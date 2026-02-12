Goal.com
Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

バルセロナの理想の9番か、それともプレミアリーグ復帰か？ アトレティコ・マドリードで2ヶ月間得点がないにもかかわらず、ジュリアン・アルバレスは求められている選手だ

メトロポリターノのピッチ状態が、アトレティコ・マドリード対バルセロナのコパ・デル・レイ準決勝第1戦を前に大きな話題となっている。日曜日のホームでのレアル・ベティス戦敗戦後、コケは「正直、状態は良くない」と認めた。「滑るし、芝が浮き上がる。 確かに我々はもっと上手くプレーしなければならない。言い訳にはならないが、高いレベルでのパフォーマンスが求められる以上、それを可能にする同等の品質のピッチが必要だ」

アトレティコの主力ストライカー、ジュリアン・アルバレスの最近の不振は、ピッチコンディションの悪さが原因かもしれない。しかし、一部のサポーターは、このアルゼンチン人選手が2ヶ月もゴールから遠ざかっているのは、メトロポリターノのピッチ状態よりも精神状態に起因するのではないかと懸念している。現在アルバレスは、今夏の移籍先として欧州のトップクラブ（木曜夜の対戦相手であるマドリードのクラブを含む）との噂が流れている。

では、このワールドカップ優勝選手の劇的な不振の背景には何があるのか？ 本当にシーズン終了後にアトレティコを離れ、リーガのライバルであるバルセロナへ移籍するのだろうか？ あるいは、元マンチェスター・シティの選手が間もなくプレミアリーグに復帰する姿を見ることになるのか？GOALは、2026年最も興味深い移籍騒動の一つとなりつつあるこの問題の真相に迫る...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP

    貢献が疑問視される

    アルバレスがアトレティコに加入したのはわずか18ヶ月前。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームが優勝候補と目された夏の移籍市場では、総額1億8800万ユーロ（約163億円／2億2300万ドル）を投じ、メトロポリターノに最も注目すべき新戦力を迎え入れた。 しかし、2024-25シーズン前半戦では8連勝で首位に躍り出たものの、後半戦に失速。結局、1つのトロフィーも獲得できなかった。

    シメオネ監督は「安定感」の欠如を嘆いたが、 一部のサポーターや評論家はアルバレスの貢献度に疑問を呈した。チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦で、同都市のライバルであるレアル・マドリードにPK戦で敗れ、悲痛な思いをした試合で、彼は不運なダブルタッチのペナルティを犯したが、それ以上できることは何もなかっただろう。また、彼は全大会でキャリア最高の29得点を挙げてシーズンを終えた。

    しかし、マンチェスター・シティから7500万ユーロ（6500万ポンド/8900万ドル）で獲得したこの選手は、実際には、15試合少ない出場にもかかわらず、アルバレス（20-17）より3点多い得点を挙げたチームメイトのアレクサンダー・ソルロスに、リーガでの得点で敗れていた。

    当然のことながら、シメオネ監督は、アルゼンチンがカタール 2022 で優勝した際に見せたのと同じ、脅威と無私無欲さを兼ね備えた攻撃の陣頭指揮を執ったアルバレスに対する批判に困惑していた。

    「良い点はたくさんあり、それを見たいと思う人なら誰でも見つけることができるでしょう」と、 監督は 5 月に記者団に語った。「ジュリアンが努力面で成し遂げたことは、信じられないほど素晴らしいものです。彼は質、存在感、そしてシンプルさを兼ね備えた選手であり、ゴールを決めることもできますが、チームメイトにパスを出すことを好みます。私たちはジュリアンを必要としています。彼は多額の移籍金で獲得した選手であり、ここで幸せを感じてくれることを願っています。 我々全員が彼の才能をより発揮できるよう支援しなければならない」

    アトレティコの首脳陣もこれに同意し、主役にふさわしいサポートメンバーを揃えるため、再び1億8000万ユーロ超を投じた。アレックス・バエナ、ジョニー・カルドーソ、ティアゴ・アルマダ、マッテオ・ルッジェーリ、マルク・プビル、ダビド・ハンコ、サンティアゴ・ムリーノ、ジャコモ・ラスパドーリ、ニコ・ゴンサレスが、昨夏スペインの首都に続々と加入したのである。

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    非凡な

    残念ながら、アトレティコは依然として非常に不可解で、苛立たしいほど不安定なチームだ。例えば先週、コパ・デル・レイ準々決勝では敵地でレアル・ベティスを5-0で粉砕したかと思えば、わずか3日後にはホームで同じ相手に0-1で敗れている。しかしアトレティコのパフォーマンスが不可解だとしても、アルバレスのそれには及ばない。

