バルセロナに痛手　アレハンドロ・バルデがニューカッスルとのCL決勝トーナメント1回戦2試合を欠場　リーグ戦クラブがジュール・クンデの負傷状況を更新

クラブが発表した医療報告書は、カンプ・ノウのサポーターにとって憂慮すべき状況を示している。2件の公式発表のうち最初の声明で、クラブはクンデの負傷の詳細を明らかにし、「トップチームのジュール・クンデ選手が左大腿部のハムストリング（大腿二頭筋）中部で負傷した。復帰時期は回復の進捗次第となる」と述べた。

守備陣への第二の打撃について別声明でクラブは「トップチーム選手アレハンドロ・バルデが左大腿部のハムストリング（大腿二頭筋）遠位部に損傷を負った。検査結果から回復には約4週間を要すると見込まれる」と発表した。

クンデはコパ・デル・レイの試合開始わずか11分で負傷退場を余儀なくされ、明らかに苛立ちながら脚を押さえる様子が見られた後、交代した。戦術的再編のため投入されたバルデも、自身で試合を終えることはできなかった。スペイン代表の同選手は、回復が4月まで長期化すると予想されるため、ニューカッスルとの欧州カップ戦2試合を含む、シーズンの中核となる期間を欠場する見込みだ。