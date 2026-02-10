Getty
バイエルン・ミュンヘン、サウジ移籍説が浮上する中ハリー・ケインの契約更新に懸念材料
解除条項：ケインは2026年に5700万ポンドで獲得可能
バイエルンは32歳のストライカーとの契約延長交渉を急ぐ必要はない。現行契約は2027年夏まで有効だ。ただし、この契約には移籍期間ごとに発動可能な退団条項が含まれている。
報道によれば、2026年にケインをバイエルンから引き抜くには5700万ポンド（約78億円）のオファーで十分だという。世界最高峰のストライカーの一人として維持してきた水準を考えれば、この金額は世界中のクラブにとってコストパフォーマンスに優れた投資と見なされるだろう。
ケインの契約に関する協議の最新情報
ケインは2023年にトッテナムを退団した際、クラブ歴代最多得点記録保持者として名を刻み、バイエルンでは129試合で123得点を記録。ドイツで2度の得点王（ゴールデンブーツ）を獲得し、ブンデスリーガ優勝も経験している。
ミュンヘンではタイトル獲得の呪縛から解放されたが、新たな環境で今後も成功を追い続けられるか疑問視されている。バイエルンが象徴的存在を手放すことに消極的なのは当然だ。
契約交渉は1月に確認されたが、エベルルは進捗報告でこう述べた。「交渉中とは言ったが、まだ本格的な協議は始まっていない。ハリーとは緊密に連絡を取り合っており、今後の対応を進める」
ケイン、契約延長交渉に前向き
ケインはバイエルンとの新契約に前向きな姿勢を示しており、妻ケイトを含む家族も、北ロンドンの居心地の良い環境を離れて移籍したドイツでの生活に落ち着きを感じている。
2025年末の自身の将来について問われたケインはこう語った。「この移籍は人生で最高の決断の一つだった。新たなリーグ、バイエルン・ミュンヘンのようなチーム、欧州のビッグマッチ、ドイツリーグの雰囲気を経験できたことは、キャリアにおける大きな飛躍であり、選手としての成長につながった」
「長期滞在には非常に前向きだ。現在のチームの状態とプレーぶりを見れば、間違いなく欧州最高峰のチームの一つだと確信している。他のチームを見て『あそこに行きたい』とは全く思わない。ここでの生活に本当に満足している。契約はあと18ヶ月残っており、将来的に話し合いが行われるだろう」
スペイン、イングランド、それともサウジアラビア？ケインは最終的にどこへ行くのか？
他の移籍先も噂されており、元トッテナムスターのガス・ポイエットは、ラ・リーガの巨人バルセロナとレアル・マドリードがケインに興味を示しているという話の中で、GOAL に次のように語っています。「彼が家族のために何か違うものを望んでいるなら、私は間違いなくバルセロナに行くでしょう。ただし、[ロベルト]・レヴァンドフスキが去った場合ですが。それは、彼がこれまで経験してきたものとはまったく違うものになるでしょう。
また、現在のバルセロナのプレースタイルでは、彼のような選手がフォワードにいれば、彼はゴールを決めるだろう。いや、間違いなくゴールを決めるだろう！マイケル・オーウェンは、彼が移籍したことを信じられないと批判している。彼がその記事を読んで、プレミアリーグへの復帰を考えているかどうかはわからない。それは彼にとって非常に特別なことだ。来年、彼の決断には家族が非常に重要になるだろう」
イングランドサッカーへの復帰はほぼ不可能と見られている。プレミアリーグにおけるアラン・シアラーの歴代得点記録更新は優先事項ではなく、歴史に名を刻むことよりもトロフィー獲得がケインにとって重要だからだ。
しかしサウジ・プロリーグからは魅力的なオファーが提示される可能性がある。中東では高額な年俸が得られるためだ。同地域のクラブは次の移籍市場に向けた獲得計画を策定中と報じられており、ポルトガル最高の選手クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセル退団の噂を生んでいる状況だ。
