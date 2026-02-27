バイエルンのゴールキーパー、マヌエル・ノイアーが驚異的な回復を見せ、ボルシア・ドルトムントとの決戦を前に、ヴィンセント・コンパニーがノイアーの復帰を示唆

試合前の記者会見で、ベルギー人指揮官は状況について非常に楽観的な見解を示し、不動の正GKの復帰の可能性を大いに残した。「マヌは実際かなり良い状態だ。もっと長く離脱すると思っていた。順調に回復しており、今日中に練習に復帰する可能性もある」とコンパニは説明し、ブンデスリーガの決戦を前に彼の回復状況を注視していると付け加えた。

また監督は、ベテラン選手が最終的なフィットネステストに合格しなかった場合の代替案についても言及し、22歳の控えGKヨナス・ウルビッヒが完全に準備を整えていることを確認した。 「明日の試合には間に合わないかもしれない。その場合はヨナス・ウルビグで臨む」と付け加え、伝説的選手の後継という重責を担う若き控え選手への信頼を示した。ウルビグは、黒と黄色のユニフォームをまとった相手に対し、44試合で26勝という歴史的記録を持つレジェンドの代役を務めることになる。