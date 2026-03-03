バイエルン・ミュンヘンは三冠制覇の勢いにあるのか？ セルジュ・ニャブリ、ハリー・ケインらがヴィンセント・コンパニー率いるチームの完全制覇の可能性を語る

個人記録もミュンヘンの熱気をさらに煽っている。わずか 24 試合で 30 ゴールを記録したケインは、ロベルト・レヴァンドフスキの 1 シーズン 41 ゴールという記録を視野に入れているが、チームの成功は依然として彼の最優先事項である。 「連勝を始めると、勢いが生まれます。そうすると、ほとんど止められないような気分になります」とケインは語った。この勢いが、バイエルンが欧州と国内での覇権を争う、シーズン決定的な数週間を乗り切る原動力となることを、チームは期待している。

しかし、チームは、順位表のトップで快適なリードを築いているにもかかわらず、気を緩めることは決してない。「数週間前には 11 ポイントのリードがあったが、2 試合の結果で状況がいかに急速に変わるかを目の当たりにした」とケインは警告し、一貫性の必要性を強調した。