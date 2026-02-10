Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘン、ハリー・ケインの契約更新を「確信」 サウジ移籍説やプレミアリーグ移籍の噂が流れる中、クラブ首脳の謎めいた発言にもかかわらず
ケイン、トッテナム退団後にトロフィー獲得の空白期間を打破
ケインはトッテナムから移籍して3年足らずで、バイエルン史上最高の現代的ストライカーの一人として急速に頭角を現した。マイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリらを擁する強力な攻撃陣の中で存在感を示している。バイエルン加入初年度はタイトル獲得に失敗したが、2024-25シーズンにブンデスリーガ優勝を果たした際にようやく初タイトルを手にした。
バイエルン、懸念される契約更新の進展
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは最近、ケインの新契約の可能性について最新情報を提供し、次のように述べた。「我々が協議中だとは述べたが、交渉はまだ始まっていない。ハリーとは緊密に連絡を取り合っており、今後の進展があるだろう」
ケインはドイツでの生活に満足しているようだが、それでもサウジ・プロリーグ移籍やプレミアリーグ復帰の噂が絶えない。 高額契約が提示されているにもかかわらず、中東への移籍は近い将来実現しそうにない。ケインは今後数年間で欧州でのトロフィー獲得を望んでいるからだ。しかし、プレミアリーグ歴代2位の213得点を記録していることを考えると、イングランド復帰の可能性は常に残されていると言える。
バイエルンはケインが契約を更新すると「確信」している
スカイ・ドイツ特派員のケリー・ハウが最新の状況を伝えた。「選手は常にミュンヘンでの幸せを口にしている。家族と共にミュンヘンで非常に満足しており、ここでの生活を楽しんでいる。そのためバイエルン・ミュンヘン関係者は全員が、彼が契約を更新すると確信している」
「早急な決断は予想せず、今後数ヶ月以内、おそらくシーズン終了後の決定を見込む。バイエルン・ミュンヘンは冷静だ。彼の重要性を理解しつつ、同時に彼がクラブでいかに幸せかを把握している。双方が互いを尊重している」
これまでの獲得タイトルがブンデスリーガ優勝とフランツ・ベッケンバウアー杯のみであることを考慮すると、バイエルンからの近い将来の退団は特に考えにくい。また、過去数シーズン国内リーグで低迷を続ける古巣トッテナムへの復帰は、明らかに現実味を欠いている。
ケイン、ワールドカップ前にブンデスリーガとチャンピオンズリーグ制覇を狙う
バイエルンは今シーズン、ケインを最前線に据えさらなるタイトル獲得を目指し好調を維持している。ヴィンセント・コンパニー率いるチームはブンデスリーガで21試合を終え首位に立ち、2位のボルシア・ドルトムントに6ポイント差をつけている。またチャンピオンズリーグのグループステージでは2位で通過し、8試合で獲得した21ポイントはアーセナルに次ぐ成績だった。
国内リーグ戦が終了すれば、ケインはすぐにイングランド代表として迎える重要な夏に意識を向ける。トーマス・トゥヘル監督率いるスリーライオンズは、2026年米国・カナダ・メキシコ共催ワールドカップにおいて優勝候補の一角として臨むが、ケインら代表チームは欧州選手権決勝で2度も惜敗し、2022年ワールドカップではフランスに準々決勝で敗退している。
32歳のストライカーは今シーズン、全大会通算38試合で既に41得点を記録しており、この夏の大会に大量の得点を背負って臨むことになる。バイエルンでの自己最多シーズン記録である2023-24シーズンの44得点に並ぶには、あと3得点が必要だ。
ケインとバイエルンの次戦は水曜夜、DFBポカールでRBライプツィヒと対戦する。
