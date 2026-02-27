AFP
バイエルンのゴールキーパー、マヌエル・ノイアーが驚異的な回復を見せ、ボルシア・ドルトムントとの決戦を前に、ヴィンセント・コンパニーがノイアーの復帰を示唆
マヌエル・ノイアーの負傷に関する最新情報
バイエルンは「クラシカー」を前に守備陣に大きな戦力補強を得られる可能性がある。コンパニー監督がノイアーのサプライズ復帰を示唆したのだ。39歳のベテランGKは2週間前のヴェルダー・ブレーメン戦（3-0勝利）でふくらはぎを負傷して以来離脱しており、多くの関係者は彼がシグナル・イドゥナ・パークでの重要な一戦を欠場すると予想していた。
しかし、リハビリの進捗は医療部門の当初予測を大幅に上回り、年間最大級のビッグマッチへの復帰が現実味を帯びてきた。コンパニー監督は金曜朝の会見で、キャプテンの驚異的な回復がコーチングスタッフを完全に予想外にさせたことを認めつつも、最終判断はドルトムント遠征前の最終練習次第だと述べた。
コンパニーがゴールキーパーの選択肢を検討中
試合前の記者会見で、ベルギー人指揮官は状況について非常に楽観的な見解を示し、不動の正GKの復帰の可能性を大いに残した。「マヌは実際かなり良い状態だ。もっと長く離脱すると思っていた。順調に回復しており、今日中に練習に復帰する可能性もある」とコンパニは説明し、ブンデスリーガの決戦を前に彼の回復状況を注視していると付け加えた。
また監督は、ベテラン選手が最終的なフィットネステストに合格しなかった場合の代替案についても言及し、22歳の控えGKヨナス・ウルビッヒが完全に準備を整えていることを確認した。 「明日の試合には間に合わないかもしれない。その場合はヨナス・ウルビグで臨む」と付け加え、伝説的選手の後継という重責を担う若き控え選手への信頼を示した。ウルビグは、黒と黄色のユニフォームをまとった相手に対し、44試合で26勝という歴史的記録を持つレジェンドの代役を務めることになる。
ドルトムント、チャンピオンズリーグで敗退
現在のブンデスリーガ順位を考慮すると、迫るクラシカーは極めて重大な意味を持つ。コンパニはこの激しいライバル関係と、国内制覇への相互の渇望を完全に受け入れている。バイエルンは高い水準を維持してこの一戦に臨む一方、宿敵は水曜日にアタランタに4-1で敗れ、チャンピオンズリーグから劇的な敗退を喫した傷をなめている。
この週半ばの痛烈な敗戦にもかかわらず、コンパニはホームチームを過小評価したり、彼らの脆弱な心理状態に固執したりすることを拒み、このような大敗はしばしば傷ついた相手から予測不能で危険な反応を引き起こす可能性があると示唆している。「何が起きてもおかしくない。明らかに後退だ。ドルトムントも勝ち進めた可能性のある試合だった。精神的には常に何かが起こるものだ。 そこから生まれるものは両方向に転ぶ可能性がある」とバイエルン指揮官は記者団に警告し、土曜日の激戦を予見した。
バイエルンは「健全な攻撃性」を見せているとコンパニーが語る
ドルトムントの欧州での敗戦に焦点を当てるよりも、コンパニはウェストファレン・シュタディオン遠征に向けた準備期間を通じて自チーム内に醸成された驚くほど生産的な雰囲気を強調した。彼はトレーニング場で見せた選手たちの特に際立った競争心と激しい攻撃性を指摘し、これが重要なアウェー勝利を収め、ドイツサッカーの頂点でのリードを拡大する上で決定的になると確信している。
「我々は試合への臨み方をコントロールできる。今週は順調だった」とコンパニーは説明し、豪華なメンバーが示す決意の精神を称賛した。「トレーニングで見せた健全な攻撃性こそが、私が愛する部分だ」と彼は付け加え、敵地での試合に備える優勝チーム特有の激しい競争心を指した。
