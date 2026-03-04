Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘン、ハリー・ケインの契約不透明を背景にビクター・オシメン獲得を画策
コンパニーがケインの後継者を指名
フットメルカートによれば、バイエルンはオシメン獲得に向けた衝撃的な動きを検討中だ。コンパニー監督は、シャルルロワ時代の初期段階からこの元リールFWを注目してきたとされる。 ケインが今季全大会通算37試合45得点でバイエルンの得点王として君臨し続けているにもかかわらず、クラブは将来を見据えている。現在の契約が2027年に満了するケインが予想より早く退団する可能性に備え、バイエルンは今後数年にわたり攻撃陣を率いる理想的な長期的な後継者としてオシメンを評価している。
ガラタサライは戦いに備えた
ドイツの強豪クラブがオシメンの獲得を実現させるのは容易ではない。昨夏に期限付き移籍を7500万ユーロでの完全移籍に切り替えたガラタサライは、このストライカーと2029年6月までの長期契約を結んでいる。 当然ながら、この投資に満足しているトルコ側は、チームの象徴的存在を手放す意向を全く示していない。しかし、ブンデスリーガの魅力とバイエルンの名声は、イスタンブールのクラブが史上最高額の移籍金での売却を粘ろうとも、交渉の構図を変える可能性がある。
PSGとサウジアラビアが撤退
バイエルンが獲得への関心を強める一方で、かつての獲得候補だった他のクラブは熱意を冷ましているようだ。パリ・サンジェルマンは、オシムヘン獲得の交渉を打ち切ったと報じられている。フランス王者は、推定1億5000万ユーロという移籍金と、オシムヘンが要求する年間2000万ユーロの年俸に難色を示している。さらに、PSGのルイス・エンリケ監督は、このナイジェリア人選手のプロフィールが自身の戦術システムに合わないと確信しているとの報道もある。 一方、サウジ・プロリーグからの執拗な関心にもかかわらず、選手自身は、最高レベルの試合で競争を続けるために、ヨーロッパに残留することを優先している。
なぜオシメンがこれほどまでに需要が高いのか
現代サッカーにおいて伝統的なストライカーが希少価値を持つ中、オシメンは数少ない確実な得点源であり続けている。過去7年間にわたり最終ラインで時計の針のように正確な得点能力を発揮してきたことが、彼を唯一無二の存在たらしめている。 バイエルンがこの移籍の可能性を「真剣に」検討していることは、国内と欧州での支配力を維持しようとする戦略転換を示唆している。ガラタサライが正式なオファーに耐えられるかは未知数だが、今夏の移籍市場における物語は既に書き始められており、そのドラマの中心にオシメンが据えられている。
