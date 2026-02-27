バルセロナがマーカス・ラッシュフォードの移籍に衝撃的な決断を下す可能性も。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の選手の将来に新たな展開が

即金利益の誘惑にもかかわらず、ラッシュフォードの実戦での活躍は彼を手放すにはあまりにも貴重な存在にしたかもしれない。彼はバルセロナの攻撃の要となり、選手自身も新天地に順応していると報じられている。バラゲは理事会が直面した二つの選択肢についてこう指摘した。「二つの可能性があった。彼を気に入って活躍すれば買い取る。 しかし、彼がプレミアリーグで明らかに高い市場価値を持つため、いずれにせよ買い取ってプレミアリーグに売却する選択肢もあった。だが彼の意向は常に残留だった。クラブは最近までどうするかを決めていなかった」

夏の移籍市場が近づく中、カタルーニャ側の姿勢はフォワードの残留へと傾きつつあるが、それでもユナイテッドからより有利な条件を引き出したい考えだ。バラゲは現状をこうまとめた。「今は彼を残留させたい。2600万ポンド（約3000万ユーロ）の減額を求めているが、マンチェスター・ユナイテッドは応じないだろう。 さらに今後数年間で、ラシュフォードへの給与額も削減したい意向だ」と述べた。ユナイテッドが移籍金で強硬姿勢を崩さず、バルセロナが給与総額の削減を図る中、このイングランド人選手の移籍騒動は最終章には程遠い状況だ。