？正直、わからない」と、この攻撃的選手は昨年11月にレキップ紙に語った。「ソーシャルメディアで人々が言うことを見かけるし、スペインでは、私とバルセロナについて多くのことが語られている。今のところ、私はアトレティコに集中しており、シーズン終了時に状況を見直すつもりだ」