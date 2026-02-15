Getty
バルセロナの天才少年ラミン・ヤマルに「誰もが畏怖の念を抱いている」――10代のスター選手がアルゼンチンの史上最高の選手リオネル・メッシとの比較を再び引き起こす
ヤマルの彗星のごとく頂点へ駆け上がる
ヤマルはわずか15歳でバルサから公式戦デビューを任されたことで一躍注目を集めた。彼のプレーには明らかに秘められた可能性がたっぷりあったが、その段階では誰にもその将来像は予測できなかった。トップレベルで苦戦する若手選手は彼だけではないだろう。
しかし彼は世界のサッカー界を席巻した。18歳の誕生日を迎えた際には高額契約を結び、同時にカンプ・ノウでバルサのレジェンドであるメッシがかつて輝かしく背負った象徴的な背番号10を継承した。
この背番号が伴うプレッシャーを彼は受け止め、驚異的な個人記録を維持し続けている。2025-26シーズンにはさらなる自己最高記録が更新されるだろう。
ヤマルは前シーズン全大会通算18得点を記録したが、今シーズンは既に15得点に達している。31試合出場で12アシストも記録し、バルセロナはしばしば彼にインスピレーションを求めている。
ヤマルは将来のバロンドール受賞候補と目されている
クラブと代表でリーガと欧州選手権のタイトルをすでに獲得しているヤマルは、その栄誉のリストにスペインスーパーカップの栄冠も加えた。彼は2026年のチャンピオンズリーグ優勝を目指している。
2025年のバロンドール投票では2位となり、今後数年間で複数のゴールデンボールを獲得すると予想されています。これは、記録を塗り替えたメッシが成し遂げたことと同じです。ラポルトは、ヤマルが今後さらにどのような活躍を見せるか、期待に胸を膨らませています。
この若者は、すでに世界でも最もエキサイティングなフォワードの一人となっています。相手を軽々と抜き去り、見事なゴールを決めるその能力は、対戦するディフェンス陣を皆、神経をすり減らすほど緊張させるものです。
ラポルトがライバルたちがヤマルを恐れる理由を説明する
ラポルトも、スペイン代表でヤマルの技量を間近で目撃し、その実力を認めています。彼はRMC Sport に次のように語っています。「彼の足元のボールさばきは、まさに驚異的です。世界中に、彼のように『さあ、ドリブルで抜いてみろ、できるかどうか見てみよう』と言える左サイドバックはいません。誰もが彼を恐れ、後退して防御します。それが彼の生み出す結果なのです」。
「それは、メッシが1対1の場面でプレーしたときの、彼らの反応と少し似ています。メッシがどこへ抜け出すのか、何をするのか、カットするのか、加速するのか、ストップするのか、後退するのか、遠距離からシュートを打つのか、チームメイトに正確なパスを出すのか、見守ろうというものです。
ヤマルは、同じラ・マシア育成システム出身であることから南米のスーパースターに例えられて以来、定期的にメッシ論争との距離を置こうとしてきた。彼は8度のバロンドール受賞者を模倣することは「不可能」だと信じている。
ヤマルはこう語る。「リオネル・メッシは史上最高のサッカー選手だと思う。でも彼も、私が良い選手だと理解している。対戦すれば互いに敬意を抱くだろう。私が彼になろうとしているわけでも、彼のようになろうとしているわけでも、彼のようになんて背番号10を着ようとしているわけでもないことを彼は知っている。私は自分の道を歩みたい」
バルセロナとスペイン代表でのトロフィー獲得への挑戦
その道筋では目覚ましい進歩が見られ、さらに大きな成果が期待されています。バルセロナとスペインは、この10代の選手が今後数週間、不慮の怪我をしないようにと願っています。
国内リーグのシーズンを無傷で終えることができれば、ヤマルは今年の夏、ワールドカップでの栄冠を目指すスペイン代表の一員となるだろう。サウジアラビア・プロリーグのアル・ナセルでクリスティアーノ・ロナウドと2年間プレーした後、アスレティック・クラブに戻ったラポルトも、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いる代表チーム入りを狙っている。
