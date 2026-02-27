(C)Getty Images
バルセロナがマーカス・ラッシュフォードの移籍に衝撃的な決断を下す可能性も。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の選手の将来に新たな展開が
バルセロナが戦略的な移籍市場での動きを準備中
ラシュフォードがカンプ・ノウで見せた印象的な活躍にもかかわらず、クラブの厳しい財政状況は、主力選手でさえ戦略的な移籍市場の動きから免れないことを意味している。信頼できるリーガ・インサイダー、ギレム・バラゲによれば、バルセロナは当初、買い取りオプション付きレンタル契約を低リスクで高収益が見込める機会と捉えていた。
ラシュフォードはスペインでの決定的な活躍で批判を沈黙させたが、バルサが合意済みの3000万ユーロ（約26億円）で28歳の選手を獲得した後、即座に再売却する可能性は残っている。この「転売」戦略により、クラブはプレミアリーグにおけるイングランド人選手の高い市場価値を搾取し、多額の利益を得る可能性がある。
重大な戦略が明らかに
この取引の複雑さにユナイテッド関係者は驚いている。特にバルセロナがさらに購入価格を引き下げようとしたと報じられている点だ。これはバルサが選手を高く評価している一方で、財政状況が依然として移籍市場での動きを制約していることを示唆している。
バルガエ記者はクラブの当初の慎重な姿勢と状況の変化について、マンチェスター・イブニング・ニュース紙にこう説明している。「彼らが彼を獲得する資金がなかったためローン移籍となったが、3000万ポンド（約45億円）であれば、期待通りの活躍を見せれば支払うつもりだった。財政状況が改善し、交渉の必要がなくなることを望んでいたのだ」
スペインの強豪クラブは、即座に売却を決断した場合に備え、潜在的な買い手を探るため市場を積極的に調査している。 バラーゲはさらに、デコがアストン・ヴィラとユナイテッドの関係者と接触したことを明かし、「レッドデビルズが彼を手放したことに驚き、27歳で移籍金がわずか3000万ポンドだったことに驚いた。彼らはこれを市場における好機と捉えた」と報じた。この舞台裏の対話は、カタルーニャのクラブが国内ライバルに情報を共有しつつ、再売却の可能性について長期間にわたりデューデリジェンスを進めてきたことを示唆している。
最終決定が迫っている
即金利益の誘惑にもかかわらず、ラッシュフォードの実戦での活躍は彼を手放すにはあまりにも貴重な存在にしたかもしれない。彼はバルセロナの攻撃の要となり、選手自身も新天地に順応していると報じられている。バラゲは理事会が直面した二つの選択肢についてこう指摘した。「二つの可能性があった。彼を気に入って活躍すれば買い取る。 しかし、彼がプレミアリーグで明らかに高い市場価値を持つため、いずれにせよ買い取ってプレミアリーグに売却する選択肢もあった。だが彼の意向は常に残留だった。クラブは最近までどうするかを決めていなかった」
夏の移籍市場が近づく中、カタルーニャ側の姿勢はフォワードの残留へと傾きつつあるが、それでもユナイテッドからより有利な条件を引き出したい考えだ。バラゲは現状をこうまとめた。「今は彼を残留させたい。2600万ポンド（約3000万ユーロ）の減額を求めているが、マンチェスター・ユナイテッドは応じないだろう。 さらに今後数年間で、ラシュフォードへの給与額も削減したい意向だ」と述べた。ユナイテッドが移籍金で強硬姿勢を崩さず、バルセロナが給与総額の削減を図る中、このイングランド人選手の移籍騒動は最終章には程遠い状況だ。
プレミアリーグへの関心は依然として高い
ラッシュフォードの転機はスペインではなく、ウナイ・エメリ監督率いるヴィラ・パークでの実り多い期限付き移籍期間に訪れた。オールド・トラッフォードでルーベン・アモリム監督のもとリズムを見出せずにいたこのフォワードは、バーミンガムで新たな活力を得て、アストン・ヴィラの欧州戦線での活躍に重要な役割を果たした。当時ヴィラは4000万ポンドの買い取りオプションを行使しなかったが、状況は変化している。 ラシュフォードがリーガ・エスパニョーラの最高峰の舞台で実力を証明した今、同程度の価格帯でイングランドのトップリーグに復帰することは、複数の有力クラブにとって割安な取引となり得る。
バルセロナに重くのしかかる財政的圧迫が、この衝撃的な議論の主因だ。カンプ・ノウ改修の継続的費用がクラブの収支を圧迫する中、1ユーロすら重要となる。専門家は、今夏の総支出能力が欧州大会での成績に大きく左右されると指摘する。結果として、世界クラスの才能を格安で獲得し、プレミアム価格をつけてイングランドに売却する機会は、不安定な経済状況下にあるクラブにとってほぼ抗いがたい魅力となる。
