バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ハリー・ケインが、ロベルト・レヴァンドフスキの記録を追う中で、期待されるゴール数をどのように計画しているかを明かす、その心の中

2023年にバイエルンに移籍して以来、ケインはバイエルンの攻撃力を一変させ、現在、歴史的な偉業の達成を目前にしています。ボルシア・ドルトムントに3-2で勝利した試合で、4試合連続となる2得点を挙げた32歳のケインは、わずか24試合の出場でリーグ戦30得点を達成しました。 この驚異的な得点率は、必然的にレヴァンドフスキが41得点という新記録を打ち立てた2020-21シーズンの歴史的な活躍と比較されることとなった。ファンや評論家たちが、その記録を超えるために必要な最終的な得点数を計算することに集中する一方で、ケインはより集中したアプローチを明らかにしている。 42 ゴールという目標に向けてシーズンをマラソンのように捉えるのではなく、一連のスプリントと捉え、スケジュールを特定の期間に分割している。この方法により、今後の試合の難易度や開催地に基づいて、現実的な短期目標を設定することで、高いパフォーマンスを維持することができる。