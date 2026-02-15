ヤマルはわずか15歳でバルサから公式戦デビューを任されたことで一躍注目を集めた。彼のプレーには明らかに秘められた可能性がたっぷりあったが、その段階では誰にもその将来像は予測できなかった。トップレベルで苦戦する若手選手は彼だけではないだろう。

しかし彼は世界のサッカー界を席巻した。18歳の誕生日を迎えた際には高額契約を結び、同時にカンプ・ノウでバルサのレジェンドであるメッシがかつて輝かしく背負った象徴的な背番号10を継承した。

この背番号が伴うプレッシャーを彼は受け止め、驚異的な個人記録を維持し続けている。2025-26シーズンにはさらなる自己最高記録が更新されるだろう。

ヤマルは前シーズン全大会通算18得点を記録したが、今シーズンは既に15得点に達している。31試合出場で12アシストも記録し、バルセロナはしばしば彼にインスピレーションを求めている。