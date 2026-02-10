Getty
バルセロナで好調なプレーを見せているにもかかわらず、マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドの将来計画にまだ含まれていない理由
購入オプション：バルセロナが恒久移籍で支払う金額
バルセロナは2600万ポンド（約3600万ドル）を支払うことでラシュフォードの完全移籍を発動できる。カタルーニャの巨人は今後の展開を主導する立場にあり、全ての主導権を握っている。もし彼らがラシュフォードの残留を望むなら、ユナイテッドにはそれに対抗する術はない。
英紙ザ・サンによれば、暫定指揮官マイケル・キャリックが実績あるプレミアリーグ選手をオールド・トラッフォードに復帰させたい意向を示しているとの報道もあるが、レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）は自クラブの名門アカデミー出身選手がスペインサッカー界に残留することを歓迎しているという。
マンチェスター・ユナイテッドは1月にラッシュフォードを呼び戻す努力を一切しなかった
2025-26シーズン終了までマンチェスターで指揮を執るキャリックは、以前ジョゼ・モウリーニョとオーレ・グンナー・ソルシャールのスタッフとして3年半在籍した際、ラッシュフォードと共働した経験を持つ。就任直後に4連勝を達成した功績から、ユナイテッドでの常勤監督職獲得の可能性が浮上している。
しかし英紙ザ・サンは、ユナイテッドが「冬の移籍市場でラッシュフォードを呼び戻す意図は全くなかった」と報じている。さらに「キャリックはラッシュフォード復帰を検討しておらず、自身の契約が今シーズン限りであるため、夏までの先を見据えていない」と続いている。
「ラッシュフォードの状況に変化はない」とされ、最高経営責任者オマール・ベラダとサッカー部門責任者ジェイソン・ウィルコックスは、クラブの次期監督として誰を正式に任命するかについて、依然として検討を続けているという。
ラッシュフォードはカンプ・ノウに残留したいと考えている
ラッシュフォードは2024年12月以降、ユナイテッドでの出場機会を得ておらず、昨シーズン後半はアストン・ヴィラへのローン移籍で過ごした。前監督ルーベン・アモリンの下で出番を失い、2025年夏には背番号10をブラジル代表マテウス・クーニャに譲る結果となった。
バルセロナへのレンタル移籍が合意される前には、ユナイテッドのトップチームとは別枠でのトレーニングを強いられていた。レッドデビルズで426試合出場138得点を記録したこの選手は、カンプ・ノウに残留したい意向を表明している。
バルサ残留の意思を問われたラッシュフォードはESPNにこう語った。「もちろん。 このクラブでプレーしていることを楽しんでいる。サッカーを愛する者にとって、バルセロナはサッカー史における主要クラブの一つだ。選手にとって名誉なことだ。忘れられがちだが、私の人生の23年間はマンチェスター・ユナイテッドと共にあった。だから時には変化が必要になる。おそらくそれが今の私であり、全てを楽しんでいる」
マンチェスター・ユナイテッド、夏の移籍市場に向け攻撃陣の補強を検討中
ザ・サン紙は、ラシュフォードの退団とアレハンドロ・ガルナチョの売却により天然の左ウインガーが不足している状況を受け、ユナイテッドが「夏にフォワード獲得に動く可能性が高い」と報じている。ジャドン・サンチョもアストン・ヴィラへのローン移籍後、オールド・トラッフォードでの将来はなく、6月末に契約満了でフリーエージェントとなる見込みだ。
ラッシュフォードのマンチェスター契約は2028年夏まで有効であり、ユナイテッドは高額な移籍金を要求できる立場にある。バルセロナが提示額を満たさなければ、他のクラブが応じるだろう。
バルサはラシュフォードのローン契約解除条項発動に関する交渉にはまだ入っていないが、トーマス・トゥヘル監督のワールドカップ計画に組み込まれることを望むイングランド代表選手が今季、得点とアシストで二桁に到達するのを目撃している。
ハンス・フリック監督はシーズン終了後もラッシュフォードをチームに残留させたい意向を示している。唯一の懸念材料は、ジョアン・ラポルタがバルセロナの次期会長選挙で敗北し、新たな指導者（おそらくビクトル・フォント）が補強方針を転換する可能性だ。
