ノッティンガム・フォレスト戦で引き分けに終わったマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督。記者が「改善すべき点は？」と大胆に質問すると、苛立ちを隠せない監督はたった二語で率直な評価を下した。
エティハド・スタジアムでの混沌とした衝突
シティは前半終盤、レイアン・チェルキのクロスをセメニョが力強いボレーで決め、先制点を挙げました。後半、アウェイチームはギブス・ホワイトの巧みなフィニッシュで同点に追いつきましたが、その同点は長くは続きませんでした。コーナーキックからロドリが素早くヘディングで決め、ホームチームが再びリードを奪ったのです。シティはリードを広げようと押し込み、何度もPKを要求しましたが、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、アンダーソンの見事なロングシュートで再び得点を挙げました。 激しいロスタイムでは、両チームが終盤にチャンスを分け合ったが、フォレストの守備陣は最終的に堅守を貫き、苦戦して得た1点を守り抜いた。
グアルディオラの率直な試合後の評価
試合終了のホイッスル後、BBCスポーツの取材に応じたグアルディオラ監督は明らかに苛立ちを隠せず、記者から「3ポイント獲得のために改善すべき点は」と問われると簡潔に答えた。「ゴールを決めることだ」とカタルーニャ出身の指揮官は短く返した。
彼は続けた。「全体的には多くの良い点があった。失点は減らしたいが、特定のプレーを分析する話ではない。選手を責めることは決してない。我々は全てを尽くし、後半終了間際にも前半にもチャンスがあった。流れはあった。だが何かが起こり、勝てなかった」
ベルナルド・シルバ、苦楽を伴う節目を振り返る
グアルディオラ監督下でフィールドプレーヤーとして史上初の350試合先発出場を達成したベルナルド・シルバも同様に落胆していた。「ホームで2度リードしながら結果を守れなかったのは非常に悔しい。終盤に多くのチャンスがあったが、相手は2度カウンターを仕掛けて2点を奪った」 サッカーってそういうこともあるんだ」とポルトガル代表選手はTNTスポーツに語った。またフォレストについて「カウンターを仕掛けられる状況で我々を罰するだけの忍耐力があった。スペースを与えないという点で我々は安定性を欠いていた」と指摘した。
ハランドが再び沈黙、優勝争いが激化する
アーリング・ハーランドは、シティが彼の決定力を切実に必要とした夜に、再び得点感覚を発揮できなかった。ノルウェー人ストライカーは、ディフレクトしたシュートがクロスバーを叩く場面もあったが、粘り強いフォレストの守備陣にほぼ封じ込まれた。この引き分けにより、シティはホームで貴重な勝ち点を落とし、首位アーセナルに7ポイント差をつけられた。 シーズン終盤を迎える中、この結果がアーセナルに首位での大きな余裕をもたらす一方、シティは北ロンドンのライバルに対しまだ1試合の消化試合を残している。しかもその相手とは、シーズン終盤に直接対決を控えている。実際、差が広がったことで、グアルディオラ率いるチームがプレミアリーグ王座を奪還するためには、4月のこの一戦が絶対に勝たねばならない試合となった。
