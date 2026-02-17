バイエルン・ミュンヘンが代理人との戦いに突入！ウリ・ヘーネス会長、ダヨ・ウパメカノ契約騒動を受け「法外な」交渉を行う高額報酬代理人を痛烈批判

バイエルンの巨人はついにウパメカノの長期契約を確保したが、交渉の困難さはクラブ幹部に苦い後味を残した。ホーネス会長は、クラブを脅迫したり人為的に価格を吊り上げようとする代理人に対して、クラブが断固たる措置を取る用意があると明かした。

彼は、バイエルンが法外な要求に対してますます「ノー」と言うようになり、特定のアドバイザーをブラックリストに載せることさえ検討していると主張した。また、選手たちに対しても、エージェントの陰に隠れてはならず、過剰な要求に対して一定の責任を負わなければならないと警告した。

「選手にはこう伝えられる。『もし君の代理人がこれ以上にわきまえない交渉を続けるなら、我々は君との将来についてこれ以上話し合わない』と。そこまでやる必要がある」とビルト紙に語った。

「不公正な行為を行うエージェントが1人か2人いれば、彼らをリストに載せ、今後そのエージェントが代理人を務める選手とは契約しないと通告する可能性もある。それが次の段階だ」