    今シーズンのリーガ初戦から5試合でわずか1得点（開幕戦のエスパニョール戦）に留まっていたアルバレスは、9月末に突如として爆発的な活躍を見せた。ラヨ・バジェカーノ戦でハットトリックを達成し3-2の勝利に貢献すると、続くレアル・マドリードとのダービーではメトロポリターノで驚異的な5-2の大勝を導く2得点を決めたのだ。

    これは、前週のマルベーリャ戦（引き分け）で62分に交代させられたことを受け、アトレティコでの不安定さだけでなくシメオネ監督への不満が指摘されていたことへの、最も力強い反論となった。 さらに、あの要求の厳しい監督が、マドリード・ダービー後の記者会見でアルバレスについて不満を漏らす様子は微塵もなかった。むしろ、彼をチームに擁していることを幸運に感じているかのような口調だった。

    「フリアンは非凡な選手だ」とアトレティコの指揮官は熱く語った。アルバレスがレアル戦でカタルシスをもたらすPKを決めた後、見事なフリーキックでネットを揺らした直後のことだ。「だが私が最も評価するのは、目に見える能力を超えた彼の謙虚さだ。ワールドカップ優勝者でありながら、対戦相手に関係なく試合全体を通して走り続けるアトレティコ・マドリードでの姿勢。その謙虚さこそが彼の真価だ」

    我々は彼を大切に育て、長く在籍させ、このクラブの歴史に名を残す偉大な選手に育て上げなければならない」

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    短期的な考え方

    シモーネの警告が示す通り、新シーズン開幕からわずか1か月余りでアルバレスの状況は既に話題となっていた。そしてこの攻撃的選手によるダービー戦後の発言は、彼の将来を巡る憶測を完全に鎮めるものではなかった。

    「今は短期的なことしか考えていない」と26歳の選手は語った。「でもアトレティコではとても大切にされていると感じているし、ここでの生活は本当に幸せだ。だから毎日、成長してチームに貢献できるよう努力している。シーズンはまだ長く、戦うべき試合はたくさん残っている」

    しかしメトロポリターノでは、アトレティコが今シーズンもまた無冠に終わるのではないかという懸念が高まっている。特にアルバレスがマドリード・ダービー以降、リーガでわずか1得点（11月1日のセビージャ戦3-0勝利時）しか挙げていないことが背景にある。

    その後チャンピオンズリーグでは3得点を挙げているものの、12月9日以降は全大会を通じて無得点が続いている。アトレティコの不安定な戦いをアルバレスの不調のせいにするのは不公平だが、リーガ首位バルセロナに13ポイント差をつけられた大きな要因であることは間違いない。

    しかし、ゴール前の苦戦にもかかわらず―あるいはむしろその苦戦ゆえに―アルバレスは移籍の噂がますます高まっている。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    アルヴァレスがアーセナルに移籍したら勝負は決まる

    アルバレス自身、2024年にマドリードに移籍する前に、パリ・サンジェルマンへの移籍の可能性について、自身のエージェントが条件について話し合っていたことを認めています。報道によると、ルイス・エンリケ監督は、過去1年間、ウスマン・デンベレが「偽の9番」の役割を存分に発揮しているにもかかわらず、アルバレスの獲得に依然として強い関心を持っているとのことです。

    当然のことながら、アトレティコが今夏にアルバレスの移籍を認めた場合、イングランドのエリートクラブが莫大な富を誇っていることを考えると、プレミアリーグへの復帰の可能性もある。 しかし、リバプールは昨夏、ウーゴ・エキティケとアレクサンダー・イサクの両選手を獲得したため、アルゼンチン代表選手への長年の関心を再燃させることはないだろう。また、ペップ・グアルディオラはアルバレスを惜しんでいることを決して隠していないが、アーリング・ハーランドがまだクラブにいる限り、彼がエティハドに戻る可能性はまったくない。

    しかし、アーセナルとチェルシーの両方が非常に強い関心を示していると言われており、これは完全に実現可能な話である。 実際、アーセナルがアルバレスに興味を示さないのは驚きだ。なぜなら、彼をアトレティコに獲得したのは、現在のスポーツディレクターであるアンドレア・ベルタだからだ。さらに、調子は上向きになっているものの、ヴィクトル・ヨケレスは、エリートレベルのクラブでトップを張ることによるプレッシャーにまだ苦しんでいるようだ。しかし、ゲイリー・リネカーは、アルバレスにはその心配はないと考えている。

    「彼はワールドカップ優勝者だぞ」と元イングランド代表は『スティック・トゥ・フットボール』ポッドキャストで語った。「大舞台で結果を出せる選手だと分かっている。そんな選手がアーセナルにいれば勝負は決まる」

