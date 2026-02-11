バルセロナにとって大きな痛手となるのは、マーカス・ラッシュフォードが負傷のためアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ準決勝を欠場することだ。

バルセロナのコパ・デル・レイ制覇への望みは、ラシュフォードが木曜日のアトレティコ・マドリードとの準決勝に出場できないことが確定したことで大きな打撃を受けた。マンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍で加入後、バルサ攻撃陣の要として確固たる地位を築いたこのフォワードは、土曜日のカンプ・ノウでのリーグ戦後に不快感を訴え、検査を受けることを余儀なくされた。

クラブは水曜午後に公式医療声明を発表し、負傷の状況を明らかにした。「トップチームのマーカス・ラッシュフォード選手は、土曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われたマジョルカ戦で打撲を受けた後、左膝に痛みを訴えている」と声明は述べ、「同選手は木曜日のアトレティコ・マドリード戦（コパ・デル・レイ）を欠場する」と発表した。

復帰時期については具体的な見通しを示していないが、これほど重要な試合の招集から外れたことは、問題が深刻で直ちに対応が必要であることを示唆している。