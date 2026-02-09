「バカ野郎」―キリアン・エムバペのX級審判罵倒が明らかに　レアル・マドリードのスーパースターがバレンシア戦勝利中に審判団を「道化師」と罵倒

ムバッペはここ数週間、苛立ちを隠せない様子だった。ベンフィカに4-2で敗れ、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ進出を余儀なくされたレアル・マドリードの姿に、彼は全く感心していなかった。ジョゼ・モウリーニョ率いるチームが、欧州最高峰の舞台で再び対戦することになるからだ。

ベンフィカのゴールキーパー、アナトリー・トルビンが98分にヘディングで決勝点を挙げ、レアルの苦境に追い打ちをかけたのを見た後、ムバッペはこう語った。「これは質の問題でも、戦術の問題でもない。相手よりも強い意欲を持つかどうかだ。

「ベンフィカには全てを懸けている姿勢が感じられたが、我々にはそれが欠けていた。それが問題だ。試合前、両チームには目標があった。我々はベスト8入り、ベンフィカは24強入り。ベンフィカにはそれが見えたが、我々には見えなかった。

「明確な説明はできない。ビジャレアル戦とは[ベンフィカ戦で]状況が異なっていた。それが問題だ。我々のプレーに一貫性がない。これを解決しなければならない。ある日はできて、別の日はできないではいけない。チャンピオンのチームはそうはしない。 残り2試合しかないのが少し痛い。2月に戦術を練る時間を確保したかったが、代わりにプレーオフを戦うことになる」