Getty Images
バイエルンでの新たな契約解除条項の公表を受け、ハリー・ケインがサウジ・プロリーグのクラブから獲得を望まれている
ケイン、サウジクラブから狙われる
キッカー誌によると、ケインがアル・アハリとアル・イテハドの獲得ターゲットとして浮上している。イングランド代表キャプテンは2027年まで契約を残しており、最大7000万ユーロ（約61億円／8300万ドル）の契約解除条項が設定されているとされる。今シーズン、全大会通算でケインは40試合45得点に加え9アシストを記録している。 しかしバイエルンは、アリアンツ・アレーナでの残留を希望している。ケインの契約解除条項は、従来考えられていた1月ではなく2月末に期限切れとなるが、条項発動には本人がバイエルンに退団意思を伝える必要がある。
プレミアリーグのクラブ数社がケインの代理人と接触したと報じられている（クラブ名は非公表）。サウジアラビアのクラブも動向を注視中だ。家族をドイツに移したケインはミュンヘンでの生活に満足しているとされるが、中東への移籍を受け入れるかどうかは不明だ。
- Getty Images Sport
ケインのイングランド代表での野望
ケインは2026年ワールドカップ前に自身の将来について決断を下す可能性は低い。元トッテナムスターは、イングランド代表が北米で優勝を目指す野心を持って臨むと強調した。
彼はこう語った。「史上最高レベルのチームだと思う。 スタメン11人を見ても、ベンチから出てくる選手を見ても、我々は優勝候補の一角として大会に臨む。その事実を受け入れねばならない。過去数大会で常にそうだったように、それが当然の成り行きだ。我々は積み上げてきた。新監督のもとで素晴らしい1年を共に過ごし、今や2026年という大きな舞台を心待ちにしている」
元イングランド代表チームメイトのコナー・コディもこのストライカーを称賛し、全開でプレーする姿は見ていて楽しいと強調した。「ハリー・ケインは毎試合、一分一秒も欠かさずプレーする。なぜなら彼は仕事をこなすからだ。母国代表でプレーすることは彼にとって非常に意味がある。彼のプレーは見ていて楽しい。今夜のイングランドは最高だったと思う。監督は来年に向けて素晴らしい状態にある。時には厳しい場面もあったが、途中出場した選手たちは傑出していた」
ケインはプレミアリーグに復帰する可能性があるのか？
元トッテナムのスーパースターに常に投げかけられる質問は、アラン・シアラーの歴代最多得点記録を追うためにプレミアリーグに復帰するか否かだ。ケインは現在213得点を記録しており、シアラーの260得点を超えるにはあと48得点が必要となる。
トッテナムはケインの契約に買い戻し条項を設けていると報じられており、彼は2025年のイングランド復帰説について言及した。
彼はこう語った。「（復帰するかは）わからない。ミュンヘンでの生活はとても幸せだ。今は考えていないことだ。人生の全てを過ごしたトッテナムとは、いつだって『私たち』の関係だ。 今でも彼らのファンだし、試合は必ず見て、どんな活躍をしているかチェックしている。彼ら（スパーズ）は間違いなく私の人生の一部であり続けるだろう。ただ今のところは、ここでの生活を楽しんでいるよ。
「（彼らが今年トロフィーを獲得したのを）見られて本当に良かった。選手やスタッフには多くの友人がいるからね。
「我々はどれほど長く待ち、過去にどれだけ近づいたかを知っている。だからファン、クラブ、関係者全員にとって、あの感動を味わい、ついに成し遂げられたことは大きな意味があった。それは常に重要だ。今後もさらに前進し、さらなる勝利を掴んでほしい」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
バイエルンはブンデスリーガ首位でボルシア・ドルトムントに6ポイント差をつけ、週半ばにはDFBポカール準々決勝でRBライプツィヒと対戦する。その後、リーグ戦に復帰し、バレンタインデーにヴェルダー・ブレーメンと対戦する。
GOAL-eによる自動翻訳
