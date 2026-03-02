バイエルン・ミュンヘンがベンフィカの若手選手に注目、フェイエノールトのサイドバック獲得が費用高騰で困難に

バンジャキへの関心が高まっている背景には、バイエルンがフェイエノールトのギヴァイロ・リード獲得を目指す中で重大な障害に直面していることがある。クラブはリードの代理人と具体的な交渉を進めていたが、契約は次第に複雑化している。スカイスポーツによれば、リード側との協議は具体化しつつあるものの、同選手は負傷のリスクが高く、複数のクラブが関心を示すことで契約金額が膨れ上がっているという。

このコスト高騰とリード選手の最近の体調記録が、バイエルンのスカウト陣に視野を広げることを余儀なくさせた。フェイエノールトのスター選手は依然として優先候補だが、出場機会が不安定な選手に対して過剰な支払いや過度なリスクを負うことは望んでいない。この戦略的転換が、バンジャキ選手に道を開いた。彼は長期的な育成と高い身体能力の成長可能性に焦点を当てた、異なるタイプの投資対象である。