バイエルン・ミュンヘン、ハリー・ケインの契約不透明を背景にビクター・オシメン獲得を画策

バイエルンが獲得への関心を強める一方で、かつての獲得候補だった他のクラブは熱意を冷ましているようだ。パリ・サンジェルマンは、オシムヘン獲得の交渉を打ち切ったと報じられている。フランス王者は、推定1億5000万ユーロという移籍金と、オシムヘンが要求する年間2000万ユーロの年俸に難色を示している。さらに、PSGのルイス・エンリケ監督は、このナイジェリア人選手のプロフィールが自身の戦術システムに合わないと確信しているとの報道もある。 一方、サウジ・プロリーグからの執拗な関心にもかかわらず、選手自身は、最高レベルの試合で競争を続けるために、ヨーロッパに残留することを優先している。