ノッティンガム・フォレスト、プレミアリーグ降格回避へ今季4人目の監督を招聘

フォレストは、謎めいたレッドズのオーナーであるエヴァンゲロス・マリナキス氏とギリシャの強豪オリンピアコスで共に仕事をした経験を持つペレイラ氏が、2027年夏までの18ヶ月契約を結んだことを明らかにした。

クラブ公式ウェブサイト上の声明文には次のように記されている：「ペレイラは2002年、母国ポルトガルで指揮官としてのキャリアをスタートさせた。 国内で豊富な経験を積んだ後、2011年にポルトの指揮を執り、2年間の在任期間でクラブを2年連続リーグ優勝に導く大成功を収めた。サウジアラビアのアール・アハリを経て、2015年1月にオリンピアコスに移籍。ピレウスを本拠地とする同クラブで2冠を達成した。

「世界トップレベルでの豊富な経験に加え、ペレイラはトルコのフェネルバフチェや中国スーパーリーグの上海上港（SIPG）でも指揮を執り、後者では初年度でクラブ史上初のリーグ優勝を達成。その後中国スーパーカップも制した。ブラジルではコリンチャンスとフラメンゴの監督も経験している。

「直近ではプレミアリーグのウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCのヘッドコーチを務めた。降格圏に沈むチームを引き継いだペレイラは、6連勝を達成。2024-25シーズンにおける残留を導く原動力となった。これは前シーズンのトップリーグで最長の連勝記録であり、ウルヴァーハンプトンがクラブ史上最多となるプレミアリーグ得点を記録したシーズンでもあった。」

新監督についてクラブは次のように付け加えた：「彼と共に、コーチングスタッフとしてフィリペ・ジョルジェ・モンテイロ・アルメイダ（アシスタントコーチ）、ルイス・ミゲル・モレイラ・ダ・シルバ（アシスタントコーチ）、ブルーノ・フィリペ・アラウージョ・デ・モウラ（フィジカルパフォーマンス＆対戦相手分析責任者）、ペドロ・シマオ・カペラ・シルバ・ロペス（対戦相手アナリスト）が加わる。」