バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ハリー・ケインが、ロベルト・レヴァンドフスキの記録を追う中で、期待されるゴール数をどのように計画しているかを明かす、その心の中
区分けの心理
2023年にバイエルンに移籍して以来、ケインはバイエルンの攻撃力を一変させ、現在、歴史的な偉業の達成を目前にしています。ボルシア・ドルトムントに3-2で勝利した試合で、4試合連続となる2得点を挙げた32歳のケインは、わずか24試合の出場でリーグ戦30得点を達成しました。 この驚異的な得点率は、必然的にレヴァンドフスキが41得点という新記録を打ち立てた2020-21シーズンの歴史的な活躍と比較されることとなった。ファンや評論家たちが、その記録を超えるために必要な最終的な得点数を計算することに集中する一方で、ケインはより集中したアプローチを明らかにしている。 42 ゴールという目標に向けてシーズンをマラソンのように捉えるのではなく、一連のスプリントと捉え、スケジュールを特定の期間に分割している。この方法により、今後の試合の難易度や開催地に基づいて、現実的な短期目標を設定することで、高いパフォーマンスを維持することができる。
3月の基準を設定する
ビルト紙のハイコ・ニーデラーとのインタビューで、ケインは今後数週間に向けた自身の目標設定について詳述した。「記録そのものを見て『今すぐこの記録を破りたい』とは考えない」と説明。「試合を段階的に区切るんだ。例えば今から代表戦中断までの5試合で『5ゴール決められるか？』と自問する」
このストライカーは、チャンピオンズリーグの対戦相手の守備力やアリアンツ・アレーナでのホームアドバンテージなど、試合の状況に応じて目標を調整すると述べた。3月下旬までの現在の期間について、ケインは明確な目標を設定している。「さらに5ゴールだ！5試合あるから、1試合1ゴールは狙えるはずだ。もちろん、それより少し多くなったり、少なくなったりすることもあるだろう。 5ゴールは良い目標だ。そして何より重要なのは、5勝することだ！」
レヴァンドフスキのベンチマークを尊重する
そのエリート的な得点率にもかかわらず、ケインはレヴァンドフスキの41得点という記録を凌ぐことの難しさについて、現実的な見方を維持している。彼は、このポーランド人選手の記録が、その驚異的な効率性によって非常に印象的なものであることを認めている。レヴァンドフスキは、この記録的なシーズン中に負傷で数試合を欠場し、29試合の出場にとどまったが、その欠場分を、数多くのハットトリックで補った。 「彼を上回るのは難しいだろう」とケインは認め、現在の成功の可能性を「かなり五分五分」と評価している。彼は、ブンデスリーガの偉大な選手たちが打ち立てた多くの記録に並んだり、それを上回ったりしているが、イングランド代表キャプテンは、最終的な結果については他の人たちに推測を任せることを好んでいる。
決定的な5試合の連戦
バイエルンは重要な一ヶ月に突入し、ケインの5得点目標と複数戦線でのタイトル獲得への挑戦が試される。 ブンデスリーガ首位で11ポイント差を保つヴィンセント・コンパニー率いるチームは、今週金曜にボルシア・メンヒェングラートバッハと対戦後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でアタランタとの一戦を控えるベルガモへの遠征に臨む。スケジュールは容赦なく続き、イタリア勢との第2戦後には、代表戦中断直前のホームゲームでユニオン・ベルリンと激突する。
ケインの最近の好調ぶりは、絶好のタイミングでピークを迎えていることを示唆している。しかし、今後数週間は大きな試練となる。アタランタの攻撃的な守備スタイルと、欧州カップ戦のノックアウトステージのプレッシャーは、彼の決定力あるフィニッシュを最大限に引き出すことを要求するだろう。もし彼が自ら設定した目標を達成すれば、4月を迎える頃には記録に名を刻むためにあとわずか数ゴールを必要とするだけとなる。
