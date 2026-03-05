GOAL
バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ハリー・ケインがブンデスリーガの得点記録更新を脅かす中、ロベルト・レヴァンドフスキが率直な評価を下す
ケイン、歴史的記録に迫る
レヴァンドフスキは、イングランド代表キャプテンがバイエルンでドイツサッカー界を輝かせ続けている中、ケインが自身の長年のブンデスリーガ得点記録を追っていることを注視していると明かした。
現在 37 歳でバルセロナに所属するポーランド人ストライカーは、2020-21 シーズン、バイエルンで驚異的な記録を打ち立てました。わずか 29 試合の出場で 41 ゴールを決め、伝説的なゲルト・ミュラーの記録を上回ったのです。ケインがバイエルンの攻撃を牽引し、驚異的な得点を重ねている今、その記録が更新される可能性は週を追うごとに高まっています。
誇り、苦々しさではない
レヴァンドフスキは、ケインの主張に対して恨みはないと主張している。むしろ、この状況を、自身の成果に対する新たな誇りの源と捉えている。
スカイ・スポーツのインタビューで、レヴァンドフスキはイングランド代表選手の一貫性と影響力を称賛した。「ハリー・ケインは常に多くのゴールを決め、本当に素晴らしいプレーを見せています。彼は素晴らしい仕事をしている」と彼は語った。「そして、私は29試合でこれを達成したことに気づきました… もし34試合出場していたら、さらに多くのゴールを決めていたかもしれない！彼のおかげで、私は自分の記録を今、より誇りに思うことができるのです！」
ストライカーの変容する世界
レヴァンドフスキはまた、現代サッカーの進化について考察し、今日のサッカー環境は、志あるフォワードたちにさまざまな課題をもたらしていると指摘しました。
「世界は変化している」と彼は語った。「ストライカーは別のポジションだ。アカデミーで優れたストライカーになる方法を学ぶことはできない。他とは違う存在でなければならない。異なる考え方をしなければならない」
レヴァンドフスキは、エリートストライカーは、厳格な戦術指示よりも、自分の直感を信頼し、自由にプレーしなければならないと強調した。彼は、バイエルンで一緒に過ごしたペップ・グアルディオラとの過去の会話を思い出した。そのとき、監督は、ペナルティエリア内では自分の自然な感覚を信頼するようアドバイスしてくれた。
「彼は、自分がどこに行くべきかを正確に理解していると私に言った」とレヴァンドフスキは振り返る。「私には自由が必要だ。自由があれば、最高のパフォーマンスを発揮できる」
ケイン、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦を欠場
バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は木曜日、ケインがふくらはぎの負傷により金曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦を欠場すると発表した。
今シーズン、絶好調のイングランド代表選手は、火曜日のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアタランタ戦には出場できる見通しだ。
ケインの欠場は、レヴァンドフスキのブンデスリーガ記録を追う彼にとって大きな後退となる。バイエルンのフォワードは、今シーズンすでに30得点を挙げているが、レヴァンドフスキの記録に並ぶには、グラートバッハ戦後のバイエルンの残り9試合でさらに11得点を挙げなければならない。
