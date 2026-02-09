元トッテナムのスーパースターに常に投げかけられる質問は、アラン・シアラーの歴代最多得点記録を追うためにプレミアリーグに復帰するか否かだ。ケインは現在213得点を記録しており、シアラーの260得点を超えるにはあと48得点が必要となる。

トッテナムはケインの契約に買い戻し条項を設けていると報じられており、彼は2025年のイングランド復帰説について言及した。

彼はこう語った。「（復帰するかは）わからない。ミュンヘンでの生活はとても幸せだ。今は考えていないことだ。人生の全てを過ごしたトッテナムとは、いつだって『私たち』の関係だ。 今でも彼らのファンだし、試合は必ず見て、どんな活躍をしているかチェックしている。彼ら（スパーズ）は間違いなく私の人生の一部であり続けるだろう。ただ今のところは、ここでの生活を楽しんでいるよ。

「（彼らが今年トロフィーを獲得したのを）見られて本当に良かった。選手やスタッフには多くの友人がいるからね。

「我々はどれほど長く待ち、過去にどれだけ近づいたかを知っている。だからファン、クラブ、関係者全員にとって、あの感動を味わい、ついに成し遂げられたことは大きな意味があった。それは常に重要だ。今後もさらに前進し、さらなる勝利を掴んでほしい」