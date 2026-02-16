バルセロナに朗報！ラフィーニャがついにハンス・フリック監督の下に復帰。マーカス・ラッシュフォードは膝の負傷で依然欠場中

ラッシュフォードに関する最新情報はあまり芳しくなかった。昨夏クラブに加入して以来、イングランド代表のスター選手はカタルーニャでの生活に苦戦しており、度重なる負傷の悪化で成長が阻まれてきた。フリック監督はフォワードの出場可能性について断固たる見解を示し、ラッシュフォードがまだ公式戦の過酷さに耐えられる状態ではないと指摘した。

「マーカス・ラッシュフォードは明日の試合を欠場する。状態は大幅に改善しているが、段階を踏んで回復を進める必要がある」と監督は説明し、攻撃的選手の健康状態については早期復帰のリスクを冒すよりも長期的な視点で臨む姿勢を強調した。

中盤の状況も依然として微妙な状態だ。ファンはクラブの創造的な原動力である選手たちの復帰を待ち望んでいるが、フリック監督は慎重さを説いている。長期離脱からの復帰を目指すガビについて、ドイツ人監督は認めた。「ガビに関しては慎重にならなければならない。 トレーニングでの様子は好ましい。2月の復帰は難しいかもしれないが、3月には間に合うだろう」と述べた。一方ペドリは復帰が近づいており、監督は「今月中に復帰できると確信している」と自信を見せたが、「今夜の試合にはまだ早い」と付け加えた。