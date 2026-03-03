Getty Images Sport
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンは三冠制覇の勢いにあるのか？ セルジュ・ニャブリ、ハリー・ケインらがヴィンセント・コンパニー率いるチームの完全制覇の可能性を語る
バイエルン、三冠を狙う
バイエルン・ミュンヘンは今シーズン、驚異的な強さを発揮しており、あらゆる大会で卓越したチーム力と結束力を示しながら、誰もが憧れる三冠達成を確固たる目標に据えている。バイエルンはブンデスリーガ首位を走り、リーグ最多となる88得点を記録する最強の攻撃陣と、わずか23失点という堅守を誇る。 チャンピオンズリーグではグループステージを2位で突破し、ラウンド16でアタランタと対戦する。今季わずか2敗という戦績から、チーム内に高まる自信がひしひしと伝わってくる。 セルジュ・ニャブリはこの雰囲気をクラブ誌『51』でこう表現した。「2020年の三冠達成チームとの共通点を感じる。大げさな発言は時期尚早だが、今のチームの空気感はあの時以来最高だ」。さらに「勝利は常に助けになる。大きな目標への確信は自然と生まれるものだ」と付け加えた。
- Getty Images
2020年の精神が帰還する
ハンス・フリック監督が率いた伝説の2020年チームとの比較は軽々しくなされるものではないが、現在のチームは結束が本物だと主張する。 三冠達成メンバーであるキャプテンのマヌエル・ノイアーは、全選手が貢献している点を即座に指摘する。「現在、全員がチームで重要な役割を担っている。全員が居心地良く、それぞれの貢献を果たしている」と彼は述べた。この責任分担の意識こそが、コンパニー体制のこれまでの特徴となっている。
ノイアーの顔にも、チーム内に存在する独特の絆が表れている。 日本人DF伊藤宏樹は、現在のチームの無私無欲な姿勢を母国の価値観に例えてこう語る。「我々の姿は日本のメンタリティを少し彷彿とさせる。互いを尊重し、互いのために戦い、クラブのために全てを捧げる。試合中だけでなく、全てのトレーニングでもそれを感じている」と、チームがボルシア・メンヒェングラートバッハ戦に備える中、伊藤は説明した。
コンパニーの戦術的調和
ピッチ外での雰囲気を超え、フィールド上の結束は最高潮に達している。絶好調のハリー・ケインは、チームがついに噛み合い始めたと確信している。「彼らとプレーすればするほど、チームメイトを理解できる。選手同士が互いを理解し、プロセスを把握し、ポジションや動きに慣れ親しんでいる」とストライカーは語った。この化学反応は、ボルシア・ドルトムント戦での劇的な3-2勝利で明らかだった。
コンラッド・ライマーは、この高いパフォーマンス水準を公正な競争を通じて維持している指揮官の手腕を称賛している。「全員がこう感じている：粘り強く良いプレーを続ければ、チャンスは巡ってくる。結局のところ、全員が必要とされている」とライマーは語った。コンパニ監督は、チームに緊張感を与えつつも士気を高く保つことで、ローテーション選手たちが主力選手と同様に即戦力として準備万端であることを確実なものにしている。
- Getty Images Sport
不死の探求
個人記録もミュンヘンの熱気をさらに煽っている。わずか 24 試合で 30 ゴールを記録したケインは、ロベルト・レヴァンドフスキの 1 シーズン 41 ゴールという記録を視野に入れているが、チームの成功は依然として彼の最優先事項である。 「連勝を始めると、勢いが生まれます。そうすると、ほとんど止められないような気分になります」とケインは語った。この勢いが、バイエルンが欧州と国内での覇権を争う、シーズン決定的な数週間を乗り切る原動力となることを、チームは期待している。
しかし、チームは、順位表のトップで快適なリードを築いているにもかかわらず、気を緩めることは決してない。「数週間前には 11 ポイントのリードがあったが、2 試合の結果で状況がいかに急速に変わるかを目の当たりにした」とケインは警告し、一貫性の必要性を強調した。
広告