ベンチでの頻繁な監督交代は、わずか114日で解任されたダイチを含む多くの人々を困惑させた。ポッドキャスト『ザ・フットボール・ボードルーム』でダイチは不満を吐露した。「当時の我々の順位はプレミアリーグ9位だった。統計と事実は明白だった。就任から解任までの成績で計算すれば、プレミアリーグ12位相当だったはずだ」

ダイチはこう締めくくった。「つまり事実に基づくデータと分析から見れば、下された決定のどれ一つとして理解できない。だがサッカーは変化している。我々はそれを目の当たりにしたのだ」