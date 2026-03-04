Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘンのスター選手が、ヴィンセント・コンパニー監督について「私の本質を理解している」と語り、スター選手としての成長における監督の「重要な」役割を明かした。
コンパニー効果：パブロヴィッチを次のレベルへ
パブロビッチ（21）は今季これまでに全大会通算32試合に出場し、うち25試合で先発出場を果たしている。バイエルンはブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールで引き続き好調を維持している。バイエルンでの彼の台頭は才能の証だが、ベルギー人監督コンパニーの貢献が大きいと彼は強調する。
スカイ・スポーツのインタビューでパブロヴィッチは、特に守備面において自身のプレーを洗練させる上で、このベルギー人監督がいかに重要な役割を果たしてきたかを強調した。「ヴィンセント・コンパニーの影響は非常に大きい。彼は私のサッカーのスタイルや思考パターンを深く理解しているだけでなく、守備面でも新たなレベルへと引き上げてくれた。だからこそ彼は非常に重要であり、彼の下でプレーするのは非常に楽しい」とこのミッドフィルダーは語った。
退任説を否定する
記録的な優勝回数を誇るドイツのクラブにおいて現在も中心選手であるにもかかわらず、パブロヴィッチはクラブのアカデミー時代に関する長年の噂に言及せざるを得なかった。以前報じられたところでは、このミッドフィルダーはU15およびU16年代に在籍中、同世代の選手と比べて身体的な発達が遅れていることを理由にクラブを去ることを考えたという。
しかし21歳の選手は即座にこの主張を否定し、クラブへの忠誠心が揺らいだことは一度もないと強調した。「それは誤った噂です。バイエルンを離れることを考えたことはありません。 常にここで成功したいと思い、決して諦めず、常に前進し続けた。体が小さく、まだ体格的に未熟だったため困難な時期もあったが、それでもFCバイエルンを離れる選択肢はなかった」とパブロヴィッチは断固として述べた。
勝利へのマインドセット
その強靭さは、パブロヴィッチが自身の育ちによるものと考える、より広範な心理的基盤の一部である。このミッドフィルダーは、敗北を決して受け入れようとしない頑固な姿勢こそが、細身のアカデミー選手候補からドイツ代表選手へと成長した原動力だと信じている。この「勝者」のメンタリティは、ブンデスリーガの強豪クラブのためにピッチに立つたびに彼が携えるものだ。
「それは幼い頃からずっと私のモットーでした。常に勝ちたい、全てを成し遂げたいという思いです。これも両親の教育から受け継いだものです。だからこそ私にとって不変の信条は『勝者たれ、敗者たれぬ』なのです」と彼は語り、バイエルン・ミュンヘンのようなクラブで生き残るために必要なエリートマインドを明かした。
レナート・カールへの賛辞
パブロヴィッチはまた、バイエルンの最新ティーンエイジャーのスター、レナート・カールが台頭してきたことについても言及した。この若き攻撃的選手は最近トップチームに定着しつつあり、同様の道を歩んだパブロヴィッチは彼の成長を注視しつつ、プロサッカーにおける避けられないプレッシャーをこの若さでどう対処すべきか助言を与えている。
「レンナート・カールがここバイエルンでプロ入りし、多くの試合でレギュラーとしてプレーするまでのスピードは、これほど早い段階で達成した選手は誰もいない。だからこそ、特にこの年齢では非常に特筆すべきことだ。私が彼に常に伝えているのは、決して気を緩めず、毎日努力を続けるべきだということだ。試合に臨み、ただひたすら全力を尽くすべきだ。 もちろん、出場機会が減るなど厳しい時期もある。だがそれは単にサッカーの一部であり、誰もが通る道だ」とパブロヴィッチは締めくくった。
