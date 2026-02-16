コンパニー率いるチームにとって、このタイミングは最悪と言える。現在、宿敵ボルシア・ドルトムントとの首位決戦を控えているからだ。ノイアーは今季ブンデスリーガ首位のチームを支える安定の柱だったが、彼の欠場はシーズンを左右する一戦において先発メンバーに大きな穴を開ける。

ブレーメン戦（3-0勝利）の後半開始時にノイアーがピッチに現れなかった際の当初の動揺にもかかわらず、スポーツ担当理事のマックス・エーベルは当初、サポーターを安心させようとした。試合終了直後に彼はこう述べた。「大したことはない。ふくらはぎに違和感を感じたようだ。様子を見よう。 何しろ控えには優秀なゴールキーパーがいる」と述べた。しかしその後の診断結果は、エーベルルの楽観的な初期評価をはるかに上回る深刻なものだった。