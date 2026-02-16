Getty
バルセロナに朗報！ラフィーニャがついにハンス・フリック監督の下に復帰。マーカス・ラッシュフォードは膝の負傷で依然欠場中
ラフィーニャ復帰、ラッシュフォードは依然欠場中
ラフィーニャの復帰は大きな朗報だが、カタルーニャのクラブでは治療室が依然として忙しい状態が続いている。 フリック監督は、膝の負傷から回復中のラッシュフォードがカタルーニャ・ダービーに出場しないことを確認した。ドイツ人指揮官はまた、ペドリ、ガビ、アンドレアス・クリステンセンなど、依然として出場できない主力選手数名の最新状況も伝えた。主力選手の不在にもかかわらず、21人のメンバーには若手有望株のコチェンとトミー・マルケスが名を連ねており、バルサは降格圏付近で苦戦するジローナの最近の不振を突き止めようと狙っている。
フリック監督、ラフィーニャの活躍を称賛 スター選手の復帰が正式決定
元リーズ・ユナイテッドの選手の復帰は、フリック監督にとって戦術的な強化以上の意味を持つ。最近の試合で熱意に欠けていたチームにとって、士気を高める存在となるのだ。フリック監督はこのウインガーを絶賛し、こう語った。「ラフィーニャは出場可能だ。彼は非常に重要だ。我々に多くのものを与えてくれる。彼がいないと寂しい。トレーニングで彼がチームのテンポと強度をいかに高めるか、見て取れるだろう。 何度も言ってきたが、昨シーズン彼は世界最高の選手だった」
医療上の問題が解決したとはいえ、ラフィーニャが即座に先発メンバーに復帰するかどうかについては疑問が残る。 今シーズン序盤の身体的問題を考慮し、コーチングスタッフは慎重なアプローチを選択する可能性がある。報道によれば、フェルミン・ロペスが再びウイングで先発する見込みで、試合が最終ラインで火花を散らす必要が生じた場合にラフィーニャをインパクトのある交代要員として起用する構えだ。反対サイドではラミン・ヤマルの先発が確実視されており、バルサは依然としてミチェルのチームを脅かす強力な攻撃力を保持している。
ラッシュフォードが離脱、フリック監督は忍耐を呼びかける
ラッシュフォードに関する最新情報はあまり芳しくなかった。昨夏クラブに加入して以来、イングランド代表のスター選手はカタルーニャでの生活に苦戦しており、度重なる負傷の悪化で成長が阻まれてきた。フリック監督はフォワードの出場可能性について断固たる見解を示し、ラッシュフォードがまだ公式戦の過酷さに耐えられる状態ではないと指摘した。
「マーカス・ラッシュフォードは明日の試合を欠場する。状態は大幅に改善しているが、段階を踏んで回復を進める必要がある」と監督は説明し、攻撃的選手の健康状態については早期復帰のリスクを冒すよりも長期的な視点で臨む姿勢を強調した。
中盤の状況も依然として微妙な状態だ。ファンはクラブの創造的な原動力である選手たちの復帰を待ち望んでいるが、フリック監督は慎重さを説いている。長期離脱からの復帰を目指すガビについて、ドイツ人監督は認めた。「ガビに関しては慎重にならなければならない。 トレーニングでの様子は好ましい。2月の復帰は難しいかもしれないが、3月には間に合うだろう」と述べた。一方ペドリは復帰が近づいており、監督は「今月中に復帰できると確信している」と自信を見せたが、「今夜の試合にはまだ早い」と付け加えた。
モンティリビ遠征に向け守備陣の再編が検討される
マドリードでの守備崩壊を受け、フリック監督はバックラインの大幅な変更が予想される。大きな動きとして、ロナルド・アラウホの先発復帰が考えられる。ウルグアイ代表キャプテンは完全な試合感覚を取り戻すべく調整を続けており、最近の途中出場では見事なプレーを見せている。フリック監督は同ディフェンダーの身体能力を高く評価しており、守備の安定性が最優先されるハイインテンシティな試合において、その強さとスピードが不可欠だと指摘している。
アラウホを守備の要に据えることで、他の戦術的変更が生じる可能性がある。 議論されている可能性の一つは、エリック・ガルシアを右サイドバックに配置することだ。これはジュール・クンデの調子を懸念する中、より堅固な存在感をもたらすだろう。その背後では、ゴールキーパーのジョアン・ガルシアが、コパ・デル・レイでの悪夢の後、自信を取り戻すために無失点を切望している。優勝争いが激化する中、バルセロナは首位レアル・マドリードを逆転するためには、これ以上守備のミスを許せないことを認識している。
