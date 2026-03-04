AFP
バルセロナに痛手 アレハンドロ・バルデがニューカッスルとのCL決勝トーナメント1回戦2試合を欠場 リーグ戦クラブがジュール・クンデの負傷状況を更新
戦力が不足したバルサにとって、ニューカッスル戦が大きな試練となる
バルサにとって最悪のタイミングだ。リーガ首位を4ポイント差でキープしているとはいえ、主力サイドバック2人の離脱が勢いを失わせる恐れがある。特に懸念されるのは、両選手がニューカッスル・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に出場できるかどうかだ。国内リーグの過密日程も控える中、フリック監督は今季すでに多くの批判を浴びている守備陣をどう補強するかが急務となっている。
バルデとクンデにとっての痛打
クラブが発表した医療報告書は、カンプ・ノウのサポーターにとって憂慮すべき状況を示している。2件の公式発表のうち最初の声明で、クラブはクンデの負傷の詳細を明らかにし、「トップチームのジュール・クンデ選手が左大腿部のハムストリング（大腿二頭筋）中部で負傷した。復帰時期は回復の進捗次第となる」と述べた。
守備陣への第二の打撃について別声明でクラブは「トップチーム選手アレハンドロ・バルデが左大腿部のハムストリング（大腿二頭筋）遠位部に損傷を負った。検査結果から回復には約4週間を要すると見込まれる」と発表した。
クンデはコパ・デル・レイの試合開始わずか11分で負傷退場を余儀なくされ、明らかに苛立ちながら脚を押さえる様子が見られた後、交代した。戦術的再編のため投入されたバルデも、自身で試合を終えることはできなかった。スペイン代表の同選手は、回復が4月まで長期化すると予想されるため、ニューカッスルとの欧州カップ戦2試合を含む、シーズンの中核となる期間を欠場する見込みだ。
ラフィーニャ、負傷者続出の中も楽観姿勢を堅持
コパ・デル・レイ敗退の悔しさと負傷者の増加にもかかわらず、キャプテンのラフィーニャはチームメイトに対し、直近の試合で見せた強さを維持するよう呼びかけた。アトレティコ戦でPKを決めたブラジル人ウイングは、2025-26シーズンを歴史的な形で締めくくる可能性がまだあると確信している。
「このチームを誇りに思う」とラフィーニャは試合終了後のミックスゾーンで語った。「このままプレーを続ければ、シーズンを素晴らしい形で締めくくれる。正直、感謝すべきは我々の方だ。サポーターは本当に素晴らしかった。ホームで戦う時は、ファンの声援を感じる必要がある。それは我々にとって重要なことだ。サポーターも誇りに思っているはずだ。我々は持てる全てを捧げた」 アトレティコは非常に良くやった。我々は可能な限りのことをしたが、ほんの少し及ばなかった。決勝進出を逃した失望はあるが、否定的な要素より肯定的な結論の方が大きい。我々が試合に臨んだ強度、逆転への渇望…アトレティコは第1戦で決着をつけた。彼らの功績を認めなければならない」
バルセロナの次なる展開は？
フリック監督は土曜日のサン・マメス遠征を前に、守備陣の再編成を急ぐ必要に迫られている。 バルデが欠場となるため、ジョアン・カンセロが左サイドバックに復帰すると予想される。エリック・ガルシアが出場停止から復帰することで、センターバックの負担が軽減され、クンデの代役がロナルド・アラウージョとより自然なリズムでプレーできる可能性がある。タイトル争いとハイステークスなヨーロッパの戦いを両立させる中で、チームの層の厚さが限界まで試されることになるだろう。
重要なポジションでの負傷者の蓄積は、カタルーニャのチームのベンチに多大なプレッシャーをかけている。フリック監督は、今シーズン、フレンキー・デ・ヨングとロベルト・レヴァンドフスキを欠く時期をすでに乗り切っており、再び必要となるであろう戦術的な柔軟性を示している。今のところ、焦点はチャンピオンズリーグの厳しさへと移っている。バルデのオーバーラップのスピードがなければ、バルサは規律あるニューカッスルに対して攻撃的なアプローチを調整しなければならないかもしれない。
