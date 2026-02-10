バルセロナで好調なプレーを見せているにもかかわらず、マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドの将来計画にまだ含まれていない理由

2025-26シーズン終了までマンチェスターで指揮を執るキャリックは、以前ジョゼ・モウリーニョとオーレ・グンナー・ソルシャールのスタッフとして3年半在籍した際、ラッシュフォードと共働した経験を持つ。就任直後に4連勝を達成した功績から、ユナイテッドでの常勤監督職獲得の可能性が浮上している。

しかし英紙ザ・サンは、ユナイテッドが「冬の移籍市場でラッシュフォードを呼び戻す意図は全くなかった」と報じている。さらに「キャリックはラッシュフォード復帰を検討しておらず、自身の契約が今シーズン限りであるため、夏までの先を見据えていない」と続いている。

「ラッシュフォードの状況に変化はない」とされ、最高経営責任者オマール・ベラダとサッカー部門責任者ジェイソン・ウィルコックスは、クラブの次期監督として誰を正式に任命するかについて、依然として検討を続けているという。