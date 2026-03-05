ノッティンガム・フォレスト戦で引き分けに終わったマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督。記者が「改善すべき点は？」と大胆に質問すると、苛立ちを隠せない監督はたった二語で率直な評価を下した。

試合終了のホイッスル後、BBCスポーツの取材に応じたグアルディオラ監督は明らかに苛立ちを隠せず、記者から「3ポイント獲得のために改善すべき点は」と問われると簡潔に答えた。「ゴールを決めることだ」とカタルーニャ出身の指揮官は短く返した。

彼は続けた。「全体的には多くの良い点があった。失点は減らしたいが、特定のプレーを分析する話ではない。選手を責めることは決してない。我々は全てを尽くし、後半終了間際にも前半にもチャンスがあった。流れはあった。だが何かが起こり、勝てなかった」