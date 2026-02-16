Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー、マヌエル・ノイアーが筋肉損傷により数週間の離脱を余儀なくされ、ボルシア・ドルトムントとの首位決戦を欠場する見込み。
医学的診断
バイエルンの巨人は一連の包括的な検査を経て負傷の程度を確認し、39歳の選手が深刻な筋肉の問題に苦しんでいることを明らかにした。クラブはミュンヘンで誰も聞きたくなかった診断結果を公式声明で発表した。「FCバイエルンは当面の間、キャプテンのマヌエル・ノイアーを欠くことになる」 土曜日のブンデスリーガ・ヴェルダー・ブレーメン戦で、同ゴールキーパーは左ふくらはぎの筋繊維断裂を負った。これはFCバイエルン医療チームによる詳細な検査で確認された。」
- Getty Images Sport
コンパニーにとっての古典的な災難
コンパニー率いるチームにとって、このタイミングは最悪と言える。現在、宿敵ボルシア・ドルトムントとの首位決戦を控えているからだ。ノイアーは今季ブンデスリーガ首位のチームを支える安定の柱だったが、彼の欠場はシーズンを左右する一戦において先発メンバーに大きな穴を開ける。
ブレーメン戦（3-0勝利）の後半開始時にノイアーがピッチに現れなかった際の当初の動揺にもかかわらず、スポーツ担当理事のマックス・エーベルは当初、サポーターを安心させようとした。試合終了直後に彼はこう述べた。「大したことはない。ふくらはぎに違和感を感じたようだ。様子を見よう。 何しろ控えには優秀なゴールキーパーがいる」と述べた。しかしその後の診断結果は、エーベルルの楽観的な初期評価をはるかに上回る深刻なものだった。
コンパニーが無視した将来の質問
この負傷は、ノイアーのアリアンツ・アレーナにおける長期的な将来が激しい憶測の対象となっている時期にも重なっている。彼の現在の契約は2025-26シーズン終了時に満了する予定だ。迫りくる期限とゴールキーパーの高齢化にもかかわらず、コンパニー監督はクラブが正ゴールキーパーに関する決定を急いでいるという見方を否定した。
負傷前の契約状況について問われたコンパニーは、優先事項はピッチ上の成功だと断言した。「こうした状況では、特にマヌのようなキャリアを持つ選手の場合、来季の話をすべきではない」とコンパニーは語った。「今あるものを話し、楽しむべきだ。現時点で私はドイツ最高のゴールキーパーを擁している。 我々はまだ3つの大会で戦っている。来季の話にエネルギーを浪費したくない」
- Getty Images Sport
ウルビグとウルライヒがステップアップの準備を整えた
キャプテンがドルトムントとの重要な一戦以降も欠場が正式に決定したことで、注目は22歳のヨナス・ウルビグとベテランのスヴェン・ウルライヒに移った。ブレーメン戦でハーフタイムにノイアーと交代し無失点を守ったウルビグは、バイエルンのゴールキーパーの座を継ぐ後継者と広く見なされている。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは以前、ゴールキーパー陣の層の厚さに対する絶対的な信頼を表明しており、主力選手の不在を一時的に乗り切る環境が整っていると示唆していた。「ヨナス・ウルビグとスヴェン・ウルライヒというゴールキーパー陣の体制は本当に特別だ。そこには特別なエネルギーがある」 我々は焦っていない。マヌエル（ノイアー）は自身の体調を誰よりも理解している」とフロイントは語った。この確信は、リーダー不在という困難な時期を乗り切るバイエルンにとって、究極の試練となるだろう。
