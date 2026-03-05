Goal.com
ライブ
Edu-ForestGetty

翻訳者：

ノッティンガム・フォレスト、エドゥ・ガスパールにスタジアムと練習場への立ち入り禁止を指示　元アーセナル首脳の退任が目前に迫る

ノッティンガム・フォレストにおける元アーセナルのスポーツディレクター、エドゥ・ガスパール氏を巻き込んだ野心的なプロジェクトは、苦い結末を迎えようとしているようだ。これはクラブの長期的な戦略ビジョンに劇的で予期せぬ転換をもたらすものとなる。報道によれば、このブラジル人氏は、プレミアリーグクラブからの正式な退任が迫る中、象徴的なシティ・グラウンドとクラブのトレーニング施設の両方から離れるよう正式に指示を受けたという。これは、サッカー運営の指揮を執った8か月間が、激動で注目を集めながらも、結局は失望に終わった期間であったことを反映している。

  • スタンドから目立つ不在

    この強制的な不在は、ファンや評論家の双方にとってますます顕著になり、彼の影響力の終焉を決定的に示している。 英紙テレグラフが報じたところではエドゥは水曜夜のマンチェスター・シティ戦（2-2の引き分け）に姿を見せなかった。これでブラジル人オーナーが3試合連続で欠席したことになる。役員席からの継続的かつ説明のない不在は、フォレストの経営陣およびオーナーのエヴァンゲロス・マリナキスとの間に、修復不可能な完全な関係断絶が生じたとの憶測をさらに強める結果となっている。

    • 広告
  • Nuno-EduGetty/GOAL

    シティ・グラウンドでの困難な任期

    採用と戦略の監督を任されていたにもかかわらず、エドゥの在任期間は不安定さが特徴だった。7月以降、クラブは4人の監督を次々と交代させ（ショーン・ダイチが2月12日に解任された最新例）、総額2億ポンド（約3600億円）という巨額の支出を監督したが、これまでに成果は出ていない。 この不和の背景には、エドゥと前監督ヌノ・エスピリト・サントの間の摩擦が大きく影響しているとみられ、これが9月のヌノ監督の解任につながった。

  • ダイチ、フォレストの混乱について発言

    ベンチでの頻繁な監督交代は、わずか114日で解任されたダイチを含む多くの人々を困惑させた。ポッドキャスト『ザ・フットボール・ボードルーム』でダイチは不満を吐露した。「当時の我々の順位はプレミアリーグ9位だった。統計と事実は明白だった。就任から解任までの成績で計算すれば、プレミアリーグ12位相当だったはずだ」

    ダイチはこう締めくくった。「つまり事実に基づくデータと分析から見れば、下された決定のどれ一つとして理解できない。だがサッカーは変化している。我々はそれを目の当たりにしたのだ」

  • Vitor Pereira Nottingham Forest 2025-26Getty

    ペレイラにとって生存が最優先事項

    フォレスト側はエドゥが通常通り業務を続けていると主張しているが、離脱指示が出ていることから、近いうちに退団が正式決定する見込みだ。元ウルブズ監督のヴィトール・ペレイラがトップチームの指揮を執る中、チームは現在プレミアリーグ17位（得失点差で降格圏をわずかに上回る）という状況で、残留をかけた必死の戦いに集中せざるを得ない。

FAカップ
マンスフィールド・タウン crest
マンスフィールド・タウン
MAN
アーセナル crest
アーセナル
ARS
ヨーロッパリーグ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
FCミッティラン crest
FCミッティラン
MID
0