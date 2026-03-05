バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ハリー・ケインがブンデスリーガの得点記録更新を脅かす中、ロベルト・レヴァンドフスキが率直な評価を下す

レヴァンドフスキはまた、現代サッカーの進化について考察し、今日のサッカー環境は、志あるフォワードたちにさまざまな課題をもたらしていると指摘しました。

「世界は変化している」と彼は語った。「ストライカーは別のポジションだ。アカデミーで優れたストライカーになる方法を学ぶことはできない。他とは違う存在でなければならない。異なる考え方をしなければならない」

レヴァンドフスキは、エリートストライカーは、厳格な戦術指示よりも、自分の直感を信頼し、自由にプレーしなければならないと強調した。彼は、バイエルンで一緒に過ごしたペップ・グアルディオラとの過去の会話を思い出した。そのとき、監督は、ペナルティエリア内では自分の自然な感覚を信頼するようアドバイスしてくれた。

「彼は、自分がどこに行くべきかを正確に理解していると私に言った」とレヴァンドフスキは振り返る。「私には自由が必要だ。自由があれば、最高のパフォーマンスを発揮できる」