バイエルン・ミュンヘン、サウジ移籍説が浮上する中ハリー・ケインの契約更新に懸念材料

他の移籍先も噂されており、元トッテナムスターのガス・ポイエットは、ラ・リーガの巨人バルセロナとレアル・マドリードがケインに興味を示しているという話の中で、GOAL に次のように語っています。「彼が家族のために何か違うものを望んでいるなら、私は間違いなくバルセロナに行くでしょう。ただし、[ロベルト]・レヴァンドフスキが去った場合ですが。それは、彼がこれまで経験してきたものとはまったく違うものになるでしょう。

また、現在のバルセロナのプレースタイルでは、彼のような選手がフォワードにいれば、彼はゴールを決めるだろう。いや、間違いなくゴールを決めるだろう！マイケル・オーウェンは、彼が移籍したことを信じられないと批判している。彼がその記事を読んで、プレミアリーグへの復帰を考えているかどうかはわからない。それは彼にとって非常に特別なことだ。来年、彼の決断には家族が非常に重要になるだろう」

イングランドサッカーへの復帰はほぼ不可能と見られている。プレミアリーグにおけるアラン・シアラーの歴代得点記録更新は優先事項ではなく、歴史に名を刻むことよりもトロフィー獲得がケインにとって重要だからだ。

しかしサウジ・プロリーグからは魅力的なオファーが提示される可能性がある。中東では高額な年俸が得られるためだ。同地域のクラブは次の移籍市場に向けた獲得計画を策定中と報じられており、ポルトガル最高の選手クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセル退団の噂を生んでいる状況だ。