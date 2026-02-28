Getty/GOAL
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンが息をのむ「クラシカー」を制す！ハリー・ケインが2得点、ヨシュア・キミッヒが驚異のボレーを決める。ヴィンセント・コンパニー率いるチームがボルシア・ドルトムントを5得点の熱戦で見事下した。
- Getty Images Sport
バイエルン、土壇場の決勝点でライバルを撃破
ボルシア・ドルトムントは26分、ニコ・シュロッターベックのゴールで先制した。このディフェンダーはペナルティエリア内で見事なヘディングを決め、ダニエル・スヴェンソンの素晴らしいフリーキックをゴールに流し込んだ。このゴールにはやや物議を醸す点があった。わずか数分前、彼はヨシップ・スタニシッチに対して無謀なタックルを仕掛けていたのだ。VARによる介入が必要となったが、このディフェンダーにはイエローカードが提示されただけで、先制点を挙げる機会が与えられた。
前半を通じてドルトムントはカウンターで大きな脅威を与え続けたが、バイエルンはハーフタイムに立て直し、後半開始10分以内に同点に追いついた。もちろんゴールを決めたのはハリー・ケイン。ジョシュア・キミッヒの美しい浮き球をセルジュ・ニャブリがヘディングで落とし、イングランド代表主将の足元に流れたボールをボレーで叩き込んだ。
68分、シュロッターベックが再び主役に。ペナルティエリア内でスタニシッチを倒し、PKを献上。ケインがキッカーを務め、グレゴール・コーベルがしっかり手を伸ばしたものの、ゴールを決められた。
しかしドルトムントは諦めず、スヴェンソンが残り7分でシグナル・イドゥナ・パークに真に素晴らしいボレーを決めて同点に追いついた。
その後、驚くべき、ほぼバスケットボールのような光景となった。バイエルンが再び攻め込み、キミッヒが自らも見事なボレーを決めた。クリアミスを捉え、ボールをサイドフットでゴール上隅に叩き込んだのだ。
最優秀選手
ケインは見事な2得点を挙げた。まず素晴らしいボレーシュートを決め、続いてプレッシャーのかかるPKを冷静に決めた。さらに彼は、自チームのためにファウルを誘い出し、ホームチームのプレッシャーを和らげる能力においても執拗だ。彼はただただ驚異的だ。
- Getty Images Sport
大敗者
シュロッターベックは得点したものの、ピッチに留まれたのは幸運だった。自陣エリアで無謀なタックルをしなければ、ドルトムントは引き分けで逃げ切れたはずだ。ああ、なんてこった。
- AFP
試合評価（5段階）：⭐⭐⭐⭐⭐
