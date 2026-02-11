AFP
バルセロナにとって大きな痛手となるのは、マーカス・ラッシュフォードが負傷のためアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝を欠場することだ。
ラッシュフォード、重要なカップ戦を欠場
バルセロナのコパ・デル・レイ制覇への望みは、ラシュフォードが木曜日のアトレティコ・マドリードとの準決勝に出場できないことが確定したことで大きな打撃を受けた。マンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍で加入後、バルサ攻撃陣の要として確固たる地位を築いたこのフォワードは、土曜日のカンプ・ノウでのリーグ戦後に不快感を訴え、検査を受けることを余儀なくされた。
クラブは水曜午後に公式医療声明を発表し、負傷の状況を明らかにした。「トップチームのマーカス・ラッシュフォード選手は、土曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われたマジョルカ戦で打撲を受けた後、左膝に痛みを訴えている」と声明は述べ、「同選手は木曜日のアトレティコ・マドリード戦（コパ・デル・レイ）を欠場する」と発表した。
復帰時期については具体的な見通しを示していないが、これほど重要な試合の招集から外れたことは、問題が深刻で直ちに対応が必要であることを示唆している。
バルサを襲う頭痛
ラッシュフォードの欠場は、バルセロナの攻撃陣の左サイドに大きな穴を開けた。彼のスピード、直線的な突破、内側への切り込み能力は、今季頑強な守備陣を崩す上で決定的な役割を果たしており、タフなアトレティコ相手にこそ必要不可欠な特質だった。
この損失は、バルセロナがシーズンにおいて決定的な時期を迎えているという事実によってさらに深刻になっている。リーグ優勝争いが激化し、カップ戦でも優勝がかかっている中、ラッシュフォードのような実力のある選手を失うことは、フォワード陣のリズムと相性を乱すことになる。 ロバート・レヴァンドフスキとの連携は、バルサの攻撃の要であり、彼の欠場により、キックオフのわずか 24 時間前に戦術の組み直しを余儀なくされる。
監督は、自然な交代選手を起用して従来の 4-3-3 フォーメーションを維持するか、システムを変更して追加のミッドフィールダーを組み込むかを決断しなければならない。
ラフィーニャの出場が危ぶまれることで、負傷者問題がさらに深刻化している
さらに悪いことに、攻撃陣で目立つ不在者はラッシュフォードだけではない。ブラジル人ウインガーのラフィーニャも出場が危ぶまれており、今週もトップチーム練習に完全復帰できていないため、出場は難しい見通しだ。元リーズ・ユナイテッドの選手は筋肉の過負荷に悩まされており、コンディション回復を目指しメイングループとは別メニューで調整を続けている。
今週初めに記者団に短く語ったラフィーニャは、自身の状態について率直な近況を報告。回復傾向にあるものの、試合レベルの強度にはまだ耐えられないと認めた。「体調は良くなっている。一日一日を大切に過ごしている」と彼は語った。「正直に言うと、木曜日の試合に出場できると言いたいところだが、少し厳しい状況だ」
主力ウインガー2人が出場不可能な状況で、バルセロナの選手層は限界まで試される。右サイドでラフィーニャの創造性が欠如し、左サイドでラッシュフォードの得点脅威が失われることで、創造性の負担は他の選手たちに大きくのしかかることになる。
アトレティコはバルサの連勝を止められるか？
この二重の負傷離脱のタイミングは、アトレティコ・マドリードにとって絶好の好機だ。ディエゴ・シメオネ率いるチームは、相手をイライラさせカウンターで仕留める戦術で知られており、バルセロナが主力2人を欠いて首都に訪れるという知らせにさらに勢いづくことだろう。
木曜日のメトロポリターノでの一戦は敵地での厳しい環境となることが予想され、バルセロナは第2戦のカタルーニャでの試合に向けて好結果を持ち帰るため、並外れた精神力を示す必要がある。ハンス・フリック監督率いるチームは6連勝中で、過去18試合中17勝を挙げている。
