このエジプト人選手は、2025年1月にロベルト・レヴァンドフスキの後継候補としてバルセロナの獲得目標となっていましたが、最終的にはペップ・グアルディオラのマンチェスター・シティと契約しました。しかし、エティハド・スタジアムでの彼の時間は、マンチェスターの控えストライカーにとって、これまでよく見られたような苛立たしいパターンを踏襲しています。アーリング・ハーランドの存在により、スタメンの座を確保することはほぼ不可能となっています。 怪我とチームでのポジション争いにより、今シーズンはプレミアリーグでの出場はわずか15試合、うち先発出場は5試合にとどまっている。

マルムーシュは、ベンチから出場した試合では常に好パフォーマンスを見せてきたが、リーグ戦でわずか1得点しか挙げておらず、その状況に不安を感じ始めていた。 1月までに、彼はより多くの出場機会を得られるプロジェクトを優先するため、移籍の可能性がすでに噂されていた。今シーズンは出場機会が少なく、今夏には移籍市場に出ることは疑いなく、シティがわずか1年前に支払った金額よりも低い価格で売却する可能性があるため、お買い得選手の一人となるかもしれない。ドイツ時代から彼のプロ意識について高い評価を持っているフリックは、彼を高い価値のある機会と見なしている。