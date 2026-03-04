バイエルン・ミュンヘンのスター選手が、ヴィンセント・コンパニー監督について「私の本質を理解している」と語り、スター選手としての成長における監督の「重要な」役割を明かした。

パブロビッチ（21）は今季これまでに全大会通算32試合に出場し、うち25試合で先発出場を果たしている。バイエルンはブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールで引き続き好調を維持している。バイエルンでの彼の台頭は才能の証だが、ベルギー人監督コンパニーの貢献が大きいと彼は強調する。

スカイ・スポーツのインタビューでパブロヴィッチは、特に守備面において自身のプレーを洗練させる上で、このベルギー人監督がいかに重要な役割を果たしてきたかを強調した。「ヴィンセント・コンパニーの影響は非常に大きい。彼は私のサッカーのスタイルや思考パターンを深く理解しているだけでなく、守備面でも新たなレベルへと引き上げてくれた。だからこそ彼は非常に重要であり、彼の下でプレーするのは非常に楽しい」とこのミッドフィルダーは語った。