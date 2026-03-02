AFP
バイエルン・ミュンヘンがベンフィカの若手選手に注目、フェイエノールトのサイドバック獲得が費用高騰で困難に
バイエルン・ミュンヘンがベンフィカの若手有望株を狙っている
スカイスポーツによると、バイエルンの巨人はベンフィカの若手ダニエル・バンジャキを候補リストに追加した。 2027年までポルトガルクラブと契約中の17歳は、記録的な優勝回数を誇るバイエルンの有力候補として浮上している。バンジャキはベンフィカ2軍での活躍で注目を集め、欧州で最も有望な若手サイドバックの一人として評価を得ている。そのプロフィールは、現代のトップクラスウイングバックに求められる要件に完璧に合致している。
主要ターゲットの財務的障壁
バンジャキへの関心が高まっている背景には、バイエルンがフェイエノールトのギヴァイロ・リード獲得を目指す中で重大な障害に直面していることがある。クラブはリードの代理人と具体的な交渉を進めていたが、契約は次第に複雑化している。スカイスポーツによれば、リード側との協議は具体化しつつあるものの、同選手は負傷のリスクが高く、複数のクラブが関心を示すことで契約金額が膨れ上がっているという。
このコスト高騰とリード選手の最近の体調記録が、バイエルンのスカウト陣に視野を広げることを余儀なくさせた。フェイエノールトのスター選手は依然として優先候補だが、出場機会が不安定な選手に対して過剰な支払いや過度なリスクを負うことは望んでいない。この戦略的転換が、バンジャキ選手に道を開いた。彼は長期的な育成と高い身体能力の成長可能性に焦点を当てた、異なるタイプの投資対象である。
ダニエル・バンジャキがバイエルンにもたらすもの
バンジャキはポルトガルで最も有望な右サイドバックの一人と目されており、卓越した才能の組み合わせが彼を傑出した有望株たらしめている。彼のプレーは驚異的なスピードと身体的強靭さに特徴づけられ、これにより右サイド全体を効果的にカバーできる。アナリストらはまた彼の「顕著な攻撃的衝動」を指摘しており、この特性はバイエルンのコーチングスタッフから高く評価されている。同スタッフはサイドバックに幅と攻撃的推進力を提供することを頻繁に求めるからだ。
バイエルンがこの若き選手獲得に踏み切る場合、10年以上にわたり成長を続けられる選手を獲得することになる。クラブが近年若手選手を育成してきた実績から、バニャキにはトップチームへの明確な道筋が用意されるだろう。ただし、リードとの完全決別は未だ確定しておらず、クラブはオランダ人選手の即戦力としての価値と、ベンフィカの若きスターの潜在能力を天秤にかけている段階だ。
コンラート・ライマー効果
守備的安定性の確保は、コンラッド・ライマーの将来とも密接に結びついている。28歳のオーストリア代表選手は現在2027年まで契約を結んでいるが、延長交渉は行き詰まっている。クラブはオーストリア人選手の契約延長を希望しているものの、給与要求が原因で交渉が停滞している状況だ。
ライマーが他クラブへの移籍を選択した場合、バイエルンが今夏獲得する選手のタイプは根本的に変わるだろう。現時点では、スカウト部門は警戒態勢を維持し、バニャキを注視しながら、今夏の移籍市場における複数の可能性に備えている。
