バルセロナがマンチェスター・シティのオマル・マルムシュを、フリアン・アルバレスに代わる意外な移籍候補として特定
マルムシュはアルバレスに代わる高品質な選択肢として台頭している
ジュリアン・アルバレスはカンプ・ノウの関係者にとって理想の候補と見なされているが、アトレティコ・マドリードとの取引は現実的に見て物流面での悪夢となっている。バルセロナはこの移籍が極めて複雑になることを認識しており、候補リストの他の選手に目を向けることを余儀なくされている。スポーツ紙によると、高品質な代替候補として浮上しているのがマンチェスター・シティのFWマルムーシュだ。 このエジプト代表選手はカタルーニャクラブのテクニカル部門から高く評価されており、そのスキルセットがフリック監督のハイテンポ戦術システムに完璧に適合すると見られている。
ジュリアン・アルバレスの複雑さ
バルセロナは今夏の大規模な移籍を実行する財政的余裕があると確信しているが、法外な金額を支払うことには断固として拒否している。この財政規律がアルバレス獲得の成否を分ける要因となる可能性がある。 アトレティコ・マドリードは表向きも裏でも「売却対象ではない」と表明しているが、水面下では破格のオファーがあれば態度を変える可能性を示唆している。報道によれば要求額は1億5000万ユーロに達する可能性があり、バルセロナが交渉でこの金額に近づくことはまずないだろう。
突破口となる唯一の希望は、選手自身の介入にある。 アルゼンチン人選手が自らバルサ移籍を要求して初めて道が開けるが、現時点ではそのような動きはなく、不透明な状況が続いている。そのためクラブはあらゆる可能性に備え、マルムーシュのスカウティングを強化せざるを得ない。バルサは以前、フランクフルトで得点を量産した時期の同選手を追跡しており、彼はブンデスリーガで最も決定力のあるストライカーの一人としての地位を確立していた。
ハンス・フリックにとって馴染み深い顔
このエジプト人選手は、2025年1月にロベルト・レヴァンドフスキの後継候補としてバルセロナの獲得目標となっていましたが、最終的にはペップ・グアルディオラのマンチェスター・シティと契約しました。しかし、エティハド・スタジアムでの彼の時間は、マンチェスターの控えストライカーにとって、これまでよく見られたような苛立たしいパターンを踏襲しています。アーリング・ハーランドの存在により、スタメンの座を確保することはほぼ不可能となっています。 怪我とチームでのポジション争いにより、今シーズンはプレミアリーグでの出場はわずか15試合、うち先発出場は5試合にとどまっている。
マルムーシュは、ベンチから出場した試合では常に好パフォーマンスを見せてきたが、リーグ戦でわずか1得点しか挙げておらず、その状況に不安を感じ始めていた。 1月までに、彼はより多くの出場機会を得られるプロジェクトを優先するため、移籍の可能性がすでに噂されていた。今シーズンは出場機会が少なく、今夏には移籍市場に出ることは疑いなく、シティがわずか1年前に支払った金額よりも低い価格で売却する可能性があるため、お買い得選手の一人となるかもしれない。ドイツ時代から彼のプロ意識について高い評価を持っているフリックは、彼を高い価値のある機会と見なしている。
完璧な戦術的適合
ドイツ人監督は、マルムシュの多才さを高く評価しており、その機動性、技術力、連携プレーを高く評価している。彼は固定的な「9」ではなく、必要に応じて、あらゆる攻撃的なポジションでプレーすることができる。この柔軟性により、最終ラインでの流動性を求めるバルセロナにとって、彼は魅力的な存在となっている。 レヴァンドフスキが現在の契約満了後に退団した場合、このエジプト人選手はバルサのスタイルに問題なく適応できる選手であり、クラブにとって財政的にもまったく問題のない獲得となるだろう。
今のところ、バルセロナは状況を注視し、同選手がマンチェスターからの移籍を正式に要求した場合に備えて、その立場を固めている。アルバレスよりも絶対的な優先順位は高くないものの、アトレティコとの契約が破談になった場合、彼は容易に最優先候補となるだろう。確かに、今シーズンの彼の成績は良くないが、彼は事実上チャンスをほとんど与えられておらず、アフリカネイションズカップで 1 か月を過ごした。 重要なのはブンデスリーガでの実績であり、その時代の彼の価値には疑いの余地がない。カタルーニャ勢は彼の動向に引き続き強い関心を寄せている。
