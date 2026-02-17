バイエルン・ミュンヘンが代理人との戦いに突入！ウリ・ヘーネス会長、ダヨ・ウパメカノ契約騒動を受け「法外な」交渉を行う高額報酬代理人を痛烈批判

記事は以下に続きます
記事は以下に続きます
記事は以下に続きます
バイエルンの巨人はついにウパメカノの長期契約を確保したが、交渉の困難さはクラブ幹部に苦い後味を残した。ホーネス会長は、クラブを脅迫したり人為的に価格を吊り上げようとする代理人に対して、クラブが断固たる措置を取る用意があると明かした。
彼は、バイエルンが法外な要求に対してますます「ノー」と言うようになり、特定のアドバイザーをブラックリストに載せることさえ検討していると主張した。また、選手たちに対しても、エージェントの陰に隠れてはならず、過剰な要求に対して一定の責任を負わなければならないと警告した。
「選手にはこう伝えられる。『もし君の代理人がこれ以上にわきまえない交渉を続けるなら、我々は君との将来についてこれ以上話し合わない』と。そこまでやる必要がある」とビルト紙に語った。
「不公正な行為を行うエージェントが1人か2人いれば、彼らをリストに載せ、今後そのエージェントが代理人を務める選手とは契約しないと通告する可能性もある。それが次の段階だ」
エージェントとの争いがニュースの見出しを独占する中、ウパメカノの残留は激化する移籍市場においてバイエルンにとって重要な戦略的勝利となった。フランス人選手は2030年までの新契約にサインし、スポーツディレクターのマックス・エベルはこの動きをクラブの「輝き」と国際的な魅力の証と評している。
しかしこの忠誠には巨額の代償が伴い、27歳の選手に対する総額（年俸＋契約金）が1億ユーロに達する可能性が報じられている。この莫大な財政的負担は、特にクラブが近年財政規律を重視していることを踏まえ、ファンや専門家の間で議論を呼んでいる。
エベル氏は、ウパメカノのような質の高い選手を補うには、移籍金と給与でさらに多額の費用がかかることを理由に、この支出を擁護している。 「もちろん契約延長には費用がかかりますが、ジョシュア・キミッヒ、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デービス、ダヨ・ウパメカノといった質の高い選手を、もし見つけられたとしても、彼らを購入するにはさらに多額の費用がかかります」と彼は説明しています。この契約により、今後数年間、中央のディフェンスの安定が確保され、プレミアリーグやサウジアラビアからの関心をかわすことができます。
ホーネスはウパメカノ移籍における代理人の役割について、交渉中に同選手の代理人を批判していたこともあり、遠慮のない発言をした。「ウパメカノの場合、アドバイザーたちは我々と価格を吊り上げようとしたか、あるいは彼を別のクラブに押し込もうとした。そのお礼に我々が彼らにサインボーナスを支払うべきだというのか」と彼は激怒した。「それ自体が矛盾であり、我々はこれ以上受け入れるべきではない」
一方エベルは、交渉の複雑さを認めつつも契約延長のスポーツ面での意義に焦点を当てた。「交渉は確かに容易ではなかったが、そうなることは稀だ」とスポーツ担当理事は認めた。「チームには核となる選手が必要で、我々はダヨットで次の核を得た。重要なのは誰を獲得するかではなく、誰を育成するかだ」
ウパメカノ自身は政治的な議論を避け、ミュンヘン残留への喜びを表明した。「バイエルンに残り、このチームでプレーを続けられることを本当に嬉しく思う」とディフェンダーは語った。「我々は素晴らしいチームと素晴らしい監督を持っている。共に大きな目標を掲げている。私はチームメイトのために、全てのトレーニングで全力を尽くし、毎試合無失点に抑え、可能な限り多くのタイトルを獲得したい」
ウパメカノの将来が確保されたことで、バイエルンの首脳陣は今後、チーム内の他の差し迫った契約問題に注力する見込みだ。ホーネスの「ブラックリスト」発言は、代理人が警告を無視した場合、他の主力選手との今後の交渉が緊張を伴う可能性を示唆している。
ピッチ上では、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームがこの安定性を活かし、複数戦線でタイトル獲得を目指す。ウパメカノは、バイエルンが国内と欧州の栄光を追い求める中、守備陣を率いて一貫性と威厳をもってプレーし、巨額の新契約に見合う活躍が期待される。
クラブ経営陣は、世界クラスの選手を保持する必要性と、高騰する代理人手数料を抑制したい意向とのバランスを取る財務方針について、さらなる監視に直面する可能性が高い。この新たな強硬路線が今後の移籍市場にどう影響するかは未知数だが、バイエルンでは確かに戦線が引かれた。