バイエルン・ミュンヘンが息をのむ「クラシカー」を制す！ハリー・ケインが2得点、ヨシュア・キミッヒが驚異のボレーを決める。ヴィンセント・コンパニー率いるチームがボルシア・ドルトムントを5得点の熱戦で見事下した。

バイエルン・ミュンヘンは土曜日の息詰まるクラシカーでボルシア・ドルトムントを3-2で下した。ハリー・ケインが2得点を挙げ、ヨシュア・キミッヒも見事なボレーシュートを決めた。ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームはシグナル・イドゥナ・パークで宿敵を打ち破った。

    バイエルン、土壇場の決勝点でライバルを撃破

    ボルシア・ドルトムントは26分、ニコ・シュロッターベックのゴールで先制した。このディフェンダーはペナルティエリア内で見事なヘディングを決め、ダニエル・スヴェンソンの素晴らしいフリーキックをゴールに流し込んだ。このゴールにはやや物議を醸す点があった。わずか数分前、彼はヨシップ・スタニシッチに対して無謀なタックルを仕掛けていたのだ。VARによる介入が必要となったが、このディフェンダーにはイエローカードが提示されただけで、先制点を挙げる機会が与えられた。

    前半を通じてドルトムントはカウンターで大きな脅威を与え続けたが、バイエルンはハーフタイムに立て直し、後半開始10分以内に同点に追いついた。もちろんゴールを決めたのはハリー・ケイン。ジョシュア・キミッヒの美しい浮き球をセルジュ・ニャブリがヘディングで落とし、イングランド代表主将の足元に流れたボールをボレーで叩き込んだ。

    68分、シュロッターベックが再び主役に。ペナルティエリア内でスタニシッチを倒し、PKを献上。ケインがキッカーを務め、グレゴール・コーベルがしっかり手を伸ばしたものの、ゴールを決められた。 

    しかしドルトムントは諦めず、スヴェンソンが残り7分でシグナル・イドゥナ・パークに真に素晴らしいボレーを決めて同点に追いついた。

    その後、驚くべき、ほぼバスケットボールのような光景となった。バイエルンが再び攻め込み、キミッヒが自らも見事なボレーを決めた。クリアミスを捉え、ボールをサイドフットでゴール上隅に叩き込んだのだ。

  • 最優秀選手

    ケインは見事な2得点を挙げた。まず素晴らしいボレーシュートを決め、続いてプレッシャーのかかるPKを冷静に決めた。さらに彼は、自チームのためにファウルを誘い出し、ホームチームのプレッシャーを和らげる能力においても執拗だ。彼はただただ驚異的だ。

    大敗者

    シュロッターベックは得点したものの、ピッチに留まれたのは幸運だった。自陣エリアで無謀なタックルをしなければ、ドルトムントは引き分けで逃げ切れたはずだ。ああ、なんてこった。

    試合評価（5段階）：⭐⭐⭐⭐⭐

