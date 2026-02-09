Getty
「バカ野郎」―キリアン・エムバペのX級審判罵倒が明らかに レアル・マドリードのスーパースターがバレンシア戦勝利中に審判団を「道化師」と罵倒
メスタージャでのリーガ戦、ムバッペがもどかしさを露わに
優勝争いを繰り広げるレアル・マドリードは、バレンシアとのリーガ・エスパニョーラ戦の前半を0-0の同点で折り返した。アルバロ・アルベロア監督率いるチームは前半45分間、ベストとは程遠い内容で、貴重な勝ち点をさらに落とす危険にさらされていた。
要求の厳しい性格のムバッペは、ハーフタイムにレアルが一度も決定的なシュートチャンスを得られなかった理由について説明を求めた。彼はレアルに不利なオフサイド判定に異議を唱え、トンネルへ向かう途中で第4審判に詰め寄った。
ムバッペが当局者との過激なやり取りの中で語ったこと
スペインの放送局DAZNが捉えた映像では、ムバッペが審判にこう言い放った。「どうしてオフサイドなんだ？説明しろ」 第4審判は「室内で協議します」と応じた。ムバッペはロッカールームへ向かいながら「じゃあ帰ろう。なぜついてこないんだ？」と怒鳴り返した。明らかに苛立った27歳の選手はその後、フランス語で「バカ野郎」と叫んだ。
後半開始前にピッチに戻ったムバッペは再び第4審判に詰め寄り「室内で話し合うと言ったのに、今ここにいるのに説明しないのか？」と詰め寄った。返答がないまま、レアル・マドリードの背番号10は同胞エドゥアルド・カマヴィンガにフランス語で「この審判たち、まったく道化師だな」と呟いた。
ムバッペ、チャンピオンズリーグでの不振に苛立ち
ムバッペはここ数週間、苛立ちを隠せない様子だった。ベンフィカに4-2で敗れ、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ進出を余儀なくされたレアル・マドリードの姿に、彼は全く感心していなかった。ジョゼ・モウリーニョ率いるチームが、欧州最高峰の舞台で再び対戦することになるからだ。
ベンフィカのゴールキーパー、アナトリー・トルビンが98分にヘディングで決勝点を挙げ、レアルの苦境に追い打ちをかけたのを見た後、ムバッペはこう語った。「これは質の問題でも、戦術の問題でもない。相手よりも強い意欲を持つかどうかだ。
「ベンフィカには全てを懸けている姿勢が感じられたが、我々にはそれが欠けていた。それが問題だ。試合前、両チームには目標があった。我々はベスト8入り、ベンフィカは24強入り。ベンフィカにはそれが見えたが、我々には見えなかった。
「明確な説明はできない。ビジャレアル戦とは[ベンフィカ戦で]状況が異なっていた。それが問題だ。我々のプレーに一貫性がない。これを解決しなければならない。ある日はできて、別の日はできないではいけない。チャンピオンのチームはそうはしない。 残り2試合しかないのが少し痛い。2月に戦術を練る時間を確保したかったが、代わりにプレーオフを戦うことになる」
得点力抜群のムバッペがレアル・マドリードの優勝争いを牽引
ムバッペはチーム全体の取り組みに不満を抱くこともあったが、2025-26シーズンは31試合で38得点を記録している。バレンシア戦での2-0勝利でも得点を挙げ、レアル・マドリードでの通算得点は82に到達した。
アルベロアは、このフランス人スーパースターがベルナベウでクリスティアーノ・ロナウドが達成した450得点の記録に迫ると確信している。彼はこう語った。「クリスティアーノのような選手はもう現れないと思っていたが、[ムバッペ]はその軌道に乗っている。今や彼は間違いなく世界最高の選手だ。
クリスティアーノの記録は別次元の、誰も近づけそうにない不可能なものに見えた。キリアンには長い道のりがある。クリスは長年在籍したからだ。だがキリアンにはその軌跡を辿る資質がある。誰にも分からない。もし達成できる者がいるなら、それはキリアンだ」
リーガ優勝争いでクラシコライバルのバルセロナに1ポイント差で追うマドリードは、土曜日にベルナベウでレアル・ソシエダを迎え撃つ。ムバッペはそこで審判団とのさらなる論争を避けたいと考えている。
