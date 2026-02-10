バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは最近、ケインの新契約の可能性について最新情報を提供し、次のように述べた。「我々が協議中だとは述べたが、交渉はまだ始まっていない。ハリーとは緊密に連絡を取り合っており、今後の進展があるだろう」

ケインはドイツでの生活に満足しているようだが、それでもサウジ・プロリーグ移籍やプレミアリーグ復帰の噂が絶えない。 高額契約が提示されているにもかかわらず、中東への移籍は近い将来実現しそうにない。ケインは今後数年間で欧州でのトロフィー獲得を望んでいるからだ。しかし、プレミアリーグ歴代2位の213得点を記録していることを考えると、イングランド復帰の可能性は常に残されていると言える。