    チェルシーも同様の見解を持っているようだ。ブルーズがアルヴァレスこそが、アーセナル同様長年欠いていた得点力抜群の9番であり、限られた能力のリアム・デラップよりも、万能型ジョアン・ペドロと遥かに効果的に連携できる機動性のあるセンターフォワードだと確信しているとの憶測が高まっている。

  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レヴァンドフスキの後継者？

    バルセロナがアルバレス獲得競争でリードしていると言われているが、クラブの財政的制約とアトレティコの9桁の移籍金要求額を考慮すれば、明らかに荒唐無稽に聞こえる。カタルーニャ勢がユベントスのFWドゥシャン・ヴラホヴィッチをフリー移籍で獲得するとの噂の方がはるかに理にかなっているが、アルバレスのバルサ移籍説は消え去らない噂だ。

    木曜日の試合前には、センターバックのロナルド・アラウホもこの件について質問を受けた。「彼は素晴らしい選手だ。僕にとって世界最高のストライカーの一人だよ」 とウルグアイ代表は語った。「彼の持つクオリティは明らかだ。最高の選手は最高のクラブに所属すべきで、それは我々だ。それは明白だ。だが、その仕事や決断を下すのは僕の役目じゃない」

    その責任は、ラポルタとスポーツディレクターのデコにある。彼らは、長年にわたる創造的な会計処理と魂の売り渡しを経て、バルサをリーガの財務規制に完全に準拠する状態に近づきつつある。もし彼らがシーズン終了までにその目標を達成すれば、アルバレスの獲得は不可能ではないだろう。

    バルセロナは、最近の移籍市場で確かに奇妙な出来事を起こしており、アルバレスが、夏にカンプ・ノウを退団すると予想される 37 歳のフォワード、ロベルト・レヴァンドフスキの素晴らしい後継者となることは間違いないだろう。

    アルバレスをバルサに奪われることは、アトレティコファンにとっては明らかに大きな打撃となるだろう。しかし、2019年にアントワーヌ・グリーズマンがバルサに移籍したときのほどの大きな裏切り感は感じられないだろう。アルバレスはマドリードでの生活に満足していると口にはしているものの、移籍の憶測から距離を置くような行動はこれまでほとんど取っていない。

    「バルセロナやPSGでプレーするつもりがあるか？正直、わからない」と、この攻撃的選手は昨年11月にレキップ紙に語った。「ソーシャルメディアで人々が言うことを見かけるし、スペインでは、私とバルセロナについて多くのことが語られている。今のところ、私はアトレティコに集中しており、シーズン終了時に状況を見直すつもりだ」

  • Julian AlvarezGetty Images

    「ジュリアンが必要だ」

    アルバレスが次の動きを熟考する時間を取る権利は当然ある。シティで三冠達成チームの一員となった彼は、アトレティコで主要タイトルを獲得したいという願望を隠したことはなく、ロヒブランコス（アトレティコ）のシーズンがまたしても最悪のタイミングで崩壊するリスクは極めて現実的だ。

    コパ・デル・レイのバルセロナ戦では明らかな下馬評であり、CL決勝トーナメント1回戦のクラブ・ブルージュも、リーグ戦最終節でボーデ/グリムトに敗れたチームにとっては厄介な相手だ。この状況下でアトレティコは、過去2ヶ月間精彩を欠く攻撃陣を支えるには手薄なため、アルバレスの得点不振が早期に解消されることを切実に望んでいる。

    明るい材料としては、冬の移籍市場でさらに選手を補強した点だ。アデモラ・ルックマンはスピードとテクニックで攻撃に新たな次元を加える可能性をすでに示している。一方で、グリーズマンにはついに年齢が追い付きつつあり、ソルロスは前シーズンほどの決定力を今シーズンは全く発揮できていない。 また、プビルの好調にもかかわらず、センターバックにも問題が生じている。さらに、中盤にとってかけがえのない存在であるパブロ・バリオスが負傷で離脱したことは、計り知れない打撃だ。

    懸念材料として、ほぼ常に起用されてきたアルバレスもここ数週間体調不良に悩まされ、ベティス戦は病気で欠場した。シメオネ監督はバルサとの決戦に向け、彼の復帰を切望している。

    「ジュリアンが必要だ」と監督は今シーズン何度目かになるほど繰り返し強調した。「彼は我々にとって極めて重要な選手であり、最高のサッカー選手だ。木曜日までに完全な状態に戻ってくれることを願っている。非常に重要な試合が控えている」

    結局のところ、コパ・デル・レイこそがアトレティコにとって今季のタイトル獲得の最大のチャンスだ。ピッチの状態も重要だが、何よりも必要なのは、可能な限り最高の身体的・精神的なコンディションにあるアルバレスの存在である。

